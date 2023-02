Adani Group in picchiata: il titolo crolla del 54% in poco più di una settimana. Il magnate indiano brucia $34 mld di patrimonio

Gautam Adani, il miliardario indiano accusato dallo short seller americano Hindenburg di frode fiscale, nella giornata di ieri ha ritirato l’offerta di azioni da 2,5 miliardi di dollari di Adani Enterprises, l’ammiraglia del conglomerato indiano Adani Group. Questo a causato un altro brusco crollo delle azioni del gruppo con il titolo Adani Enterprises che solo nella giornata di ieri ha perso oltre il 28,7%, mentre oggi la perdita è stata del 26%.

Il Gruppo Adani, annullando la vendita di azioni da 2,5 miliardi di dollari ha rotto il silenzio con la stampa giustificando la mossa citando “la volatilità del mercato”. In tal senso Adani ha dichiarato che “il mercato è stato senza precedenti e il prezzo delle nostre azioni ha oscillato nel corso della giornata”.

Ricordiamo che la vendita delle azioni per 2,5 miliardi di euro era stata interamente sottoscritta dagli investitori nella giornata di martedì ma poi i prezzi hanno subito un altro brusco scossone che ha spinto i prezzi ben al di sotto dell’intervallo offerto agli investitori nella vendita delle azioni. Per questo motivo Adani Enterprises ha rapidamente annullato la vendita, dichiarando alla Borsa nazionale indiana che voleva “proteggere l’interesse della sua comunità di investitori”.

L’obiettivo di Adani era quello di utilizzare i soldi raccolti nell’offerta per ridurre il proprio debito e diversificare i propri azionisti e adesso gli investitori si domandano sempre più dove troverà un altro sostegno finanziario.

Il sell off in Borsa

Ricordiamo che il 24 gennaio, l’hedge fund americano Hindenburg Research ha diffuso un rapporto in cui accusava il gruppo guidato da Adani di aver messo in piedi “una sfacciata manipolazione del prezzo delle azioni“.

Questo ha sollevato molti dubbi e preoccupazioni sul debito e sulle valutazioni delle sette società del gruppo Adani tanto che sulla Borsa di Mumbai i prezzi dei titolo sono crollati.

Da questo punto di vista il titolo Adani Enterprises ha perso oltre il 54% del proprio valore in poco più di una settimana, portando così il bilancio da inizio anno del gruppo al -60%, dopo essere salito del 3000% negli ultimi cinque anni. Ora i prezzi si trovano al livello di febbraio 2022.

Ma non solo, anche tutte le altre società del Gruppo Adani, tra cui Adani Green Energy e Adani Total Gas, hanno registrato un forte calo negli ultimi scambi; tanto che gli azionisti di queste società hanno visto spazzare via oltre 90 miliardi di dollari di valore di mercato dall’accusa del fondo americano.

“Il nostro bilancio è sano”

Il gruppo Adani ha negato e respinto le accuse di Hindenburg e ha definito il rapporto del fondo statunitense un “attacco calcolato contro l’India, l’indipendenza, l’integrità e la qualità delle istituzioni indiane e la storia di crescita e l’ambizione dell’India”.

Adani ha minacciato di citare in giudizio Hindenburg, che ha risposto dicendo che accoglierebbe con favore una causa negli Stati Uniti, dove potrebbe richiedere i documenti di Adani come parte della scoperta legale.

Dal canto suo Gautam Adani continua a credere nelle sue aziende affermando che il suo gruppo è focalizzato sulla crescita a lungo termine, dichiarando che “il nostro bilancio è molto sano con forti flussi di cassa e attività sicure, e abbiamo un track record impeccabile nel servizio del nostro debito”, aggiungendo che l’annullamento della vendita delle azioni è una “decisione che non avrà alcun impatto sulle nostre operazioni esistenti e sui piani futuri”.

Tuttavia, con il passare dei giorni aumentano le possibilità che il Securities and Exchange Board of India (SEBI) condurrà qualche tipo di indagine sulle attività di Adani.

Gautam ha perso $36 mld in una settimana

A causa del sell off delle azioni del Gruppo Adani, nel giro di pochi giorni il patrimonio di Gautam Adani è sceso di oltre 36 miliardi di dollari, perdendo così più di un quarto della sua ricchezza. Basti pensare che prima delle accuse del fondo speculativo, Gautam era l’uomo più ricco dell’Asia, il terzo uomo più ricco del mondo con un patrimonio di oltre 120 miliardi di dollari, ma adesso lo scenario è cambiato è il continuo sell off dei suoi titoli ha fatto scivolare il magnate indiano al 13° posto nel Bloomberg Billionaires Index.