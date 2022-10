Ecco due titoli nel portafoglio di Warren Buffett che potrebbero salire dell’80% e del 91%

Il Re Mida degli investimenti, Warren Buffett, trasforma in oro tutto ciò che tocca. Lo sanno bene gli analisti di Cowen Group e Morgan Stanley che vedono un significativo rialzo per gli investitori che possiedono alcuni dei titoli che fano parte del portafoglio di Buffett.

Alla fine del secondo trimestre Warren Buffett deteneva oltre 327 miliardi di dollari in titoli azionari attraverso la Berkshire Hathaway e più della metà di questa somma era investita in sole tre società: Apple, Bank of America e Coca-Cola, che sono state tutte grandi vincitrici per Buffett. Tuttavia, alcuni analisti di Wall Street vedono un forte margine di rialzo per alcune delle partecipazioni minori della Berkshire.

John Blackledge di Cowen Group ha un target price di 215 dollari per azione su Amazon che implica un rialzo del 91% rispetto al prezzo attuale. Allo stesso modo, Keith Weiss di Morgan Stanley ha un target di 274 dollari per azione su Snowflake che implica un rialzo dell’80% rispetto al prezzo attuale. Naturalmente, gli investitori non dovrebbero mai dare per oro colato i target price di Wall Street.

L’inflazione elevata ha sicuramente colpito duramente molti rivenditori nell’ultimo anno e Amazon non fa eccezione. L’aumento del costo del carburante e della manodopera, a cui si aggiungono i continui investimenti in infrastrutture, hanno pesato molto sulla sua performance finanziaria. In effetti, Amazon ha registrato una perdita per due trimestri consecutivi. Ma le sue difficoltà sono il risultato di venti contrari macroeconomici temporanei, non di una tesi d’investimento fallita. Il futuro di Amazon è ancora molto roseo.

Secondo eMarketer, le vendite globali di e-commerce al dettaglio dovrebbero aumentare del 10% all’anno per raggiungere i 7,4 trilioni di dollari entro il 2025, e Amazon è il mercato online più popolare al mondo in termini di visitatori mensili. Tutto ciò dovrebbe mantenere Amazon all’avanguardia nel settore dell’e-commerce per gli anni a venire.

Inoltre, secondo Grand View Research, la spesa per il cloud computing dovrebbe crescere più del 15% all’anno per superare 1,5 trilioni di dollari entro il 2030, e Amazon Web Services (AWS) ha guidato lo spazio dell’infrastruttura cloud con una quota di mercato del 34% nel secondo trimestre. Infine, sempre secondo eMarketer, la spesa pubblicitaria digitale globale dovrebbe aumentare del 10% all’anno per raggiungere 876 miliardi di dollari entro il 2026, e Amazon è diventata silenziosamente una potenza pubblicitaria. Infatti, è il quarto inserzionista digitale al mondo, dopo Alphabet, Meta Platforms e Alibaba. Questo successo deriva principalmente dalla popolarità del suo mercato online, ma anche la sua piattaforma di streaming (Amazon Fire TV) ha svolto un ruolo importante. In entrambi i casi, gli investitori hanno buone ragioni per credere che Amazon manterrà la sua forte posizione di mercato, il che significa che l’azienda è ben posizionata per guadagnare terreno nella pubblicità digitale.

Attualmente le azioni vengono scambiate a 2,4 volte il fatturato, un affare rispetto alla media triennale di 3,8 volte il fatturato. Gli investitori dovrebbero cogliere questa opportunità e acquistare alcune azioni di questo titolo di Warren Buffet.

Nel portafoglio dell’Oracolo di Ohama anche Snowflake che aiuta le aziende a sfruttare la potenza dei big data. Nel dettaglio, Snowflake Data Cloud consente ai clienti di condividere i dati all’interno delle loro organizzazioni e include strumenti per sviluppatori che semplificano la creazione di applicazioni ad alta intensità di dati. Questa ampia utilità dà a Snowflake un vantaggio rispetto agli altri fornitori.

Nell’ultimo anno Snowflake ha aumentato il numero di clienti del 36%, raggiungendo quota 6.808, e il cliente medio ha aumentato la spesa del 71% in quel periodo. A sua volta, il fatturato è salito del 92% a 1,6 miliardi di dollari e l’azienda ha generato un free cash flow positivo di 293 milioni di dollari, rispetto alla perdita di 43 milioni di dollari dell’anno precedente. In prospettiva, Snowflake stima un’opportunità di mercato di 248 miliardi di dollari entro il 2026 e, dati i suoi solidi risultati finanziari, gli investitori hanno buone ragioni per essere ottimisti.