Twitter citata in giudizio per il piano Musk di licenziamenti di massa. Pfizer, General Mills e Audi sospendono la pubblicità

Comincia da oggi il licenziamento di massa di metà dei 7.500 dipendenti di Twitter deciso da Elon Musk pochi giorni dopo l’acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di dollari. Il miliardario e patron di Tesla, Musk ha in programma di eliminare metà della forza lavoro di Twitter, rispettando i piani per ridurre i costi della piattaforma di social media che ha acquisito il mese scorso.

“Nel tentativo di porre Twitter su un percorso sano, affronteremo il difficile processo di riduzione della nostra forza lavoro globale venerdì”, ha affermato la direzione di Twitter in un’e-mail ai dipendenti visionata da Bloomberg. “Riconosciamo che ciò avrà un impatto su un certo numero di persone che hanno dato un prezioso contributo a Twitter, ma questa azione è purtroppo necessaria per garantire il successo dell’azienda in futuro”.

Di conseguenza Twitter è stata citata in giudizio per il piano Musk che mira di eliminare circa 3.700 posti di lavoro. I dipendenti della piattaforma social affermano che la società sta licenziano manodopera senza preavviso in violazione della legge federale e della California. Giovedì è stata intentata un’azione legale collettiva presso il tribunale federale di San Francisco.

La legge federale sull’adeguamento e la riqualificazione dei lavoratori impedisce alle grandi aziende di effettuare licenziamenti di massa senza almeno 60 giorni di preavviso.

La causa chiede al tribunale di San Francisco di emettere un’ordinanza che richieda a Twitter di obbedire al WARN Act (Worker Adjustment and Retraining Notification Act of 1988) e che limiti l’azienda dal sollecitare i dipendenti a firmare documenti che potrebbero rinunciare al loro diritto a partecipare al contenzioso.

“Abbiamo intentato questa causa stasera nel tentativo di assicurarci che i dipendenti siano consapevoli che non dovrebbero rinunciare ai loro diritti e che hanno una strada per perseguire i loro diritti”, ha detto Shannon Liss-Riordan, l’avvocato che ha presentato la denuncia di giovedì in un’intervista.

Liss-Riordan ha citato in giudizio Tesla per affermazioni simili a giugno quando il produttore di auto elettriche guidato da Musk ha licenziato circa il 10% della propria forza lavoro.

Tesla ha vinto una sentenza di un giudice federale di Austin che costringe i lavoratori in quel caso a perseguire le loro pretese in arbitrato a porte chiuse invece che in udienza pubblica.

General Mills, Pfizer e Audi tra i marchi che hanno sospeso la pubblicità su Twitter

L’azienda alimentare General Mills, il produttore di Oreo Mondelez International, Pfizer e Audi di Volkswagen sono tra un elenco crescente di marchi che hanno temporaneamente sospeso la loro pubblicità su Twitter sulla scia dell’acquisizione dell’azienda da parte di Elon Musk, secondo fonti del Wall Street Journal.

Alcuni inserzionisti temono che il patron di Tesla e Twitter, Musk possa ridurre la moderazione dei contenuti, cosa che temono porterebbe a un aumento dei contenuti discutibili sulla piattaforma. Altri stanno temporaneamente interrompendo i loro annunci a causa dell’incertezza all’interno dell’azienda in un momento in cui i massimi dirigenti escono dalla società mentre il nuovo proprietario Musk considera una serie di cambiamenti importanti per la piattaforma social.

I rappresentanti di General Mills e Audi of America hanno confermato che le società hanno sospeso gli annunci su Twitter. “Come sempre, continueremo a monitorare la nuova direzione di Twitter e valutare le nostre spese di marketing”, ha affermato un portavoce di General Mills, i cui marchi includono Cheerios, Bisquick e Häagen-Dazs.

Musk cerca nuovi modi per aumentare i profitti

In questo momento il focus Musk e i suoi consulenti è trovare nuovi modi per fare soldi dal social media, incluso l’addebito più elevato per le verifiche sulla piattaforma di Twitter, che possono aiutare a distinguere gli utenti reali da account falsi. Il numero uno di Twitter, sta anche valutando la possibilità di far rivivere uno strumento per video brevi fuori produzione chiamato Vine, un modo per competere con le popolari app di condivisione video come TikTok e Snap. Un altro prodotto in esame, secondo il New York Times, sono i messaggi diretti a pagamento, che consentirebbero agli utenti non famosi di inviare messaggi privati a utenti di alto profilo.