Banche italiane: tutti i nuovi rating-outlook di Moody’s. Focus UniCredit, Intesa & Co.

Moody’s: da spettro per i BTP e le banche italiane a gioia per il governo Meloni. Non solo Mps: dopo aver confermato il rating del debito pubblico italiano, dunque dei BTP & Co., migliorando l’outlook da “negativo” a “stabile”, Moody’s ha sfornato una raffica di giudizi su ben 18 istituzioni finanziarie italiane.

Si tratta nello specifico di 16 banche italiane e di due istituti controllati dallo Stato.

Tra le banche italiane spicca per l’appunto Mps, affiancata da altri grandi nomi di Borsa. I due istituti governativi, il cui rating è legato indissolubilmente alle condizioni in cui versano le casse dello Stato italiano, sono Cassa depositi e prestiti e Invitalia.

Upgrade di Banco BPM, rating migliorato di due livelli. Occhio a UniCredit

Partiamo dalle banche italiane su cui nelle ultime ore si è espressa Moody’s, partendo dalle Big. Nel caso di Banco BPM, la banca guidata dal ceo Giuseppe Castagna ha annunciato che Moody’s ha migliora i suoi principali rating di Banco BPM di 2 livelli.

In particolare, il Baseline Credit Assessment (BCA) è stato alzato a baa3 (da ba2, +2 notch), il rating a lungo termine del debito senior unsecured è stato migliorato a Baa2 (da Ba1, +2 notch) e il rating sui depositi a lungo termine è passato da Baa1 (da Baa2, +1 notch).

Moody’s ha motivato l’upgrade con i “significativi miglioramenti della qualità degli attivi e della redditività, insieme alla rafforzata posizione patrimoniale e al solido profilo di liquidità e funding”. L’outlook dei rating a lungo termine è Stabile. L’istituto guidato dal ceo Giuseppe Castagna ha sottolineato nel comunicato con cui ha dato la notizia che “con questa rating action tutti i principali rating assegnati a Banco BPM dalle varie agenzie di rating sono ora collocati nella categoria investment grade”.

Nel caso di UniCredit il giudizio è stato contrastato. Piazza Gae Aulenti ha annunciato che “Moody’s ha migliorato la valutazione del merito di credito e del profilo finanziario complessivo di UniCredit SpA al di sopra del livello del rating sovrano italiano (attualmente fissato a ‘Baa3’), mentre il Baseline Credit Assessment stand-alone della banca è agganciato al rating dell’Italia”.

I rating dei depositi a lungo termine e del debito senior preferred (non garantito) della banca sono stati confermati a ‘Baa1’, mentre l’outlook per i depositi è migliorato a stabile.

Rimasto invece negativo l’outlook per il debito senior preferred.

Ancora, la banca italiana guidata dal ceo Andrea Orcel ha reso noto che “l’analisi ‘Loss Given Failure’ di Moody’s sui buffer di passività porta meccanicamente al declassamento del debito subordinato Tier 2 di UniCredit SpA a ‘Ba1’ da ‘Baa3’”.

Mosse outlook Moody’s su Intesa SanPaolo, e Bper. Upgrade rating di Mps

Nel caso di Intesa SanPaolo, banca italiana guidata da Carlo Messina, Moody’s ha confermato il rating a lungo termine senior preferred (unsecured) a ‘Baa1’ rivedendone l’outlook da negativo a stabile, e quello a breve termine a ‘P-2’.

Riguardo a Bper, l’agenzia di rating Moody’s ha confermato i rating della Banca e rivisto l’outlook da negativo a positivo a seguito della revisione dell’outlook del rating sovrano assegnato all’Italia.

Moody’s ha migliorato i rating inoltre di Mps di 1 notch, portando il rating standalone Baseline Credit Assessment (‘BCA’) a ‘Ba3’ da ‘B1’, il long-term deposit rating a ‘Ba1’ da ‘Ba2’ e il long-term senior unsecured debt a ‘Ba3’ da ‘B1’.

“La decisione di Moody’s si inserisce in un’ampia revisione dei rating di alcune banche italiane e fa seguito all’azione di rating sull’Italia del 17 novembre scorso, che ha determinato il miglioramento del Macro Profile dell’Italia”, ha annunciato stamattina la banca senese guidata dal ceo Luigi Lovaglio.

Oltre ad aver migliorato il rating, Moody’s ha confermato l’outlook “positivo” sui bond di Siena.

“L’outlook sui rating di lungo termine dei depositi e del debito senior unsecured di MPS è stato confermato a positivo e riflette l’opinione di Moody’s secondo cui il miglioramento del merito creditizio della banca potrebbe portare ad un rating standalone BCA più elevato se i progressi compiuti si dovessero mantenere nei prossimi 12-18 mesi”.

L’agenzia ha motivato l’upgrade con diversi fattori, tra cui “i progressi compiuti dalla banca nella ristrutturazione, la maggiore capacità di generare utili e la riduzione del profilo di rischio, in un contesto operativo più favorevole”.

E’ stato messo in evidenza, anche, che Mps può contare su “una base di depositi retail ampia”.

C’è poi anche l’altro punto di forza, rappresentato dal fatto che la banca senese “ha riconquistato l’accesso al mercato obbligazionario”.

Moody’s ha inoltre confermato tutti i rating di Credem e migliorato sia l’outlook sul debito senior di lungo termine, da “Negativo” a “Stabile”, sia l’outlook sui depositi di lungo termine che è passato da ‘Negativo’ a ‘Positivo’. La decisione è stata motivata con il “contesto operativo più favorevole per le banche e le migliori condizioni del settore creditizio”.

In particolare, il Counterparty Risk Rating a lungo termine è stato confermato a “Baa1”, il Counterparty Risk Rating a breve termine è stato confermato a “P-2”, il Baseline Credit Assessment a “baa3”.

Il Rating a lungo termine sui depositi è stato confermato a “Baa2”, mentre l’outlook cambiato da “Negativo” a “Positivo”; il rating a breve termine sui depositi è stato confermato a “P-2”, il senior Unsecured è stato reiterato a “Baa3”, mentre l’outlook è stato alzato da “Negativo” a “Stabile”, il Junior Senior Unsecured è stato ribadito a “Ba1”. Il Commercial Paper è stato confermato a “P3”.

Confermato anche il rating di UnipolSai, a “Baa2”, ovvero un notch sopra il rating Italia (Baa3 / Outlook Stabile), con l’outlook che è stato migliorato da “negativo” a “stabile”. Anche l’outlook dei rating di Unipol Gruppo S.p.A. è stato così rivisto al rialzo, con Moody’s che ha “considerato l’esposizione alta delle attività e passività della compagnia verso il paese Italia”.