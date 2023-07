UniCredit su BTP, spread, Bce: ‘definire il debito italiano insostenibile è assurdo’

(in fase di scrittura)

UniCredit si erge a difesa del debito italiano, a fronte dei timori che spesso offuscano l’outlook per i BTP e per i titoli di stato del made in Italy. A parlare è Erik Nielsen, capo economista di Piazza Gae Aulenti, secondo cui definire il debito pubblico italiano insostenibile è “assurdo”.

In today’s Sunday Wrap: Why the past 9-12 months’ BTP-Bund tightening was driven mostly by structural changes, rather than by temporary market forces. Good news for the future.https://t.co/xLA5wV89N7 pic.twitter.com/r81Y9vZym1 — Erik Fossing Nielsen 🇪🇺 🇺🇦 (@ErikFossing) July 9, 2023

I motivi di una tale fiducia nei confronti del debito italiano vengono prontamente illustrati da Nielsen, e riportati in un articolo di Bloomberg, che presenta anche un grafico che riflette il trend dei tassi di interesse reali in Italia a 10 anni.

“Dopo aver trascorso le ultime settimane a discutere principalmente delle politiche monetarie europee – in particolare del fatto che la Bce (di Christine Lagarde) abbia probabilmente alzato i tassi più di quanto necessario – dedicherò la nota di oggi a una delle grandi sorprese positive che hanno caratterizzato i mercati finanziari in questi ultimi 12 mesi – ovvero agli spread sovrani dell’Italia, che hanno riportato un trend estremamente positivo”.

“Non sono molte le persone, sempre che ci siano state, a stimare un restringimento degli spread italiani (spread BTP-Bund), soprattutto a fronte dell’intensità e della velocità con cui sono stati alzati i tassi, e alla luce della transizione dal QE (Quantitative easing) al QT (Quantitative Tightening)”-

L’economista di UniCredit ha riassunto il trend dello spread BTP-Bund dell’ultimo anno: “entro il maggio dell’anno scorso, lo spread BTP-Bund a 10 anni è raddoppiato a 200 punti base circa dai 100 punti base circa, testato per quasi tutto il 2021, grazie al sostegno del PEPP (il QE pandemico lanciato da Christine Lagarde per dare un sostegno all’economia dell’area euro piegata dalle conseguenze della pandemia Covid-19, in particolare dai lockdown imposti per arginare il contagio del virus)”.

“L’allargamento dello spread – ha ricordato Erik Nielsen – è stato causato soprattutto dal messaggio della Bce, la cui pazienza nei confronti dell’impatto inflazionistico dello shock dei prezzi delle materie prime era ormai agli sgoccioli”.

Nel comunicare i timori per l’impennata dell’inflazione, la Bce “indicava quelle che sarebbero state le strette monetarie tra le più veloci e intense degli ultimi decenni”.

Quando poi in Italia si tenevano lo scorso autunno le elezioni politiche che avrebbero portato al potere la coalizione formata da euroscettici noti alla storia guidati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni (con il governo Meloni entrato in vigore a tutti gli effetti alla fine di ottobre del 2022), ricorda il Chief economics advisor di UniCredit Erik Nielsen, lo spread (BTP-Bund) si allargò ulteriormente fino a 250 punti base.

Tanto che, “nel corso dei meeting annuali dell’Fmi (Fondo Monetario Internazionale) dell’ottobre dell’anno scorso a Washington, il futuro dello spread italiano fu un argomento di conversazione frequente sia tra gli investitori che tra i funzionari”.

“Non si esagera se si afferma che si era arrivati solo a due interpretazioni: da un lato, chi riteneva che lo spread BTP-Bund sarebbe rimasto soprattutto all’interno di un range compreso tra 200 e 250 punti base (me incluso), e chi sosteneva che invece sarebbe arrivato a livelli insostenibili”.

Quelle previsioni per certi versi apocalittiche sono tutte testimoniate, di fatto, dai vari attenti ai BTP e al debito italiano che vennero lanciati in quei giorni febbrili precedenti le elezioni politiche del 2022 e, successivamente, dei giorni che avrebbero portato alla formazione del governo Meloni.

