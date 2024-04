Banche Usa, via alle trimestrali: utili di JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup. I titoli a Wall Street

Gli utili delle banche Usa hanno dato oggi ufficialmente il via, a Wall Street, alla stagione delle trimestrali Usa. Protagonisti i conti dei colossi di JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup.

JPMorgan, la prima banca americana per valore degli asset guidata dal ceo Jamie Dimon, ha annunciato di aver concluso il primo trimestre del 2024 con un utile per azione di $4,4, al di sopra dei $4,17 attesi dal consensus degli analisti.

Il fatturato si è attestato a $42,55 miliardi, in linea all’incirca con le stime e in crescita dell’8% su base annua.

Il titolo è tuttavia in calo del 4% circa in premercato.

Il ceo e presidente Jamie Dimon ha commentato i numeri emersi dai conti del primo trimestre del 2024 mettendo in evidenza l’utile netto di $13,4 miliardi, che è salito del 6% su base annua, e il CET1 ratio “eccezionalmente alto”, pari al 15%.

Dimon ha messo in evidenza tuttavia anche il calo trimestrale del NII (margine netto di interesse), pari a -4%, così come da attese, anticipando per il futuro la prosecuzione della normalizzazione, “sia per l’NII che per il costo del credito”.

Nel primo trimestre del 2024 gli accantonamenti di JPMorgan per far fronte a eventuali perdite future sui crediti pari a $1,88 miliardi, decisamente al di sotto dei $2,7 miliardi attesi dal consensus degli analisti.

Gli accantonamenti di JPMorgan sono stati inferiori inoltre di ben il 17% rispetto al primo trimestre del 2023, con il colosso che ha rilasciato alcune riserve, piuttosto che accumularle come aveva fatto lo scorso anno.

Da segnalare che le azioni di JPMorgan sono salite del 15% circa dall’inizio del 2024, sovraperformando in modo significativo il guadagno dell’indice settoriale KBW Bank Index, pari nello stesso periodo a +3,9%.

L’amministratore Jamie Dimon ha mostrato in generale cautela nei confronti dell’outlook dell’economia Usa:

“Molti indicatori economici continuano a essere favorevoli – ha detto – Tuttavia, guardando avanti, rimaniamo in allerta nei confronti di alcuni fattori di incertezza significativi”, che includono “guerre terribili e violenze” e una escalation delle tensioni geopolitiche, così come “pressioni inflazionistiche persistenti”.

Ancora, gli effetti dei rialzi dei tassi varati dalla Federal Reserve e di altre banche centrali rimangono una incognita, ha continuato il ceo di JPMorgan, in quanto “non abbiamo mai sperimentato davvero gli effetti totali di un quantitative tightening di una tale dimensione”.

Il gigante di Wall Street si sta dunque preparando a “un ampio range di potenziali scenari”. All’inizio della settimana, Jamie Dimon aveva detto che i tassi di interesse degli Stati Uniti potrebbero volare fino all’8%.

Wells Fargo ha annunciato utili netti pari a $4,619 miliardi, o di $1,20 per azione, al di sopra degli $1,06 per azione attesi ma in calo rispetto all’utile di $4,991 miliardi, o $1.23 del primo trimestre del 2023.

Il fatturato, pari a $20,86 miliardi rispetto ai $20,729 miliardi del primo trimestre del 2023, ha battuto le attese di $20,195 miliardi. Da segnalare che il titolo Wells Fargo è in rialzo del 15,2% da inizio 2024, rispetto al +9% dell’indice S&P 500 e al +2% del Dow Jones.

Il margine netto di interesse (NII) di Wells Fargo è sceso nel primo trimestre del 2024 a $12,227 miliardi, rispetto ai $13,336 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso, mentre le entrate non legate agli interessi sono salite a $8.636 miliardi, dai $7.393 miliardi, sulla scia del miglioramento dei numeri della divisione di venture-capital, delle commissioni più alte di investment banking, della crescita delle commissioni presso le divisioni di gestione patrimoniale e di investment management, e grazie anche al fatturato più elevato della divisione di trading. In media, la divisione di consumer banking e prestiti ha assistito invece a un calo del 3% su base annua a $329.7 milioni, in ribasso dell’1% rispetto al quarto trimestre del 2023.

Gli accantonamenti sono scesi a $938 milioni, rispetto agli 1.207 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.

LEGGI ANCHE

Trimestrali banche Usa: JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup aprono la stagione degli utili di Wall Street

(in fase di scrittura)