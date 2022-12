Warren Buffett e le azioni da monitorare. La lista

E’ uno degli investitori più importanti al mondo, se non il più importante, le cui mosse sono sempre viste con particolare attenzione dai mercati. Parliamo di Warren Buffett, il numero uno della Berkshire Hathaway, la conglomerata statunitense che ha in portafoglio tante azioni. Azioni che sfidano il tempo, come questa, che l’oracolo di Omaha detiene in portafoglio da più di 34 anni.

E nonostante il mercato ribassista di quest’anno abbia colpito i titoli tecnologici, i leader di lungo termine come Microsoft e Monolithic Power Systems, mantengono il loro posto in una lista ideale di titoli preferiti da Warren Buffett. Attenzione, qui non si parla delle azioni su cui Buffett scommette, quanto di una lista ipotetica che si basa sulla strategia adottata da Berkshire Hathaway, stilata da Investor’s Business Daily.

La lista di Buffett è stata creata in particolare adottando la metodologia MarketSmith

Il produttore di materiali edili Atkore è in cima alla lista con un impressionante tasso di crescita degli utili del 90%.

Regeneron Pharmaceuticals si colloca al secondo posto con un tasso di crescita sostenibile degli utili del 57%.

Anche la società di consulenza finanziaria Evercore, la società di energia solare Daqo New Energy e il titolo dell’acciaio Nucor hanno registrato tassi di crescita sostenibili superiori al 50%.

E il leader della tecnologia per la sicurezza pubblica Axon Enterprise si è assicurato un posto nonostante abbia subito una flessione sotto la pressione degli indici di mercato.

Guardando al portafoglio di Berkshire Hathaway, Buffett e il suo team continuano a detenere partecipazioni importanti in Apple, Occidental Petroleum, Bank of America e Chevron.

Nel terzo trimestre del 2022, Buffett ha aperto una consistente partecipazione in Taiwan Semiconductor, il più grande produttore di chip a contratto del mondo e uno dei principali fornitori di chip di Apple.