Ma, “anche se in modi diversi – continua il capo economista di UniCredit Group – hanno sbagliato tutti. Le riunioni dell’Fmi erano a mala pena finite e già lo spread (BTP-Bund) iniziava a scendere in modo sostenuto da 250 punti base a 180 pb, per poi – dopo un’impennata breve di fine anno (provocata tra l’altro, va detto, dalle critiche degli esponenti del governo Meloni alla Bce di Christine Lagarde che faceva l’ennesimo grande annuncio dell’ennesimo rialzo dei tassi, condito tra l’altro con la minaccia del QT) – calare ulteriormente fino a quei 160-170 punti base di cui il governo (Meloni) gode oggi”.

Fatta questa lunga premessa, il capo economista Erik Nielsen va ancora più in là, rimarcando tutta la sua fiducia nel debito pubblico italiano e nel futuro, dunque, dello spread BTP-Bund e dei tassi dei BTP. In sintesi, da UniCredit arriva un assist alla carta italiana, più volte oggetto delle previsioni più pessimistiche degli analisti.

UniCredit: il debito italiano è sostenibile

Innanzitutto, Nielsen lo scrive: il debito italiano è sostenibile. Tra i motivi addotti, compare il fatto che, secondo l’economista, il rapporto debito-Pil, in quanto parametro per valutare la sostenibilità di un debito pubblico, sarebbe ingannevole.

“In passato ho discusso più volte di come il rapporto debito-Pil sia ingannevole per valutare la sostenibilità del debito di un paese. Nessuno sarebbe uscito dal college senza sapere che bisogna essere estremamente attenti nel non fare confusione tra lo stock e i flussi. In più, nessun ratio singolo è sufficiente a scattare una fotografia talmente complessa come può essere quella della sostenibilità del debito”.

Erik Nielsen preferisce concentrarsi a tal proposito sulle spese per interessi. Più precisamente, sul rapporto tra le spese per interessi e le entrate fiscali che, a suo avviso, rappresenta un punto da cui partire decisamente migliore, rispetto al rapporto debito-Pil, visto che “prende in considerazione le risorse a disposizione del governo, prima che si ricorra ai prestiti, che devono essere allocare per sostenere i costi di servizio del debito”.

Questo rapporto, continua l’economista di UniCredit, attiene dunque “sia alla capacità fiscale esistente che al potenziale costo politico associato al debito”.

E’ vero che “anche il rapporto tra le spese per interessi e il Pil potrebbe funzionare come base di partenza, ma ritengo che sia meno indicativo, a causa della difficoltà in cui incorre la politica di alzare le tasse durante una recessione”.

Dunque, prendendo in considerazione il rapporto tra pagamenti degli interessi ed entrate fiscali, Nielsen fa notare che in Italia il valore è stato nel corso del 2022 pari al 9%, più alto in via temporanea a causa dell’impatto dell’inflazione più alta sui bond indicizzati all’inflazione.

A tal proposito, Nielsen ha fatto notare che quel 9% è un valore lievemente superiore rispetto ad altri paesi del Sud Europa e rispetto alla Francia, ma che è anche inferiore a, per esempio, il ratio del Regno Unito, dove le spese per interessi ora incidono sulle entrate per l’11,7% (in parte in quanto gli UK sono caratterizzati da un livello inferiore del rapporto tra tasse e Pil.

Il ratio è più basso anche a quella quota che l’Italia ha destinato durante gli anni culminati nella grande crisi finanziaria ai costi di servizio del debito (all’incirca del 15%), lasciando stare gli anni precedenti all’introduzione dell’euro.

Erik Nielsen ricorda anche l’outlook della sua collega, la capo economista di UniCredit per l’Italia Loredana Federico, secondo cui questo rapporto potrebbe balzare al 10-11% nei prossimi 4-5 anni in Italia, quando i tassi di interesse più elevati avranno manifestato il loro pieno impatto sullo stock del debito.

Detto questo, Nielsen spiega che il vero peso dei costi di servizio del debito sull’economia dipende anche dai destinatari dei pagamenti delle spese per interessi, dunque a chi detiene quel debito, e dunque, nel caso italiano, a chi ha sottoscritto i titoli di stato italiano, più in generale i BTP.

UniCredit ricorda a questo punto che quasi la metà del debito sovrano dell’Italia è in mano agli investitori italiani (attenzione, si parla di investitori italiani in generale, non di investitori retail a cui il governo Meloni ha puntato ed è destinata a puntare sempre di più con i nuovi . L’Eurosistema ne detiene il 30% circa e gli investitori stranieri qualcosa come il 20%.

