Tesla, problemi FSD Beta: oltre 300.000 richiami

Problemi FSD Beta, nuova tegola si abbatte su Tesla.

La società di Palo Alto fondata e gestita da Elon Musk, sta richiamando volontariamente 362.758 veicoli equipaggiati con il software sperimentale di assistenza alla guida, commercializzato come Full Self-Driving Beta o FSD Beta, negli Stati Uniti.

Il sistema FSD Beta può causare incidenti consentendo ai veicoli interessati di “comportarsi in modo non sicuro in prossimità delle intersezioni, come ad esempio attraversare un’intersezione mentre si è in una corsia di sola svolta, entrare in un’intersezione controllata da un segnale di stop senza fermarsi completamente o procedere in un’intersezione durante un segnale di traffico giallo fisso senza la dovuta cautela”, si legge nel rapporto sul richiamo di sicurezza, pubblicato sul sito web della National Highway Traffic Safety Administration.

Tesla e sistema FSD Beta: cosa sta succedendo

I test e le analisi dell’agenzia per la sicurezza stradale degli Stati Uniti hanno dimostrato che un componente del sistema che guida l’auto sulle strade cittadine potrebbe creare “un rischio irragionevole per la sicurezza dei veicoli a motore basato sull’insufficiente rispetto delle leggi sulla sicurezza del traffico”.

Il gruppo di veicoli interessati comprende i seguenti anni e modelli: 2016-2023 Model S e Model X, 2017-2023 Model 3 e 2020-2023 Model Y equipaggiati o in attesa di installazione di FSD Beta.

L’amministratore delegato Elon Musk e i clienti di Tesla hanno contestato l’uso del termine “richiamo” per descrivere difetti di sicurezza o problemi che possono essere risolti con un aggiornamento del software.

Tesla rilascerà un aggiornamento nelle prossime settimane che dovrebbe risolvere alcuni dei problemi.

Solo i proprietari di Tesla che hanno installato il sistema di assistenza alla guida FSD premium dell’azienda possono partecipare al programma FSD Beta.

Questa opzione costa 15.000 dollari in anticipo o 199 dollari al mese negli Stati Uniti. I proprietari devono ottenere un punteggio di sicurezza elevato, determinato dal software Tesla che monitora le loro abitudini di guida, e mantenerlo per ottenere l’accesso a FSD Beta.

Le azioni di Tesla sono scese di poco più dell’1% alla notizia, per poi riprendersi rapidamente.