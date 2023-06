BlackRock riaccende il rally del Bitcoin ($30.000)

La richiesta di BlackRock, per il lancio di un exchange-traded fund sul Bitcoin presso la SEC, la scorsa settimana ha scatenato un ondata di richieste da parte dei competitor dell’asset manager. Ma non solo, ha anche riacceso il rally del Bitcoin, in rialzo del 20% nell’arco della settimana, portando la criptovaluta di nuovo sopra i $30.000.

Bitcoin torna sopra i $30.000

Proprio ieri la regina delle criptovalute ha raggiunto il livello più alto da aprile, in seguito all’entusiasmo relativo al possibile lancio dell’ETF spot su Bitcoin, voluto proprio da BlackRock. Durante la seduta di mercoledì il prezzo della più grande criptovaluta ha toccato un massimo di $30.749, che è il livello più alto dal 14 aprile 2023, secondo il sito CoinMetrics.

L’ottimismo gira attorno al fatto che non è più solo BlackRock a fare richiesta per il lancio di un ETF spot sul Bitcoin, ma anche altri nomi istituzionali di alto profilo. Tra le quali WisdomTree e Valkyrie.

Questo nonostante i fallimenti di alto profilo di più protagonisti del mondo crypto, e un mercato tuttora sconvolto dal collasso di FTX di Sam Bankman-Fried e dalle conseguenti ricadute normative sul settore.

“Abbiamo raggiunto un importante supporto a $25.ooo per il Bitcoin, e abbiamo visto che questa mossa è stata guidata più da acquisti spot puri piuttosto che da una mossa di tipo liquidazione breve che è abbastanza salutare”, ha detto Vijay Ayyar, Head of International Markets at CoinDCX.”Per quanto riguarda la struttura del mercato su BTC, abbiamo rotto un’importante tendenza al ribasso che è iniziata nell’aprile di quest’anno ed è durata circa 2 mesi, quindi la maggior parte dei trader cercherebbe di testare almeno il livello dei $32.000. Rompere quel livello apre la strada per i $36.000 e poi $45.000 a $48.000.”

La richiesta di BlackRock

Esattamente una settimana fa, BlackRock ha presentato una domanda per il lancio di un ETF spot sul Bitcoin, che seguirebbe il prezzo di mercato sottostante del bitcoin. Secondo gli investitori in asset digitali, un prodotto del genere permetterebbe un’esposizione al Bitcoin senza dover avere in possesso la criptovaluta.

Ricordiamo anche la partnership strategica tra BlackRock e Coinbase, tra i principali crypto exchange del mondo. E proprio il crypto exchange più grande degli Stati Uniti, attualmente nel mirino delle autorità di regolamentazione USA, Coinbase, fungerebbe custode dei Bitcoin posseduti dal nuovo ETF, mentre Bank of New York Mellon custodirà le partecipazioni in valute fiat. Una spinta per Coinbase visto il momento difficile che sta attraversato, sotto l’enorme pressione normativa della Securities and Exchange Commission, la Consob Americana.