Zuckerberg segue Musk, Meta lancia la “spunta blu” a pagamento per Facebook e Instagram

Il CEO di Meta Platforms, Mark Zuckerberg ha annunciato un nuovo servizio di abbonamento a pagamento per Facebook e Instagram, garantendo agli utenti la spunta blu e un accesso diretto all’assistenza clienti per una tariffa mensile.

L’account verificato di Meta avrà un costo di $ 11,99 al mese sul Web e $ 14,99 al mese gli utenti che usano lo software di Apple, iOS. Il servizio a pagamento verrà lanciato in Australia e Nuova Zelanda questa settimana in anteprima del lancio globale.

L’abbonamento “consente di verificare il tuo account con un ID, ottenere la spunta blu per il proprio account con una protezione aggiuntiva contro il furto di identità e inoltre, ottenere l’accesso diretto all’assistenza clienti”, ha affermato il CEO, Zuckerberg.

“Questa nuova funzionalità riguarda l’aumento dell’autenticità e della sicurezza di tutti i nostri servizi”, ha scritto Zuckerberg nel post.

Il fondatore di Facebook ha osservato che fornire l’accesso diretto all’assistenza clienti costerà “una notevole quantità di denaro”, che sarà compensata con le entrate degli abbonamenti.

Storicamente Meta ha concesso la verifica a utenti importanti come politici, dirigenti, membri della stampa e organizzazioni per segnalare la loro legittimità gratis. Il nuovo servizio di abbonamento dell’azienda è simile al servizio rinnovato di Twitter chiamato Twitter Blue, che garantisce anche agli utenti un badge di verifica se pagano una tariffa mensile.

Meta annuncia la “spunta blu” a pagamento per Facebook e Instagram

La notizia arriva poco dopo che Twitter ha lanciato una versione rinnovata del proprio servizio a pagamento, Twitter Blue, che consente agli utenti di ottenere un profilo verificato e altri vantaggi.

Elon Musk ha lanciato Twitter Blue subito dopo aver chiuso l’accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisto della società lo scorso anno. Mesi fa Elon Musk sosteneva che Twitter stava assistendo a un “enorme calo delle entrate” a causa dell’esodo di inserzionisti dalla piattaforma.

Anche la società fondata da Mark Zuckerberg, Meta Platforms ha affrontato varie sfide nell’ultimo anno e mezzo, il titolo della società ha perso circa il 54% del proprio valore rispetto al massimo di settembre 2021. Inoltre, negli ultimi mesi il gigante dei social media ha licenziato circa 11.000 lavoratori, parte di una più ampia recessione tra le grandi aziende tecnologiche.

I requisiti per accedere al servizio “spunta blu”

Tornando sul nuovo servizio a pagamento, Meta ha sottolineato che esistono protezioni contro i furti di identità con gli abbonamenti verificati da Meta. Un problema manifestatosi su Twitter dopo il primo lancio a pagamento della “spunta blu”, gli utenti hanno abusato della nuova opzione a pagamento impersonando celebrità e vari brand. Per qualificarsi per il servizio a pagamento, gli utenti devono avere almeno 18 anni, soddisfare i requisiti minimi di attività dell’account e inviare un documento d’identità che corrisponda al nome del profilo e alla foto. Gli abbonamenti includeranno anche il “monitoraggio proattivo” per la rappresentazione dell’account, secondo il portavoce.