Cripto-terremoto, tremano i patrimoni dei miliardari. Occhi puntati su Binance e Coinbase

Le ultime accuse della SEC a Coinbase e Binance hanno riportato il mondo cripto sotto i riflettori, con le vendite che hanno fatto perdere diversi miliardi ai cripto miliardari.

Cos’è successo a Coinbase e Binance

All’inizio di questa settimana la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato due tra i maggiori exchange di criptovalute al mondo, Binance e Coinbase, di agire come broker non autorizzati. In particolare, secondo l’autorità di vigilanza finanziaria statunitense i cripto assets dei broker sarebbero da considerare, secondo la logica interpretativa del regolatore, al pari dei titoli finanziari e quindi dovrebbero essere sottoposti alle medesime regole di vigilanza.

Dal canto loro le due piattaforme cripto hanno risposto alle accuse dell’autorità provando a giustificare e chiarire il loro punto di vista sulla questione. Da un lato Binance accusa la Sec di cercare di ridefinire unilateralmente la struttura del mercato cripto, mentre dall’altra parte Coinbase rimarca la necessità di predisporre negli Usa una legislazione ad hoc per il mondo dei cripto assets. “Le criptovalute non rappresentano un contratto di investimento di alcun tipo e come tali non sono titoli”, commenta Binance.

Allo stesso tempo Coinbase in una nota ha ribadito che “l’affidamento della Sec a un approccio esclusivamente esecutivo in assenza di regole chiare per l’industria degli asset digitali sta danneggiando la competitività economica dell’America e le aziende come Coinbase che hanno dimostrato il loro impegno a rispettare le regole”.

Al momento, non esiste infatti una legge specifica e in assenza di questa sarà compito dei tribunali americani esprimersi sull’argomento e prendere decisioni rapidamente per far si che questa situazione non impatti negativamente contro le attività dei broker cripto. In tal senso, la speranza è quella di arrivare al più presto ad una regolamentazione chiara in modo da non lasciare i singoli casi all’interpretazione di pochi giudici.

“Queste accuse hanno il potenziale per ridisegnare il panorama normativo degli asset digitali”, commenta Moody’s.

Si attendono quindi successive battaglie legali tra gli exchange e le autorità, vedremo chi la spunterà.

L’impatto sul mondo cripto

Come dicevamo Binance e Coinbase sono i primi due exchange al mondo in termini di volumi di trading e clienti quindi è facile immaginare che le recenti accuse della Sec hanno scatenato deflussi e vendite (per paura) ma questo non solo sui broker coinvolti ma anche all’interno di tutto il comparto. Il bitcoin così come Ether e tutte le altre principali criptovalute sono tornate a mostrare una certa volatilità con il prezzo della cripto asset per eccellenza (BTC) che solo nella giornata di lunedì ha perso oltre il 5%m per poi recuperare il giorno successivo.

Forte volatilità e vendite in particolar modo sulle azioni di Coinbase che dopo le accuse della Sec ha perso il 12%, con il titolo che è passato nel giro di poche ore da 58 dollari ad azione a poco sopra i 51 dollari.

L’impatto sui patrimoni dei cripto miliardari

Fino a settimana scorsa, il 2023 poteva essere considerato l’anno del ritorno delle criptovalute ma gli ultimi sviluppi hanno riportato una certa incertezza e hanno impattato pesantemente anche sui patrimoni dei cripto miliardari. Da questo punto di vista teniamo presente che nonostante il recente crollo del 12%, Coinbase mostra ancora un progresso di oltre il 45% da inizio anno.

Il patrimonio di Changpeng Zhao (noto come CZ), l’amministratore delegato di Binance, negli ultimi giorni è sceso di oltre 1 miliardo di dollari a 25 miliardi di dollari. Il Ceo e fondatore di Binance scende così al 57 posto della classifica dei più ricchi al mondo stilata da Bloomberg. Inoltre, ricordiamo che il Ceo di Binance è stato anche accusato di “frode civile” dalla Sec, con quest’ultima che accusa anche la società di aver intenzionalmente portato avanti tecniche e raggiri per manipolare il trading.

Brutto contraccolpo anche per le ricchezze del Ceo di Coinbase Brian Armstrong, il cui patrimonio negli ultimi giorni è sceso di oltre 350 milioni trovandosi al momento a $ 2,2 miliardi, secondo i dati riportati da Bloomberg.

Nel 2022 i cali all’interno del mondo cripto hanno fatto precipitare i patrimoni dei due leader (CZ e Armstrong), ma fino a settimana scorsa, il rimbalzo del prezzo del bitcoin ha permesso di incrementare di $ 15,4 miliardi le loro due fortune combinate. In tal senso, la ricchezza di Zhao è aumentata del 117% prima di questa settimana, mentre quella di Armstrong era aumentata del 61% numeri da capogiro, in confronto, le ricchezze degli altri miliardari sono aumentate del 9%.

Nella tabella qui sotto vediamo l’elenco dei primi 15 paperon dé paperoni al mondo, classifica che vede in vetta il Ceo di Tesla Elon Musk che vanta una fortuna di oltre 207 miliardi di dollari.