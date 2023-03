Banche europee: i rischi post SVB-Credit Suisse

Quali sono le reali condizioni di salute in cui versano le banche europee – e, di conseguenza, in cui versa il credito in Europa – dopo i recenti terremoti che hanno colpito il sistema bancario mada in Usa e in Europe?

Gli analisti commentano l’impatto del panico scatenato sui mercati prima dalla notizia del crac della banca californiana delle start up Silicon Valley Bank (SVB), poi dal salvataggio di Credit Suisse, infine dal tonfo, venerdì scorso, del titolo di Deutsche Bank, prima banca in Germania.

Lo stress sul sistema bancario c’è, questo è un dato di fatto.

Da qui a temere di essere all’alba di una crisi finanziaria globale simile a quella provocata dal crac di Lehman Brothers, ce ne passa.

Anche perché, su una cosa gli analisti sembrano essere d’accordo: questa è una crisi che è stata scatenata dalla paura che ha infettato i mercati. ‘Come sempre’: potrebbe ribattere qualcuno. Certo, è la risposta, con tanto però di precisazione: le banche europee, almeno quelle, sono al sicuro. E questo per merito delle regole di Basilea III.

Lo ha detto chiaramente, nel corso di un’intervista rilasciata alla CNBC Dan Scott, responsabile di Vontobel Multi Asset.

L’introduzione di Basilea III, dunque delle misure varate dopo la crisi finanziaria del 2008 al fine di rafforzare i controlli sulle banche e la loro stessa gestione del rischio, ha reso gli istituti di credito europei “capitalizzati in modo significativo”.

Dunque, almeno per Scott, niente paura per quanto riguarda le banche europee.

Piuttosto, “credo che il problema sia rappresentato dalle banche di piccola e media dimensione degli Stati Uniti” che non sottostanno alle regole di Basilea III e che non sono state sottoposte agli stress test.

“E’ qui – ha continuato il numero uno di Vontobel Multi Asset – che sono stati individuati i problemi”. Problemi che tra l’altro affondano le radici anche nella decisione dell’amministrazione dell’ex presidente americano Donald Trump di allentare, per le banche regionali degli States, un bel po’ di controlli

Ma per le “banche europee più importanti, di grande capitalizzazione, il quadro è completamente diverso, e non mi preoccuperei”, rimarca Scott.

Il numero uno di Vontobel Multi asset ha fatto notare, anche, che, prima del salvataggio di emergenza orchestrato dal governo svizzero e dalla banca centrale Swiss National Bank, la stessa Credit Suisse, venduta alla rivale UBS, presentava un CET1 ratio e un ratio di liquidità solidi, a dimostrazione di come l’istituto fosse ancora solvibile e dotato di liquidità.

A commentare la crisi recente che ha travolto le banche regionali americane e le banche europee è stato Alberto Tocchio, strategist di kairos.

Tocchio ha riassunto quanto emerso in queste ultime sedute, ricordando che, dopo lo shock dei bond At1 azzerati di Credit Suisse, in realtà gli stessi “bond AT1 o Cocos hanno recuperato parecchie delle perdite e il titolo UBS è salito del 35% in poche ore insieme al settore bancario europeo che ha recuperato il 14%”.

Questo, prima che le banche tornassero a essere vendute pesantemente in Borsa a causa del fattore Deutsche Bank.

Il settore bancario ha così riperso tutto, “con il faro puntato, come avevamo previsto e accennato settimana scorsa, sulle banche nordiche per l’alta esposizione al settore immobiliare e a Deutsche Bank vista come un’altra banca esposta alla potenziale recessione in Germania e con un book più esposto delle altre banche al residenziale”.

Lo strategist di Kairos ha fatto notare a tal proposito come si tratti più di “una crisi di fiducia che di liquidità”, ricordando come il panico giochi “brutti scherzi” e che “Deutsche Bank non è Credit Suisse, ha una raccolta più retail ed è più difficile che possa rapidamente muoversi”. Inoltre “le rassicurazioni europee sono state piuttosto chiare”.

Detto questo, Tocchio ha messo in evidenza anche il seguente paradosso:

“Abbiamo ora le banche centrali pronte a garantire ulteriore liquidità al sistema bancario, ma paradossalmente sono le banche stesse che per proteggersi non si espongono più a prestiti facili, non aiutate anche dai livelli più alti dei loro costi di finanziamento come i bond AT1 e fanno quel tightening all’economia reale che porterà inevitabilmente ad una decrescita dell’economia e degli utili per ora non pienamente scontata dall’azionario. Le banche ora preferiscono fare acquisti del loro debito piuttosto che prestare ad aziende e famiglie”.

