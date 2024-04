La stagione di trimestrali di Wall Street sta per entrare nel vivo con i conti delle grandi banche americane. Questo venerdì sono in programma i risultati di JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup, oltre a quelli dell’asset manager BlackRock, mentre Goldman Sachs pubblicherà gli utili il 15 aprile e il giorno successivo toccherà a Morgan Stanley e BofA. Ecco le previsioni degli analisti per questa earning season dei colossi bancari a stelle e strisce, che contribuiranno a definire il tono dei mercati nelle prossime settimane (insieme ai dati odierni sull’inflazione).

Le attese sul margine di interesse e l’impatto dei tassi Fed

Negli ultimi due anni, l’inasprimento monetario della Fed ha parzialmente sostenuto i margini di interesse delle grandi banche come JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo, che hanno aumentato i tassi applicati ai prestiti senza trasferire in egual misura i rialzi sugli interessi passivi corrisposti ai depositanti.

Dall’altro lato, le condizioni di finanziamento più restrittive hanno parzialmente frenato i prestiti commerciali e i consumi, anche se l’economia Usa è rimasta resiliente, grazie soprattutto a un solido mercato del lavoro.

In occasione dell’ultima tornata di trimestrali, gli istituti di credito hanno messo in guardia contro una probabile discesa del margine di interesse nel corso dell’anno. Ci si aspettava infatti che la banca centrale americana tagliasse sensibilmente i tassi nel 2024, riducendo gli interessi netti e dunque i ricavi delle banche.

Ad oggi, però, la situazione è molto diversa rispetto a tre mesi fa. Secondo le proiezioni dei funzionari del Fomc e le attese dei mercati, la banca centrale dovrebbe intervenire soltanto 2 o 3 volte sul costo del denaro, per un allentamento complessivo tra i 50 e i 75 punti base.

Pertanto, i colossi bancari potrebbero rivedere al rialzo le guidance, con prospettive migliorate per il margine di interesse nell’intero 2024.

Le prospettive per i ricavi da trading e investment banking delle banche Usa

L’attività di trading dovrebbe registrare un calo rispetto all’anno precedente, in attesa di una normalizzazione del mercato. Secondo il consensus di Bloomberg, nel primo trimestre 2024, i ricavi complessivi da trading di JPMorgan, Goldman, Morgan Stanley, Citigroup e BofA sono attesi in diminuzione del 6%, sui livelli più bassi dal 2020.

Negli ultimi anni, gli eccezionali profitti del trading hanno compensato il calo delle entrate nell’investment banking, frenate da una riduzione dell’attività di M&A. Ora gli accordi di fusione e acquisizione e le Ipo (come nel caso di Reddit) stanno registrando segnali di ripresa, ma è probabile che gli effetti positivi di questo recupero si manifestino solo più avanti nel corso dell’anno.

Utili banche Usa previsti in calo nel 1° trimestre 2024

Nonostante le prospettive più rosee per il margine di interesse, per le sei maggiori banche americane gli analisti prevedono un calo dell’utile netto complessivo pari a circa il 14% nei primi tre mesi del 2024.

I profitti potrebbero essere parzialmente frenati dalle commissioni aggiuntive introdotte dalla Federal Deposit Insurance Corporation per recuperare le perdite scaturite dal salvataggio della Silicon Valley Bank e della Signature Bank nel 2023.

Inoltre, l’aumento dei tassi degli ultimi due anni ha spinto gli istituti di credito ad accantonare più riserve per coprire le potenziali perdite sui prestiti. Questo fenomeno dovrebbe protrarsi nel corso di quest’anno, anche a causa del ritardo di trasmissione delle condizioni di finanziamento dalla politica monetaria al mercato del credito e all’economia reale.

Le stime su ricavi ed Eps di JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup

Sulla base dei dati di consensus, JPMorgan dovrebbe riportare un fatturato intorno ai 42 miliardi di dollari e un utile per azione di 4,17 dollari.

Per Wells Fargo sono previste entrate per 20,1-20,2 miliardi di dollari e un EPS di 1,08 dollari, mentre Citigroup dovrebbe archiviare il primo trimestre con ricavi per $ 20,4 miliardi e un utile di 1,2 dollari per azione.

Con riferimento all’asset manager BlackRock, i ricavi potrebbero aumentare del 10% a 4,67 miliardi e l’EPS del 16% a 9,26 dollari per azione. Da seguire le opinioni del CEO Larry Fink sui mercati, la traiettoria dei tassi di interesse e il loro impatto sull’allocazione dei clienti.

Le previsioni su fatturato e utili di Goldman Sachs, BofA e Morgan Stanley

Osservando le stime degli analisti, Goldman Sachs ha chiuso i primi tre mesi del 2024 con ricavi per circa 12,9 miliardi di dollari e un utile per azione di 8,72 dollari.

Per quanto riguarda Bank of America, il consensus indica un fatturato atteso di 25,5 miliardi e un EPS di 0,77 dollari.

Infine, da Morgan Stanley si prevedono ricavi per $ 14,4 miliardi e un EPS atteso di 1,66 dollari.