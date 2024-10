Wall Street: con arrivo trimestrali i 18 buy e 7 sell di Goldman, 2024 resta “The year of the stock picker”

Comincia una nuova settimana sotto i riflettori per Wall Street: molti risultati trimestrali sono in arrivo e Goldman Sachs ha fatto le sue scelte. Nello studio “Top 25 Tactical Trades for Earnings Season” la banca d’affari americana identifica 18 titoli su cui puntare (rating buy) e 7 di cui liberarsi (rating sell), mostrando una particolare fiducia nel settore tecnologico e del software. Bene anche alcuni finanziari ed healthcare.

Ribadendo un concetto già espresso più volte nel corso dell’anno: l’elevata volatilità dei singoli titoli continua a mostrare che il 2024 è “The Year of the Stock Picker”. Gli option price sono saliti in reazione agli eventi geopolitici e in previsione di una volatilità degli utili stagionalmente elevata, delle elezioni statunitensi e della riunione del FOMC di novembre. “Questo aumento del nervosismo ha accresciuto il potenziale di ripresa dei titoli azionari in occasione delle rispettive trimestrali”, segnalano gli esperti.

Mercati internazionali molto volatili, è l’anno dello “stock picker”

Goldman sottolinea che il paradigma attuale dei prezzi delle singole azioni ha raggiunto la volatilità più alta degli ultimi 14 anni, e consiglia pertanto un approccio selettivo. A suggerirlo è una concomitanza di fattori: elevati investimenti in intelligenza artificiale, volatilità degli utili stagionalmente elevata, elezioni negli Stati Uniti alle porte in un quadro incerto come non mai. Inoltre a novembre la Fed darà ulteriori segnali sulla sua strategia dei tassi d’interesse.

In questo contesto, la banca d’affari consiglia agli investitori di comprare opzioni prima della pubblicazione degli utili e di venderle nei periodi intermedi, in modo da capitalizzare sul movimento dei prezzi.

Buy per Nvidia e Broadcom, IA guida i tecnologici

E’ il settore tecnologico a raccogliere la fetta più grande di buy selezionati da Goldman, con ben 8 titoli tra i migliori di 18, seguito da quello healthcare con 4 preferenze.

Il colosso dei semiconduttori Nvidia è negli ultimi cinque anni uno dei dominatori indiscussi dell’azionario e ha battuto tutti i record nel tecnologico, essendosi stabilito come leader nei chip per i processi di Intelligenza Artificiale. La società guidata da Jensen Huang, che al momento detiene circa l’80% del mercato dei semiconduttori per l’IA, è tra le preferite dall’analista di Goldman Sachs Toshiya Hari. A favore di Nvidia ci sono il grande vantaggio competitivo sulle altre aziende competitor e una nuove serie di prodotti, che ora includono un’intera suite per facilitare e velocizzare l’adozione di soluzione IA per le aziende, sigillata anche dal recente annuncio di partnership con la società di consulenza Accenture.

La spesa globale in Intelligenza Artificiale non dà segni di cedimento: i prossimi mesi e anni vedranno la domanda di chip e servizi in crescita costante e Toshiya è certo che la società di Santa Clara, California, manterrà la sua leadership. Tra i driver di crescita ci sono la forte domanda di chip costruiti con architettura Hopper, utilizzata nei data center, e le enormi aspettative sul super chip Blackwell, annunciato all’inizio di quest’anno, che dovrebbe iniziare le consegnare l’anno prossimo e sarebbe già esaurito.

Le stime su NVDA sarebbero di utili per azione del 7% sopra l’attuale consensus in questo trimestre e per successivi quattro.

Sempre IA e semiconduttori trainano Broadcom, società di grande successo, il cui punto di forza sono chip ad elevatissima performance realizzati su misura. Secondo Toshiya gli utili per azione di AVGO (il ticker di Broadcom) potrebbero essere del 6% sopra le aspettative nell’attuale trimestre.

Bene anche software con Snowflake e Monday

Goldman seleziona anche tre società di software. Secondo l’analista Kash Ranga, Snowflake, società che offre servizi di gestione e archiviazione dati via cloud, è tra le migliori posizionate per sfruttare l’ondata di Generative-AI, quella branca dell’Intelligenza Artificiale che consente di generare immagini, video, testi o altri contenuti in base a modelli generativi, che si avvalgono dell’interazione con grandi banche dati.

Sempre secondo Kash, Monday, società con base a Tel Aviv che produce un programma molto diffuso di project management, utilizzabile in cloud, è tra i nomi posizionati meglio nell’industria del software.

Un occhio di riguardo anche per Citi e Merck

Outlook positivo di Goldman anche per titoli nei settori finanziario e healthcare.

Viene segnalato il colosso bancario newyorkese Citigroup, guidato da un aumento delle commissioni e una più vasta presenza nei mercati dei capitali, mentre di Merck vengono apprezzati la crescita nei suoi trattamenti oncologici e la sua presenza pionieristica in Cina negli ultimi 7-8 anni. La casa farmaceutica di Darmstad secondo Goldman è nella posizione di aver utili per azione molto sopra il consensus per l’attuale trimestre e i prossimi 12 mesi.

I sell di Goldman: cautela su beni essenziali, energia e turismo

Infine, i 7 ticker su cui andare più prudenti includono titoli nel settore dei beni di consumo essenziali (Kraft Heinz e Clorox), energia (Cheniere Energy) e del consumo discrezionale (la catena di alberghi Choice Hotels).