La crisi che ha colpito le banche europee e le banche Usa potrà essere stata causata, dunque, soltanto dal fattore paura, ma i riflessi sui fondamentali dell’economia e sui mercati comunque ci saranno. Il risultato è che, mette in evidenza Kairos, “l’inflazione ora fa meno paura della stabilità finanziaria e potenziale recessione”, in una situazione in cui “lo steepening delle curve quasi sempre preannuncia un periodo più difficile per l’azionario”.

L’effetto Credit Suisse e la paura per il destino delle banche europee sono stati argomenti affrontati anche da François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM, in un’analisi ad hoc.

Credit Suisse e le banche europee, quale impatto sul mercato?

Di seguito il commento del senior strategist di François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM, in un’analisi ad hoc, dal titolo, per l’appunto: “Credit Suisse e le banche europee, quale impatto sul mercato”.

Lo strategist ha fornito anche consigli operativi agli investitori, per posizionarsi al meglio in un mercato assillato fino a poche sedute fa dalla paura di un nuovo evento Lehman.

Il commento

L’attuale situazione di stress del settore bancario, visibile sia negli Stati Uniti che in Europa, fa riemergere lo spettro delle crisi finanziarie del passato e in particolare quella del 2008.

Per molte ragioni, tuttavia, la situazione è oggi molto diversa, con banche molto meglio capitalizzate e le cui attività più rischiose sono quasi scomparse dai bilanci.

Sebbene le battute d’arresto di queste banche non siano direttamente collegate ai rialzi dei tassi orchestrati dalle banche centrali negli ultimi mesi, questi istituti sono comunque le prime vittime delle condizioni di credito molto rigide a cui stiamo assistendo.

È estremamente difficile sapere quali saranno le esatte conseguenze di questi fallimenti sulla crescita economica, soprattutto perché la situazione rimane molto incerta sul futuro di alcune banche regionali statunitensi che hanno visto crollare i loro prezzi azionari negli ultimi giorni.

Riteniamo che le turbolenze possano accelerare l’inasprimento delle condizioni di credito, in quanto le banche si concentreranno sulla costruzione di bilanci solidi, anche se ciò andrà a scapito dei loro volumi di prestiti.

Inoltre, nelle loro recenti riunioni, la Fed e la BCE hanno segnalato che questi eventi stanno contribuendo all’inasprimento delle condizioni finanziarie e che ciò potrebbe influenzare la loro decisione di non aumentare i tassi di interesse come precedentemente previsto.

Tuttavia, le condizioni finanziarie sono ora restrittive, sia negli Stati Uniti che in Europa , e con il passare del tempo aumenta la probabilità di eventi creditizi simili a quelli appena vissuti.

Le prime “vittime” sono state gli anelli più deboli dell’ecosistema finanziario, ma sulla base dei cicli di restrizione passati, altri seguiranno e non necessariamente nel mondo bancario.

I principali “sospetti” ci sembrano essere i settori che hanno beneficiato per anni di tassi di interesse estremamente bassi, moderatamente regolamentati e le cui attività sono illiquide e/o valutate in modo artigianale (private equity / prestiti a privati / “shadow banking”).

Rimeu ammette che “la situazione sembra ora preoccupante e invita alla cautela”, concentrandosi anche sui bond più rischiosi emessi dalle banche che sono stati travolti da un sell off dopo il caso delle obbligazioni AT1 azzerate di Credit Suisse.

Pur definendo “la crisi bancaria un evento creditizio importante, ma non tale da “modificare le previsioni di inflazione e crescita in misura sufficiente da indurre le banche centrali a interrompere il loro ciclo di rialzi dei tassi”, Rimeu scrive che “il problema è che con il passare del tempo aumenta la probabilità di un evento del genere, con il ritorno della volatilità in modo molto violento”.

E, “a questo proposito, è piuttosto raro assistere a un massiccio aumento della volatilità implicita dei mercati del reddito fisso senza che questo abbia un impatto significativo sulla volatilità di altre classi di attività o sui premi di rischio in generale”.

Detto questo, ” questo è ciò che abbiamo visto nelle ultime due settimane e non è affatto certo che la prossima volta accadrà lo stesso”.

In un’ottica di investimenti, Rimeu fa notare che, in questo contesto, l’esposizione di La Francaise sulle azioni risulta bassa: “Abbiamo incrementato il peso delle utilities a scapito dei titoli energetici e finanziari (nonostante la già bassa esposizione al settore finanziario). Continuiamo a preferire l’Asia/Cina all’Europa/USA”.

Sul mercato del credito, la società distingue tra debito subordinato, investment grade e high yield, fornendo i seguenti consigli: