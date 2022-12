Tesla: Musk non più ceo di Twitter e gli altri 9 must

Tesla, uno dei titoli più ruggenti di Wall Street, si appresta ad archiviare il peggior mese, trimestre e anno di sempre. Ma come invertire la marcia?

A dare 10 priorità ad Elon Musk è l’analista di Wedbush Daniel Ives, che conosce da parecchio le dinamiche del colosso delle auto elettriche.

Ieri le quotazioni di Tesla hanno fatto il bis del rally, chiudendo la sessione di Wall Street con un balzo superiore a +8%, dopo la rimonta della vigilia, seguita a una carrellata di sell.

Ives ha stilato una sorta di classifica dei 10 must per risollevare le sorti di Tesla.

L’epilogo di questo 2022 è, di fatto, alquanto sconfortante: le quotazioni del gigante di Musk sono crollate di quasi -70% dall’inizio dell’anno, tanto che si è parlato di vero e proprio panic selling .

L’analista di Wedbush, che ultimamente si è fatto notare anche per aver bollato Musk ‘asleep at the wheel’, praticamente uomo addormentato al volante, ha presentato i seguenti 10 must per Musk e per il titolo Tesla.

Tesla: i 10 must per ripristinare fiducia nel titolo

Priorità n. 1: “Nominare un CEO di Twitter entro la fine di gennaio”

Gli analisti che seguono il produttore di veicoli elettrici sono preoccupati per il mandato di Musk su Twitter che è diventato una vera e propria distrazione per il tycoon.



All’inizio di questo mese, Musk ha postato sullo stesso social un sondaggio chiedendo se avrebbe dovuto “dimettersi dalla carica di capo di Twitter”. La maggioranza degli intervistati ha votato “Sì”.

Priorità n. 2: “Smetterla di vendere azioni TSLA”.

Priorità n. 3: “Indicare consegne e obiettivi per il 2023”.

“A nostro avviso, l’obiettivo di crescita del 50% non si sta realizzando, con una crescita delle consegne del 35%, obiettivo più raggiungibile e realistico per il 2023″, ha fatto notare l’esperto di Wedbush.

Tra le altre priorità snocciolate da Ives, 4)“maggiore attenzione a Tesla, piuttosto che a Twitter”, 5) “l’annuncio sull’inizio delle consegne di Cybertruck entro la fine del prossimo anno”, 6) “modifiche al consiglio di amministrazione di Tesla per reclutare più persone con esperienza nella tecnologia e nei veicoli elettrici”, 7): “grande operazione di riacquisto di azioni proprie (dunque buyback)”.

Ancora, 8): che Musk smetta di fare politica su Twitter, poiché le sue opinioni, secondo Wedbush, stanno rischiando di macchiare il brand Tesla.

9) E’ necessario anche che ci sia una maggiore “trasparenza metriche finanziarie e sui margini”.



10) E ancora, tra i must per Musk spicca il seguente consiglio, per fare in modo che Tesla non venga più utilizzata come bancomat per coprire le falle di Twitter:



“Definire il piano strategico per Twitter. In questo momento molto semplicemente la paura è che Twitter stia perdendo denaro con gli inserzionisti in fuga (per ora), il che significa più perdite e quindi più vendite di azioni Musk TSLA. Una volta insediato un nuovo CEO, delineare la strategia triennale di Twitter e cosa può diventare, Super App, ‘X’, WeChat 2.0, ecc.”