UniCredit-Commerzbank, Orcel e la parola magica ‘fusione’. Titolo UCG tra migliori di Piazza Affari

UniCredit-Commerzbank: a spiegare la ratio dell’operazione, con cui Piazza Gae Aulenti ha acquistato il 9% della seconda banca in Germania dopo Deutsche Bank, è stato nelle ultime lo stesso ceo della banca italiana, Andrea Orcel.

UniCredit, Orcel parla dopo acquisizione 9% di Commerzbank

In una intervista rilasciata al quotidiano tedesco Handelsblatt, Orcel ha detto che, “per il momento, siamo solo un azionista” dell’istituto di credito, aggiungendo tuttavia che una fusione potrebbe “creare un competitor più forte sul mercato tedesco delle banche“, sostenendo in modo migliore la clientela retail e le medie imprese tedesche che, come ricorda l’agenzia Reuters nel riportare il contenuto dell’intervista, note in Germania come “Mittlestand”, giocano un ruolo importante per l’economia del paese.

Orcel ha sottolineato che una fusione potrebbe creare insomma una banca più forte, apportando tra l’altro un maggior valore agli azionisti.

La scorsa settimana, viene ricordato, UniCredit ha colto di sorpresa il governo di Berlino, acquisendo una quota del 9% di Commerzbank (il 4,5% direttamente da Berlino e la partecipazione rimanente attraverso operazioni di mercato), irritando non poco le autorità locali e facendo sorgere più di qualche dubbio a Piazza Affari sul futuro di quel risiko tra banche italiane che, secondo i piani del governo Meloni, dovrebbe vedere Mps-Monte dei Paschi di Siena perno attorno a cui dar vita a un terzo polo bancario.

“Faremo tutto il possibile per impedire che avvenga. La combatteremo”, è stata la reazione a caldo di Stefan Wittmann, esponente del consiglio di sorveglianza di Commerzbank, alla possibilità che UniCredit punti ad acquistare la banca in toto.

Sulla possibilità di intavolare ulteriori trattative con Commerzbank, Orcel ha confermato di non avere fretta:

“Se arrivassimo alla conclusione che una fusione sia la cosa migliore per entrambi, sarebbe una cosa molto positiva, ma…in quanto azionisti di rilievo devo prima essere sicuro che il nostro investimento si sviluppi bene“, ha precisato l’AD.

Orcel ha avuto inoltre cura di precisare che sarà Commerzbank a decidere il futuro del suo rapporto con UniCredit: “La decisione compete agli azionisti di Commerzbank”, ha detto il ceo.

Il titolo UniCredit è salito subito in cima al Ftse Mib di Piazza Affari all’inizio della giornata di contrattazioni odierna, beneficiando anche della decisione della Bce di dare l’ok al piano di backback azionario da 1,7 miliardi di euro, e così snobbando lo spettro di una nuova tassa sugli extraprofitti delle banche, di cui si è tornato a parlare nel fine settimana.

UCG-Commerzbank: lo scenario più probabile

Oggi Equita SIM ha scritto di avere analizzato la potenziale operazione di UniCredit-Commerzbank in un report in uscita, con cui ha presentato alcune simulazioni e la sua view in relazione alla possibilità di una fusione tra i due istituti di credito.

“A seguito dell’acquisto del 9% del capitale della banca da parte di UniCredit – ha scritto la SIM milanese – riteniamo lo scenario di business combination come quello più probabile, mentre vediamo improbabile un rilancio da parte di altri player. La nostra analisi mostra infatti come questi non sarebbero nella condizione di presentare offerte migliorative rispetto a quella di UniCredit, mantenendo un livello di capitale adeguato e realizzando una soddisfacente EPS accretion”.

“Assumendo una transazione dove i) UniCredit riconosce una valutazione di Commerzbank pari a circa €20 miliardi, ovvero un rapporto P/E per il 2025 pari a 7,6 volte e un P/TE di 0,7 volte (30% premio sul prezzo undisturbed, c.10% sui prezzi attuali); ii) un’operazione 45% cash e 55% paper, iii) sinergie lorde per €600-650 milioni”, Equita prevede:

un potenziale per EPS accretion in area double-digit (c.15%) con sinergie a run-rate.

un ROIC (Return on Invested Capital, ritorno sul capitale investito) di circa il 17%.

un CET1 in area 13%.

il mantenimento della politica di remunerazione della banca.

La SIM ha inoltre aggiunto che, a suo avviso, “UniCredit potrebbe spingersi fino a un premio del 40% per continuare a realizzare un’eps accretion soddisfacente senza sacrificare la solidità patrimoniale e la distribuzione”.

Equita ha scritto di ritenere in generale che gli aspetti positivi superino quelli negativi, pur ammettendo che “una potenziale business combination UniCredit-Commerzbank presenta elementi di complessità (sottolineiamo tra gli altri rischi politici, di integrazione, di generazione di sinergie)”.

In particolare, sono stati elencati così i vantaggi che una fusione tra le due banche apporterebbe, ovvero: