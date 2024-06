UniCredit lancia una nuova obbligazione­ retail a tasso variabile con scadenza a 10 anni

L’obbligazione in negoziazione diretta emessa oggi da UniCredit sul mercato MOT e su Bond-X di Borsa Italiana ha una durata di 10 anni ed è la prima che prevede un tasso variabile legato all’Euribor 3 mesi. Le cedole trimestrali sono legate all’andamento del tasso Euribor 3 mesi, con una partecipazione positiva al 160% ed un cap annuo posto al 5,45%.

Si tratta del quinto lancio in negoziazione diretta nel 2024 dopo le emissioni di gennaio, febbraio, marzo e aprile di quest’anno. Da oggi fino al 28 giugno la nuova obbligazione sarà disponibile a tutti gli investitori a un prezzo pari al 100% del prezzo di emissione.

I dettagli della nuova emissione

Continua l’attività di emissioni obbligazionarie di UniCredit in negoziazione diretta, con l’obiettivo di allargare la gamma offerta a soluzioni di diverso tipo per andare incontro a tutti gli investitori, che vogliono continuare a investire nel segmento del reddito fisso in un contesto di tassi in discesa.

In tale scenario, UniCredit presenta oggi la nuova obbligazione retail direttamente negoziabile sul mercato MOT e Bond-X di Borsa Italiana, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarla direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio. La nuova emissione è caratterizzata da una durata di 10 anni e un tasso variabile. Prevede cedole trimestrali legate all’andamento del tasso Euribor 3 mesi, con una partecipazione positiva al 160% e un cap al 5,45%. Il tasso di riferimento Euribor 3 mesi viene rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio di ciascun periodo di interesse.

Le obbligazioni sono state pensate in ottica di chi vuole continuare a investire a un tasso variabile nonostante il previsto calo dei tassi. La partecipazione al 160% permette di essere esposti all’andamento del tasso Euribor a 3 mesi e, contemporaneamente, migliorare il tasso di interesse che si ottiene, fino a un massimo (cap) previsto al 5,45% annuale e un minimo (floor) pari allo 0%.

Nelle due settimane iniziali (da oggi 12 giugno al 28 giugno), in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento, l’obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al 100% del prezzo di emissione.

Il codice ISIN è IT0005599110. Il valore nominale e l’investimento minimo sono pari a 1.000 euro. La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit Bank GmbH e sarà quindi possibile rivendere l’obbligazione prima della naturale scadenza. Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale, mentre durante la vita dell’obbligazione il prezzo seguirà le condizioni di mercato e potrà essere differente rispetto al valore nominale.

L’obiettivo del nuovo bond

UniCredit continua quindi a perseguire l’obiettivo di offrire soluzioni innovative e competitive per soddisfare le esigenze degli investitori, contribuendo in modo significativo alla diversificazione e alla crescita dei portafogli di investimento.

Con questa quinta obbligazione del 2024 in negoziazione diretta UniCredit vuole offrire agli investitori una nuova opportunità di accesso al mercato obbligazionario, tornato a essere un’asset class di assoluta importanza nei portafogli degli investitori, e allo stesso tempo confermarsi come un emittente capace di offrire una gamma di soluzioni diversificate, che vanno dai prodotti a leva, ai certificate fino alle obbligazioni.

Di seguito un riepilogo dei dettagli principali del nuovo bond retail:

ISIN: IT0005599110

Data emissione: 12 giugno 2024

Scadenza: 12 giugno 2034

Valore nominale (ed incremento minimo): 1.000 euro

Tasso: cedole trimestrali legate all’andamento del tasso Euribor 3 mesi, con una partecipazione positiva al 160% e un cap al 5,45%

Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/IT0005599110