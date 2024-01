Bankitalia, Panetta cita Draghi salva euro. Ora ‘eurobond e Unione bancaria’

Il numero uno della Banca d’Italia Fabio Panetta torna a sponsorizzare la creazione di un eurobond e il completamento dell’Unione bancaria in Europa: elementi entrambi cruciali per dar vita a un vero un mercato dei capitali europeo, dunque a una vera Unione dei mercati dei capitali (UMC).

L’intervento di Panetta “Oltre i confini della moneta: il ruolo strategico dell’euro nell’Europa del futuro” arriva in occasione della conferenza internazionale ‘Ten Years with the Euro’, in corso a Riga, in Lettonia.

Panetta ripercorre la storia dell’euro ricordando anche il WhateverItTakes lanciato ai tempi della crisi dei debiti sovrani dall’ex presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi:



“Fu il whatever it takes del Presidente Mario Draghi che invertì la tendenza nei mercati finanziari, rendendo chiaro a tutti che l’euro avrebbe superato quelle tensioni”, ha detto il governatore di Bankitalia.

Panetta su Unione mercati capitali insiste su eurobond

Un euro più forte che sia appetibile agli occhi degli investitori non può prescindere, secondo il governatore di Bankitalia, da tre fattori principali:

Un’adeguata combinazione di politiche macroeconomiche, un mercato dei capitali europeo e la presenza di infrastrutture di pagamento e di mercato all’avanguardia tecnologica.

Ma riguardo al mercato dei capitali europeo il vulnus è rappresentato ancora dall’assenza un titolo sovrano privo di rischio emesso a livello europeo.

Panetta torna a insistere sulla necessità che l’area euro si rafforzi con la creazione di un eurobond, facendo riferimento a un “titolo comune europeo privo di rischio”.

“La disponibilità di un titolo comune europeo privo di rischio è necessaria per lo sviluppo delle principali attività finanziarie. Essa faciliterebbe la determinazione del prezzo di prodotti finanziari rischiosi, quali le obbligazioni societarie e i derivati, stimolandone l’sspansione; renderebbe disponibile una forma di collaterale utilizzabile in ogni paese e in tutti i segmenti di mercato, da impiegare come garanzia nelle attività delle controparti centrali e negli scambi interbancari di liquidità, anche su base transfrontaliera; agevolerebbe la diversificazione delle esposizioni degli intermediari sia bancari sia non bancari; costituirebbe la base delle riserve internazionali in euro detenute dalle banche centrali estere”.

“L’elenco potrebbe continuare – continua Panetta – indicando che la scarsa disponibilità di titoli privi di rischio denominati in euro rappresenta il vincolo più importante allo sviluppo della UMC (Unione dei mercati dei capitali) e quindi al rafforzamento del ruolo internazionale dell’euro”.

“Le obbligazioni emesse nell’ambito del programma Next Generation EU sono un primo, positivo passo in questa direzione.Ma emissioni episodiche non bastano per determinare un punto di svolta: per facilitare lo sviluppo della UMC e rafforzare il ruolo internazionale dell’euro abbiamo bisogno di un’offerta stabile e regolare di titoli europei privi di rischio”.

