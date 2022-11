Rivian e le altre startup produttrici di auto elettriche hanno un grande problema

Sembra un paradosso invece è la lucida realtà: ogni volta che Lucid Group o Rivian vendono un’auto elettrica, stanno perdendo centinaia di migliaia di dollari e questo a causa degli sbalorditivi costi delle materie prime e della produzione in generale.

Le ultime relazioni trimestrali dei produttori di veicoli elettrici mostrano che stanno lottando per raggiungere gli obiettivi di consegna e bruciano rapidamente denaro. Il cost of revenue, ossia il costo totale di produzione e consegna di un prodotto, di Lucid è salito a 492,5 milioni di dollari nel trimestre luglio-settembre rispetto ai 3,3 milioni di dollari dell’anno precedente, e le perdite sono aumentate perché i clienti hanno cancellato gli ordini temendo lunghi tempi di attesa. L’azienda, quotata in borsa poco più di un anno fa e sostenuta dal Fondo pubblico di investimento dell’Arabia Saudita, ha visto il suo valore di mercato ridursi di due terzi quest’anno a circa 20 miliardi di dollari dai 95 miliardi di dollari del picco raggiunto nel novembre 2021.

Lucid ha dichiarato di avere liquidità sufficiente per sostenersi almeno fino al quarto trimestre del prossimo anno e sta cercando di raccogliere circa 1,5 miliardi di dollari attraverso una vendita di azioni. Il prezzo delle azioni è crollato del 17% dopo i risultati e ha recuperato alcune perdite nelle due sessioni successive per terminare venerdì con un calo del 4,4% rispetto a prima della pubblicazione dei risultati.

La scorsa settimana la società britannica Arrival SA, quotata in borsa negli Stati Uniti, ha avvertito che potrebbe non avere abbastanza liquidità per mandare avanti la propria attività fino alla fine del prossimo anno e che sarebbe costretta a tagliare posti di lavoro. “Non ho intenzione di stare qui a dirvi che non è un momento difficile”, ha dichiarato a Reuters Avinash Rugoobur, presidente della britannica Arrival SA. “È dura, siamo lì ogni giorno, ogni notte, a lavorare sulle tecnologie, sui veicoli e anche sulla raccolta di capitali”. A maggio Canoo Inc. ha dichiarato di avere “dubbi sostanziali” sulla continuità aziendale. A fine settembre aveva 6,8 milioni di dollari in contanti ed equivalenti, in netto calo rispetto ai 415 milioni di dollari dell’anno precedente.

Molte startup del settore EV hanno registrato perdite ingenti nel trimestre chiuso a settembre e hanno avvertito che i costi elevati sono destinati a rimanere a causa dell’aumento dell’inflazione e della crisi della catena di approvvigionamento globale. Solo un anno prima, molte di esse avevano quotato le loro azioni a valutazioni elevate, attirate dal successo di Tesla, l’attuale casa automobilistica di maggior valore al mondo.

Tesla è sopravvissuta a quello che il suo capo Elon Musk ha definito “l’inferno della produzione”, superando i colli di bottiglia delle forniture con accordi sulle batterie con i fornitori chiave e aumentando la produzione della Model 3, che ha avuto un grande successo. L’azienda, tuttavia, ha affrontato queste sfide in un’epoca diversa, quando era quasi l’unico produttore di veicoli elettrici puro e la concorrenza delle case automobilistiche tradizionali, tra cui General Motors e Volkswagen, era ancora nascente.

Nell’ultimo trimestre Tesla ha registrato un utile di 3,3 miliardi di dollari. “Nel settore degli EV… essere in fase iniziale è un esercizio che brucia denaro, è difficile superare la crisi”, ha dichiarato George Gianarikas, analista di Canaccord Genuity. Secondo gli analisti, queste aziende devono trovare il modo di risparmiare se vogliono sopravvivere a un’economia negativa.

Come si stanno muovendo le aziende

Le società stanno adottato approcci diversi. Rivian sta spostando un maggior numero di consegne di auto negli Stati Uniti su rotaia, mentre Lucid sta valutando questa opzione.

Lordstown Motors, che l’anno scorso ha emesso un avviso di fallimento che ha portato all’uscita dei suoi principali dirigenti, ha ridotto la produzione. Questo mese il produttore di autocarri ha venduto un quinto del capitale al gigante tecnologico Foxconn. L’anno scorso ha venduto il suo stabilimento in Ohio all’azienda taiwanese, un’operazione obbligata dalla necessità di fondi per avviare la produzione dei suoi pick-up Endurance. Tuttavia, secondo gli analisti, una produzione più elevata ridurrebbe in ultima analisi il costo per auto e la limitazione della produzione può minacciare il percorso verso la redditività.

Alcune di queste aziende sono meglio posizionate per sopravvivere. Rivian, sostenuta da Amazon.com e Ford Motor, aveva 13,8 miliardi di dollari in cassa alla fine di settembre. Ha anche un contratto per la fornitura di 100.000 furgoni elettrici per le consegne ad Amazon. Ma il costo dei beni venduti è stato di circa 220.000 dollari per auto contro un prezzo medio di vendita di 81.000 dollari nel trimestre, secondo le stime di CFRA.

Da sottolineare il commento di Gianarikas di Canaccord secondo potrebbero esserci lezioni dalla bolla delle dotcom degli anni ’90: “Non è sempre stata l’azienda con il miglior business plan a farcela. Era la società con il miglior bilancio”.