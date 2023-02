Twitter, Musk: sfiorata bancorotta, ‘ora verso breakeven’

Gli ultimi mesi sono stati “estremamente duri”, ma Twitter è “ora in tendenza verso il pareggio”. E’ così che l’amministratore delegato Elon Musk ha dichiarato in un tweet aggiungendo di aver dovuto “salvare Twitter dalla bancarotta” mentre lavorava nelle sue altre aziende, Tesla e Space X.

“Non augurerei questo dolore a nessuno”, ha scritto. “Twitter ha ancora delle sfide da affrontare, ma ora sta tendendo al pareggio se continuiamo a farlo. Il sostegno del pubblico è molto apprezzato!”.

LEGGI ANCHE

Tesla: Musk non più ceo di Twitter e gli altri 9 must

Fin dall’inizio delle trattative per l’acquisto per 44 miliardi di dollari alla fine dello scorso anno, Twitter si è dimostrata un’acquisizione difficile per “Mr. Tweet”.

Secondo la newsletter tecnologica Platformer, le entrate giornaliere di Twitter sono diminuite del 40% rispetto all’anno precedente nel gennaio 2023, visto che centinaia dei principali inserzionisti di Twitter hanno interrotto o ridotto la spesa.

Un’azienda ha stimato che il calo delle entrate pubblicitarie di Twitter sia stato addirittura del 70% a dicembre, su base annua, secondo quanto riportato da Reuters.

Alcuni dei cambiamenti attuati da Musk in Twitter, come il ripristino degli account di figure controverse, tra cui il fondatore di siti web neonazisti Andrew Anglin, hanno provocato l’abbandono della piattaforma da parte dei brand e l’indignazione dei leader dei diritti civili.

In un tweet di novembre Musk ha ammesso che l’azienda ha subìto un “enorme calo delle entrate” dopo che gli inserzionisti hanno sospeso gli investimenti pubblicitari nella piattaforma di social media.

Alla fine del 2022, Musk ha affermato che Twitter non era più “in corsia di sorpasso verso la bancarotta”, ma non era ancora “sicuro” di ciò come ha avuto modo di sottolineare durante un episodio del Podcast All-In con i suoi amici di lunga data, che sono anche investitori in Twitter: l’angel investor Jason Calacanis e il cofondatore e partner di Craft Ventures David Sacks.

Da quando Elon Musk ha preso il comando, Twitter è stata anche citata in giudizio per il mancato pagamento di vari partner, fornitori ed ex dipendenti.

Ad esempio, la Private Jet Services, con sede in Florida, ha citato Twitter per il mancato pagamento di 197.725 dollari per i suoi servizi di trasporto.

In un altro caso, il proprietario della sede centrale di Twitter a San Francisco ha citato in giudizio l’azienda per il presunto mancato pagamento di circa 6,8 milioni di dollari di affitto nei mesi di dicembre e gennaio.

Sotto la gestione di Musk, Twitter ha ridotto l’organico attraverso licenziamenti di massa, altri licenziamenti e cambiamenti interni che hanno costretto molti a dimettersi, tra cui la fine dello smart working lanciato sotto l’ex CEO Jack Dorsey.

L’avvocato del lavoro Shannon Liss-Riordan ha presentato centinaia di richieste di arbitrato e una proposta di azione legale collettiva contro Twitter per conto dei dipendenti interessati.

Secondo un tweet di gennaio, l’avvocato sostiene che gli ex dipendenti di Twitter licenziati o costretti a dimettersi devono ricevere una buonuscita superiore a quella offerta dal team di Musk.

Oltre a tagliare i costi, l’azienda ha cercato di creare nuove linee di entrate o di reddito.

A gennaio di quest’anno Twitter ha messo all’asta qualsiasi cosa, dalle forniture per la cucina alle attrezzature per ufficio.

L’azienda ha anche lanciato – e rilanciato – un servizio di abbonamento aggiornato a Twitter Blue a dicembre, dopo che Musk aveva ritirato e ritardato il servizio a novembre.

Recentemente Musk ha deciso di far pagare ai ricercatori l’accesso all’API dell’azienda e di eliminare l’accesso gratuito. In un tweet di domenica, un utente di Twitter ha espresso preoccupazione per la quantità di cose che Musk ha avuto sul piatto. “Anch’io sono preoccupato per me”, ha scritto Musk in risposta.