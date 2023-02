Buffett acquista più Apple. Ma meno chip e banche

Warren Buffett: novità sul portafoglio investimento di Berkshire Hathaway

Ecco tutte le ultime mosse buy e sell di Warren Buffett, l’investitore leggendario fondatore e numero uno della holding Berkshire Hathaway: più Apple, già grande scommessa dell’oracolo di Omaha, meno chip e anche meno banche.

Le variazioni del portafoglio di investimenti di Berkshire Hathaway, che si riferiscono al quarto trimestre del 2022, sono state comunicate all’Autorità di Borsa degli Stati Uniti Securities and Exchange Commission (Sec).

I buy e sell di Buffett sono attentamente monitorati dalla comunità internazionale degli investitori, viste l’esperienza e le scelte, che hanno dato nel corso degli anni risultati quasi sempre soddisfacenti.

La scommessa su Apple è stata rafforzata: nel corso degli ultimi tre mesi del 2022, Berkshire ha fatto incetta di altre 21 milioni di azioni di Apple, per un valore superiore ai 3 miliardi di dollari, portando il totale dei titoli AAPL detenuti a 915,6 milioni alla fine del 2022, corrispondenti a un valore di mercato che supera ampiamente quota $110 miliardi.

Vale la pena ricordare che, con lo shopping dei titoli Apple, Berkshire Hathaway continua a confermarsi il primo azionista del colosso dell’iPhone.

Apple è inoltre la scommessa numero uno della holding.

Berkshire: il grande schiaffo di Buffett a questo titolo

Se la scommessa sulla Big Tech Usa è stata confermata, molte altre sono state invece sforbiciate, e non di poco.

In particolare si guarda a quel dietrofront improvviso che Buffett, noto come investitore che ragiona in un’ottica di lungo periodo, ha fatto sul titolo del colosso produttore di chip Taiwan Semiconductor.

Ha stupito anche la grande mossa che ha colpito due banche, investimenti di Berkshire da molto tempo: US Bancorp e Bank of New York Mellon.

Nel caso di Taiwan Semiconductor, dopo appena tre mesi dall’annuncio della partecipazione accumulata nel gigante dei semiconduttori, con uno shopping di 60 milioni di azioni, Berkshire ha scaricato la maggior parte dei titoli.

Risultato: la partecipazione nel colosso dei chip ora è pari ad appena 8,3 milioni di titoli.

Molto è cambiato da quel grande annuncio, che aveva fatto scattare la febbre sul titolo Taiwan Semiconductor.

Meno banche, ma anche meno videogame

Berkshire ha sforbibiato inoltre in modo significativo la quota detenuta nella banca US Bancorp, riducendo il numero di azioni detenute dai precedenti 52,5 milioni ad appena 6,7 milioni di titoli.

Ridotto infine, e per l’ennesima volta, l’investimento in Bank of New York Mellon, con uno smobilizzo di oltre 37 milioni di azioni che porta la quota detenuta dalla conglomerata di Buffett a poco più di 25 milioni di azioni.

Nel documento depositato presso la Sec non è stato precisato quali cambiamenti siano stati decisi personalmente da Warren Buffett e quali invece dagli altri due gestori del portafoglio di investimenti della holding, ma va detto che di solito è proprio l’investitore miliardario a gestire tutti i maggiori investimenti di Berkshire, che hanno un valore che si aggira attorno al miliardo di dollari.

Tra i buy, Berkshire ha aumentato la scommessa su Lousiana Pacific, società attiva nel mercato di prodotti per l’edilizia, dopo essere entrata nel capitale del gruppo tre mesi fa, attraverso l’acquisto di più di 1,2 milioni di azioni.

Sempre nel corso del quarto trimestre del 2022, Buffett ha continuato a tagliare la scommessa di Berkshire su Activision Blizzard, portandola a 52,7 milioni.

L’investitore aveva inizialmente motivato la sua puntata su Activision Blizzard con la convinzione che la sua acquisizione da parte di Microsoft sarebbe andata a buon fine.

Il deal sta incontrando tuttavia diversi ostacoli, al punto che, il prossimo 21 febbraio, Microsoft cercherà di difendere l’accordo davanti alle autorità dell’Unione europea.

Contraria all’accordo da 69 miliardi di dollari anche l’autorità che regola la competizione e i mercati del Regno Unito (Competition and Markets Authority -CMA-.

Altro dietrofront dunque per Buffett, che sembrava l’anno scorso intenzionato a puntare sempre di più sull’ industria dei videogame

La conglomerata di Buffett ha tagliato anche le quote detenute nei capitali del gruppo retail che gestisce catene di supermercati Kroger e dell’azienda di servizi finanziari Ally Financial.

Il più grande investimento effettuato da Buffett lo scorso anno, quello nel produttore petrolifero Occidental Petroleum, è rimasto invece invariato nell’ultimo trimestre del 2022, pari a 194,4 milioni di azioni e di diritti per acquistare altre 83,9 milioni alla fine dell’anno.

Rafforzata invece la scommessa sul colosso petrolifero Chevron, al punto che ora la holding controlla l’8,7% del capitale, dopo aver acquistato quasi 2 milioni in più di azioni del gigante dell’oil.

Un grande cambiamento che ha interessato il portafoglio di Berkshire Hathaway non è stato incluso nella documentazione depositata presso la Sec, in quanto si riferisce a una società cinese: per la precisione al gruppo produttore di auto elettriche cinese BYD.

Dallo scorso mese di agosto Buffett ha smobilizzato ben 95 milioni dei 225 milioni di azioni che aveva acquistato nel 2008.