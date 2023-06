UniCredit e il buyback, Orcel fa la gioia degli azionisti. Titolo +61% YTD

Buyback UniCredit: la banca gestita dal ceo Andrea Orcel lancia la seconda tranche dopo aver annunciato i risultati della prima tranche del programma.

UniCredit lancia la seconda tranche del suo piano di buyback azionario, come ha anticipato la stessa banca italiana guidata dal ceo Andrea Orcel qualche giorno fa.

Piazza Gae Aulenti ha annunciato nella serata di ieri di aver concluso in data giovedì 29 giugno 2023 la prima tranche del piano, che era stato comunicato al mercato lo scorso 3 aprile 2023 e avviato sempre in quella data, dopo la delibera dell’Assemblea degli azionisti del 31 marzo.

Nel comunicato, UniCredit ha dato anche dettagli sugli acquisti di azioni ordinarie effettuati negli ultimi giorni di esecuzione del piano di buyback (Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2022), sulla base delle informazioni che sono state fornite dall’intermediario BNP Paribas, relativi al periodo compreso tra il 26 giugno e il 29 giugno 2023.

Buyback: i numeri della prima tranche. Titolo UCG +61% YTD, +135% y/y

Riguardo all’intero valore delle azioni riacquistate con il buyback con la prima tranche del programma, la banca ha reso noto di aver “acquistato un totale di n. 125.036.173 azioni, pari al 6,44% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 2.343.437.990,46 Euro”, dunque per un valore di 2,34 miliardi circa.

Può partire a questo punto la seconda tranche del piano, così come la banca aveva preannunciato nella nota, diffusa una decina di giorni fa,con i dettagli dei nuovi acquisti.

Nel frattempo, il titolo UCG continua a riportare una performance positiva, confermando la fase rialzista che si è tradotta in un balzo delle sue quotazioni di ben +61% dall’inizio dell’anno (YTD), di un rialzo del 19% nel mese di giugno e di uno scatto pari a +135% su base annua: questo, a fronte di un rialzo del Ftse Mib di Piazza Affari pari a +18,7%.

Parte la Seconda Tranche: i dettagli. Trend positivo a Piazza Affari

Tornando alla seconda tranche del piano di buyback lanciata oggi va ricordato, sulla base del comunicato precedente, che gli acquisti avverranno per un importo massimo di 1 miliardo, su non più di 230.000.000 di azioni UniCredit, pari a circa il 12% del capitale sociale della banca alla data della nota, ovvero alla data 20 giugno 2023.

UniCredit aveva ricordato di aver ricevuto già, il 28 marzo scorso, l’autorizzazione della Bce per procedere al riacquisto di azioni proprie per un valore massimo di 3.343.438.000 euro, con un programma che prevede due tranche.

“L’avvio della seconda tranche – aveva commentato la banca gestita dall’AD Andrea Orcel – riflette la capacità di generazione organica di capitale e l’ottimo CET1 ratio della Società, insieme a una solida posizione di liquidità. Conferma inoltre che UniCredit è in grado di affrontare possibili scenari di stress da una posizione di resilienza e forza”.

Con il lancio della seconda tranche, ha puntualizzato Piazza Gae Aulenti, le operazioni di buyback porteranno il totale dei riacquisti di azioni proprie 2022 a 3,34 miliardi di euro.

Riguardo al corrispettivo minimo e massimo, “il prezzo di acquisto non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo UniCredit avrà registrato nella seduta dell’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto”.

Sarà ancora BNP Paribas Exane ad agire in qualità di intermediario terzo abilitato, prendendo decisioni sugli acquisti “in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma (c.d. “riskless principal” o “matched principal”)”.

Il titolo UniCredit riporta un rialzo superiore a +1,5% nella sessione odierna, salendo a quota 21,46 euro, a fronte di un indice Ftse Mib che avanza dello 0,80%, oltre quota 28.150 punti.