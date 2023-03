Il gigante cinese fondato da Jack Ma, Alibaba Group dividerà il suo impero da 220 miliardi di dollari in sei unità separate che potranno raccogliere individualmente fondi ed esplorare IPO. Questa è la più grande revisione nella storia del leader cinese dell’e-commerce.

Ogni gruppo sarà gestito dal proprio amministratore delegato e consiglio di amministrazione. Alibaba ha affermato in una dichiarazione che la mossa è “progettata per sbloccare il valore per gli azionisti e promuovere la competitività del mercato”. Questo permetterebbe alle società di fare futuri spin off e quotazioni singole delle varie società.

A 24 anni di età, Alibaba accoglie con favore una nuova opportunità di crescita”, ha dichiarato il ceo Daniel Zhang in una nota. Il mercato è la migliore cartina di tornasole e ogni gruppo societario potrà perseguire raccolte fondi indipendenti e IPO qualora fossero pronti.

In seguito all’annuncio il titolo Alibaba sale del 9% a 92 dollari per azione nel premarket di Wall Street.

Il passaggio a una struttura di holding è raro per le società tecnologiche cinesi. Segna un allontanamento dalla tradizionale preferenza della società di Internet per mantenere la maggior parte delle sue operazioni sotto lo stesso tetto, gestendo tutto, dai supermercati ai datacenter, sotto l’ombrello di Alibaba.

Ma è anche un segnale forte che Alibaba è pronta a sfruttare gli investitori e i mercati pubblici, dopo la repressione del governo cinese sulle sfere di Internet che ha spazzato via oltre 500 miliardi di dollari del suo valore.

La notizia segue la promessa di Pechino di sostenere il settore privato. Se la Cina vuole raggiungere il suo obiettivo di crescita del Pil del 5%, deve supportare aziende come Alibaba, ha affermato Steven Leung, direttore esecutivo di UOB, Kay Hian.

L’annuncio di Alibaba ha coinciso con il ritorno del fondatore miliardario e uno dei personaggi più famosi in Cina, Jack Ma dopo più di un anno all’estero.

Alibaba: La suddivisione delle società

Alibaba ha dichiarato che dividerà la sua azienda in sei unità separate, ciascuna con la possibilità di raccogliere finanziamenti esterni e quotarsi in borsa. Ecco la suddivisione delle sei società separate

Cloud Intelligence Group, il ceo di Alibaba Daniel Zhang sarà a capo di questa divisione che ospiterà le attività di cloud e intelligenza artificiale dell’azienda.

il ceo di Alibaba Daniel Zhang sarà a capo di questa divisione che ospiterà le attività di cloud e intelligenza artificiale dell’azienda. Taobao Tmall Commerce Group, comprende le piattaforme di shopping online di Alibaba, tra cui Taobao e Tmall.

comprende le piattaforme di shopping online di Alibaba, tra cui Taobao e Tmall. Gruppo di servizi locali, Yu Yongfu sarà il ceo dell’attività che coprirà il servizio di consegna di cibo di Alibaba Ele.me e mappatura.

Yu Yongfu sarà il ceo dell’attività che coprirà il servizio di consegna di cibo di Alibaba e mappatura. Cainiao Smart Logistics, Wan Lin continuerà come ceo di questa azienda che ospita il servizio logistico di Alibaba.

Wan Lin continuerà come ceo di questa azienda che ospita il servizio logistico di Alibaba. Global Digital Commerce Group, Jiang Fan sarà il ceo, unità comprende le attività di e-commerce internazionali di Alibaba, tra cui AliExpress e Lazada .

Jiang Fan sarà il ceo, unità comprende le attività di e-commerce internazionali di Alibaba, tra cui e . Digital Media and Entertainment Group, Fan Luyuan sarà il ceo della società che include le attività di streaming e film di Alibaba.

Il ritorno di Jack Ma in Cina

Il fondatore di Alibaba, Jack Ma, è stato avvistato in Cina dopo aver trascorso un anno all’estero, segno potenziale che Pechino si sta nuovamente avvicinando ai giganti della tecnologia dopo una repressione del settore durata circa 18 mesi.

Ma ha visitato la scuola Yungu di Hangzhou, la città in cui ha sede Alibaba, per parlare con gli insegnanti di come fornire istruzione ai bambini nell’era dell’intelligenza artificiale, secondo un post su WeChat della scuola.

Il miliardario ha affermato che tecnologie come il popolare ChatGPT hanno portato sfide all’istruzione, ma l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per risolvere i problemi, secondo il post di WeChat.

La ricomparsa di Ma arriva dopo un’intensa repressione del suo impero iniziata alla fine del 2020 quando Ant Group, la società di tecnologia finanziaria del miliardario, è stata costretta ad accantonare la sua massiccia quotazione a Hong Kong e Shanghai. La cancellazione della quotazione di Ant Group è avvenuta in seguito ai commenti critici di Jack Ma nei confronti del regolatore finanziario cinese. Successivamente, Pechino ha inasprito le normative sul settore domestico. Inoltre, Alibaba è stata colpita da una multa antitrust da 2,6 miliardi di dollari nel 2021.