La Commissione europea ha dichiarato di aver designato sei giganti della tecnologia come “gatekeeper” o guardiani nell’ambito della nuova normativa Digital Markets Act (DMA), un rigido insieme di regole che potrebbe scuotere i modelli di business dei big tech.

“Il nuovo quadro regolamentare aprirà le porte di Internet. Con la designazione di oggi stiamo finalmente rimettendo in discussione il potere economico delle più grandi aziende del settore, offrendo più scelta ai consumatori e creando nuove opportunità per le piccole società innovative.” Ha commentato il commissario al mercato interno Thierry Breton.” Era ora che l’Europa stabilisse in anticipo le regole del gioco, per garantire che i mercati digitali siano equi e aperti”.

Stretta su Amazon, Apple, Microsoft, Meta e ByteDance

I giganti USA Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta e la società madre di TikTok, ByteDance avranno sei mesi per adeguare i servizi principali della loro piattaforma agli obblighi stabiliti nel DMA dell’UE, si legge nel comunicato stampa della CE. La commissione ha inoltre affermato di ritenere le sei società come “guardiani”. Il termine fa riferimento a enormi piattaforme Internet che, secondo l’UE, stanno limitando l’accesso ai servizi principali della piattaforma, come la ricerca online, la pubblicità, la messaggistica e le comunicazioni.

L’esecutivo UE ha inoltre aperto cinque nuove indagini di mercato sui giganti tecnologici statunitensi Microsoft e Apple per valutare se dovessero essere penalizzate ulteriormente.

Nell’ambito di queste indagini, l’UE studierà le proposte di Microsoft e Apple. Entrambe ritengono di non rispettare i criteri secondo i quali dovrebbero essere guardiani del mercato (gatekeepers). Nel frattempo, l’UE ha già stabilito che Alphabet, Microsoft e Samsung non rispettano i criteri nei servizi di posta elettronica per i primi due e nei programmi di navigazione su Internet per la società sudcoreana.

L’UE indagherà anche se iPadOS di Apple, il sistema operativo della linea di tablet iPad del gigante tecnologico di Cupertino debba essere dichiarato gatekeeper, anche se la Commissione Europea afferma che non soddisfa i criteri.

Cosa è il Digital Markets Act?

Il Digital Markets Act è una nuova legge rivoluzionaria dell’UE che mira a reprimere le pratiche anticoncorrenziali dei colossi tecnologici. Dopo le lamentele delle piccole società di essere state danneggiate dalle pratiche commerciali dei giganti.

Ad esempio, i sistemi operativi mobili di Google e Apple, che sono le principali piattaforme di sistemi operativi mobili in tutto il mondo, addebitano una commissione del 30% per gli acquisti in-app, che aziende come Spotify ed Epic Games hanno affermato di essere troppo alta.

Apple ha affermato di essere “molto preoccupata” per i rischi per la privacy e la sicurezza dei dati che il Digital Markets Act comporta per i suoi utenti. La società ha affermato che il DMA potrebbe portare a un indebolimento della sicurezza per la sua piattaforma iMessage: l’UE vuole che Apple renda più semplice per iMessage lavorare con servizi di messaggistica rivali, come WhatsApp. Ha commentato un rappresentante di Apple su CNBC. “Il nostro focus sarà su come mitigare questi impatti e continuare a fornire i migliori prodotti e servizi ai nostri clienti europei”.