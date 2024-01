Apple taglia i prezzi degli iPhone in Cina per spingere la domanda

In un tentativo di spingere la domanda in calo in Cina, Apple ha deciso di introdurre una serie di sconti sui propri prodotti in vista del Capodanno cinese. Il gigante di Cupertino ha deciso di abbassare il prezzo dell’ultimo iPhone 15 per affrontare la crescente competizione degli attori locali. Il titolo ha avuto una partenza complicata da inizio anno dopo i due downgrade di Barclays e Piper Sandler a causa della domanda in forte diminuzione in Cina. Settimana scorsa Microsoft ha sorpassato Apple in termini di capitalizzazione, ma non è riuscita a confermare il primato in chiusura dell’ultima seduta di venerdì scorso.

Apple, taglia il prezzo degli iPhone in Cina

Tra il 18 e il 21 gennaio, Apple ha offerto uno sconto di 500 yuan cinesi (70 dollari) su tutta la gamma iPhone 15, compreso l’iPhone 15 Pro Max, il modello più costoso. Sono disponibili anche sconti su determinati modelli di Mac e sull’iPad. Le offerte sono in anteprima al Capodanno lunare a metà febbraio.