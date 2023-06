BlackRock tenta il lancio di un ETF spot su Bitcoin

Il gestore più grande del mondo, BlackRock cerca di aumentare la propria presenza nel settore crypto con la richiesta del lancio di un nuovo ETF sul Bitcoin. Più precisamente l’unità iShares del gigante BlackRock ha depositato una richiesta presso la Securities and Exchange Commission (SEC) per la formazione di un ETF spot su Bitcoin (BTC). Qualora la richiesta dovesse essere approvata l’ETF, verrebbe scambiato sull’indice tecnologico, il Nasdaq e sarà negoziato come Commodity-Based Trust Shares.

“iShares Bitcoin Trust è stato progettato per rimuovere gli ostacoli rappresentati dalle complessità e dagli oneri operativi che comporta un investimento diretto in bitcoin”. Si legge nel documento depositato presso la SEC.

BlackRock prepara l’iShares Bitcoin Trust

Proprio ieri, il più grande gestore patrimoniale del mondo ha presentato domanda per conto della divisione iShares, presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per la creazione dell’iShares Bitcoin Trust. E proprio il crypto exchange più grande degli Stati Uniti, attualmente nel mirino delle autorità di regolamentazione USA Coinbase, fungerebbe custode dei Bitcoin posseduti dal nuovo ETF, mentre Bank of New York Mellon custodirà le partecipazioni in valute fiat.

Secondo i numeri di Bloomberg Intelligence, questo è almeno il 33° tentativo da parte degli emittenti di approvazione di un prodotto spot su Bitcoin. Ma le richieste hanno sempre incontrato l’opposizione delle autorità di regolamentazione, che in passato hanno citato, tra le altre cose, la mancanza di protezione degli investitori in questo tipo di mercato.

Grayscale, società di asset management in valuta digitale, ha fatto causa alla SEC per difendere la solidità dei Bitcoin futures dopo che l’agenzia aveva respinto la sua richiesta di creare un ETF spot sul Bitcoin. Ma anche altri protagonisti di alto profilo come ARK Invest di Cathie Wood e 21Shares, società di investimento europea, hanno fatto pressione per ottenere l’approvazione di un ETF spot su Bitcoin, presentando la loro terza domanda ad Aprile.

Coinbase nel mirino della SEC

Proprio qualche giorno fa la SEC ha portato in tribunale Coinbase, sostenendo che sta gestendo uno scambio illegale, che avrebbe dovuto essere registrato presso le agenzie federali. La SEC, la Consob USA, ha citato in giudizio presso il tribunale federale di New York, il crypto exchange guidato da Brian Armstrong, sostenendo che la società agiva come broker e crypto exchange non registrato e ha inoltre chiesto che la società fosse “permanentemente bloccata” dalla conduzione di queste attività.

Inoltre, l’autorità USA hanno affermato che almeno 13 criptovalute disponibili per i clienti di Coinbase sono state considerate “crypto asset securities” ovvero prodotti finanziari, e per questo Coinbase si sarebbe dovuta registrare come exchange. Si tratta del token di Solana (SOL), il token di Cardano e il token Filecoin di Protocol Labs. In seguito alla notizia il titolo Coinbase aveva ceduto più del 20%, ma ha recuperato terreno negli ultimi giotno ed attualmente si trova in rialzo del 50% da inizio anno a 54 dollari per azione.

Nonostante i problemi con la SEC, il fondo di punta di Wood, Three Ark Investment Management, tra cui l’ETF Ark Innovation, hanno recentemente acquistato 419.324 azioni di Coinbase pari a circa 21 milioni di dollari, secondo quanto riporta Bloomberg.