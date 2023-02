Altro che Tesla: il titolo buy per alter ego Buffett

Charlie Munger, il braccio destro di Warren Buffett, ha dichiarato che Tesla impallidisce di fronte a BYD, definendo il produttore cinese di veicoli elettrici il suo titolo preferito in assoluto.

“Non ho mai aiutato a fare qualcosa alla Berkshire [Hathaway] che fosse buono come BYD e l’ho fatto solo una volta”, ha detto l’investitore 99enne alla riunione annuale virtuale del Daily Journal mercoledì.

L’investimento iniziale della Berkshire ora “vale circa 8 miliardi di dollari o forse [9 miliardi di dollari]. È un tasso di rendimento piuttosto buono”, ha detto Munger, partner di lunga data di Warren Buffett negli investimenti.

BYD è stata una scommessa redditizia per Berkshire, che ha acquistato per la prima volta circa 220 milioni di azioni nel settembre 2008. Il titolo è balzato di oltre il 600% negli ultimi 10 anni, grazie alla massiccia crescita dei veicoli elettrici.

Nell’ultimo anno Berkshire ha ridotto la sua partecipazione in BYD, poiché il titolo è diventato sempre più costoso.

“Al prezzo attuale delle azioni, la piccola BYD vale più dell’intera società Mercedes. Non è un titolo a buon mercato, ma d’altra parte è un’azienda davvero notevole”, ha dichiarato Munger.

Il vicepresidente di Berkshire e membro del consiglio di amministrazione del Daily Journal, ha riconosciuto a Li Lu, fondatore del gestore patrimoniale Himalaya Capital di Seattle, il merito di avergli fatto conoscere BYD.

Munger ha anche detto che l’amministratore delegato di BYD Wang Chuanfu è insolito, definendolo un genio e uno stacanovista.

Alla domanda se preferirebbe Tesla o BYD come investimento, Munger ha risposto facilmente.

“Tesla l’anno scorso ha ridotto due volte i prezzi in Cina. BYD ha aumentato i prezzi. Siamo concorrenti diretti. BYD è talmente avanti rispetto a Tesla in Cina… che è quasi ridicolo”, ha detto Munger.

BYD ha recentemente dichiarato di prevedere per il 2022 un utile annuale rettificato record di 16,3 miliardi di yuan (2,4 miliardi di dollari), circa il 1.200% in più rispetto al 2021.

“L’anno scorso BYD ha guadagnato più di 2 miliardi di dollari al netto delle tasse nel settore auto in Cina. È incredibile quello che è successo”, ha detto Munger. “Se si conta tutto lo spazio produttivo che hanno in Cina per produrre auto, equivale a una grande percentuale dell’isola di Manhattan, e nessuno aveva mai sentito parlare di loro qualche anno fa”.

L’investitore di lunga data ha definito il CEO di Tesla Elon Musk talentuoso e “particolare”.

In precedenza aveva detto che i risultati ottenuti da Musk nel settore automobilistico erano un “piccolo miracolo”.