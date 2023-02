Portogallo: addio visti d’oro. Prezzi case troppo alti

Il Portogallo porrà fine al suo programma di visti d’oro per i nuovi acquirenti di immobili stranieri, nel tentativo di risolvere il problema della mancanza di alloggi a prezzi accessibili in una delle economie più povere dell’Europa occidentale.

Per combattere la speculazione immobiliare, il Portogallo “eliminerà il rilascio di nuovi visti d’oro”, ha dichiarato il primo ministro Antonio Costa in una conferenza stampa tenutasi a Lisbona dopo una riunione di gabinetto.

Gli acquirenti stranieri di immobili che desiderino rinnovare i loro visti d’oro esistenti saranno ammessi solo se le loro proprietà sono utilizzate come casa propria, o se queste unità sono collocate nel mercato degli affitti a lungo termine, ha detto il premier portoghese.

Visti d’oro: il programma del Portogallo

I visti d’oro portoghesi sono stati concepiti un decennio fa per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea come parte di uno sforzo per sistemare le finanze pubbliche del Paese dopo il salvataggio del 2011 da parte dell’UE e del Fondo Monetario Internazionale.

Da allora, il Paese ha raccolto 6,8 miliardi di euro (7,3 miliardi di dollari), il 90% dei quali destinati al settore immobiliare, secondo il Servizio immigrazione e frontiere portoghese.

I cittadini cinesi hanno rappresentato quasi la metà degli 11.628 permessi di residenza concessi nell’ambito del programma, che è stato sempre più popolare tra gli investitori statunitensi.

Finora i candidati ai visti d’oro dovevano effettuare un investimento immobiliare di almeno 350.000 euro, creare almeno 10 posti di lavoro in Portogallo o trasferire 1,5 milioni di euro.

Varianti del visto d’oro sono state adottate in tutta Europa e in paesi di tutto il mondo, dagli Stati Uniti e dal Canada alla Spagna e alla Grecia.

I visti tendono a durare fino a quando una massa critica di oppositori conclude che i costi – l’impennata dei prezzi degli alloggi, i proprietari di case assenti e le accuse di corruzione – superano i benefici e i politici li abbandonano.

In Portogallo, alcuni politici hanno criticato il programma, per aver fatto lievitare i prezzi degli immobili e reso le abitazioni inaccessibili per molte fasce della popolazione.

I funzionari dell’UE hanno sottolineato i potenziali rischi di evasione fiscale e riciclaggio di denaro da parte degli acquirenti internazionali.

Già a novembre, il premier Costa aveva indicato che il governo avrebbe potuto porre fine ai visti d’oro, affermando che il programma non era “più giustificato”.

Nel 2021, il suo governo aveva iniziato a limitare i permessi e a escludere gli acquisti di immobili in città come Lisbona, dove i prezzi delle case sono più che raddoppiati dal 2015 a 3.805 euro al metro quadro, secondo il sito web immobiliare Idealista.

Ma Paulo Silva, responsabile della società di consulenza immobiliare Savills in Portogallo, non ci sta. L’imprenditore ha ricordato che i visti d’oro hanno contribuito ad attirare investitori stranieri nel Paese quando questo aveva bisogno di denaro un decennio fa, aggiungendo che oggi rappresentano solo il 3% delle transazioni immobiliari.

“È un errore dare la colpa ai visti d’oro per l’aumento dei prezzi degli immobili, poiché questo è dovuto principalmente a uno squilibrio tra domanda e offerta“, ha dichiarato Silva. “Il risultato finale è che gli investitori prenderanno i loro soldi e investiranno in un altro Paese dove possono ottenere un visto d’oro”.