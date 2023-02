George Soros: tutti i buy e i sell del suo hedge fund

Nuovi acquisti da parte del Soros Fund Management, l’hedge fund del miliardario George Soros, che ha aggiunto al suo portafoglio nuove azioni di società finanziarie e sanitarie, scommettendo ulteriormente su alcuni colossi su cui si era già posizionato, come Tesla, Alphabet – la holding a cui fa capo Google – e Disney.

Soros Fund Management ha acquistato 242.399 azioni Tesla, portando le partecipazioni nel capitale del colosso delle auto elettriche fondato e gestito da Elon Musk a 332.046 azioni.

Il fondo di Soros era già esposto anche su Alphabet, con una quota di oltre 1 milione di azioni di classe A. Nel corso del quarto trimestre, sono state aggiunte altre 743.160 azioni di Alphabet. Acquistate anche 46.600 azioni Alphabet di Classe C.

Riguardo a Disney, l’hedge fund deteneva già 123.736 titoli.

L’investitore 92enne ha alzato la posta nel corso dell’ultimo trimestre del 2022, aumentando la sua posizione su Disney di oltre il 53%.

Soros: non solo Alphabet, Disney e Tesla

Soros Fund Management ha rivelato inoltre una partecipazione di 325,3 milioni di dollari, pari a 2,9 milioni di azioni, nella società biotecnologica Horizon Therapeutics, acquistata da Amgen a dicembre per quasi 28 miliardi di dollari. Si tratta della maggiore singola acquisizione del fondo di investimento di Soros nel trimestre.

L’hedge fund ha inoltre acquistato 2,8 milioni di azioni, per un valore di 90 milioni di dollari, dell’azienda sanitaria a domicilio Signify Health.

Nel settore finanziario, la società di investimento di Soros ha aggiunto al suo portafoglio i titoli della società Capital One Financial Corp, Discover Financial Services e SoFi Technologies.

Scaricati invece i piccoli investimenti nelle banche JPMorgan Chase & Co e Bank of New York Mellon Corp.

Meno Zoom, più Peloton

Tornando alle società tech, il portafoglio di Soros ha venduto le azioni di Zoom Technologies Inc e Airbnb Inc, mentre le partecipazioni in Amazon.com sono scese del 54,5%, a 901 milioni di azioni.

Il documento mostra anche che Soros ha acquistato 255 milioni di dollari in un ETF di obbligazioni societarie investment grade.

LEGGI ANCHE

George Soros: la Grande Scommessa del suo fondo è una Big Tech Usa. Quota aumentata di oltre il 1.800%

Acquistate invece più di 83 milioni di azioni di Peloton Interactive. Lo shopping ha fatto salire la quota nel produttore di fitness-bike a più di 105 milioni di azioni.

Alle mosse di Tesla e Peloton si sono aggiunti acquisti di azioni di società tecnologiche in crisi, con il fondo Soros che ha assunto nuove partecipazioni nel venditore di auto usate Carvana e nella società di ride-hailing Lyft , facendo incetta anche di 500.000 azioni di General Motors.