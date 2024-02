Coinbase festeggia in borsa (+13%) dopo i conti grazie al Bitcoin

Il titolo Coinbase in rally (+13%) nel pre-market di Wall Street dopo la pubblicazione dei conti dell’ultimo trimestre 2023. Si tratta del primo utile netto per la società dalla quotazione a New York. L’ottimismo degli investitori è anche legato alla recente performance del Bitcoin, che attualmente si trova sopra la soglia dei 52.000 dollari, fornendo così una forte spinta per l’intero settore delle criptovalute. Il titolo del più grande crypto exchange statunitense resta in calo del 4% da inizio anno ma in crescita del 180% negli ultimi 12 mesi. Vediamo quali sono stati i fattori che hanno spinto gli scambi sulla piattaforma di criptovalute.

I numeri di Coinbase

Coinbase ha evidenziato un utile netto pari a 273 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2023. Il crypto exchange ha dichiarato che i ricavi netti nel periodo sono stati pari a 905 milioni di dollari in crescita di quasi il 50% rispetto ai 605 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.

Coinbase ha affermato che i ricavi delle transazioni sono stati il principale motore di fatturato per l’ultimo trimestre del 2023, specificando che i ricavi da abbonamenti e servizi sono rimasti relativamente stabili. I risultati sono stati determinati dall’approvazione dell’ETF spot sul bitcoin e dalle aspettative di miglioramento delle condizioni macroeconomiche nel 2024. Il fatturato dal consumer trading sono stati di 493 milioni di dollari per il trimestre, in crescita del 79% su base trimestrale.

Grazie alla sorprendente performance del quarto trimestre l’utile netto per l’intero anno si è attestato a 95 milioni di dollari.

Uno dei motivi principali per la performance finanziaria di Coinbase è stato il fatto che la piattaforma di scambio di criptovalute ha attratto più trader e più clienti per le sue attività di abbonamento e servizi. I ricavi totali delle transazioni sono aumentati del 64% a 529 milioni di dollari.

Ha inoltre beneficiato di un rilascio non in contanti di 121 milioni di dollari che era stato accantonato per le tasse insieme a un guadagno di 18 milioni di dollari derivante dal riacquisto del debito.

La spinta dopo l’approvazione degli etf spot sul Bitcoin

L’evento che ha contribuito a spingere più persone verso la piattaforma di Coinbase è stato il rally del mercato degli asset digitali innescato dalla speculazione secondo cui la Securities and Exchange Commission (Sec), la Consob americana potrebbe concedere l’approvazione per i fondi negoziati in borsa sul prezzo spot del bitcoin.

L’interesse da parte degli investitori è aumentato ancora di più verso la fine del 2023 in seguito all’ufficiale approvazione da parte della Sec dei primi Exchange Traded Funds (ETF) spot sul bitcoin. L’approvazione degli Etf spot sul Bitcoin hanno permesso l’accesso della regina delle criptovalute sul mercato mainstream rendendola molto più accessibile per gli investitori.

La fase rialzista per Coinbase è anche legata al fatto che i maggiori problemi per il mondo delle criptovalute sono ora ufficialmente rimasti nel passato dopo la condanna penale del fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried e la dichiarazione di colpevolezza da parte del CEO di Binance Changpeng Zhao.