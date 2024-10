A partire dalla prossima settimana si aprirà una nuova stagione di trimestrali a Wall Street. Come di consueto, i conti delle grandi banche saranno i primi ad attrarre l’attenzione del mercato. Ecco nel dettaglio il calendario dei risultati delle principali società americane che hanno già annunciato le date dei Cda.

Il calendario delle trimestrali Usa

Nella tabella seguente, le date in cui si riuniranno i Consigli di amministrazione delle più importanti società statunitensi per approvare i conti.

Società Data trimestrale Trimestre JPMorgan venerdì 11 ottobre 2024 3° Wells Fargo venerdì 11 ottobre 2024 3° BlackRock venerdì 11 ottobre 2024 3° Citigroup martedì 15 ottobre 2024 3° Goldman Sachs martedì 15 ottobre 2024 3° Bank of America martedì 15 ottobre 2024 3° Morgan Stanley mercoledì 16 ottobre 2024 3° Netflix giovedì 17 ottobre 2024 3° Meta Platforms mercoledì 30 ottobre 2024 3°

Fonte Bloomberg

JPMorgan e le altre banche aprono le danze

Le grandi banche americane apriranno come di consueto la earning season, a partire da venerdì 11 ottobre, quando pubblicheranno i conti JPMorgan e Wells Fargo, prima dell’apertura di Wall Street. Nello stesso giorno diffonderà i risultati anche il gestore BlackRock.

Il 15 ottobre toccherà a Citigroup, Goldman Sachs e Bank of America, anche in questo prima della campanella. Il giorno successivo, il 16 ottobre, sarà la volta di Morgan Stanley.

Le top line dovrebbero essere supportate dall’andamento dei mercati azionari e dalle emissioni obbligazionarie. Attenzione in particolare alle prospettive per margini e utili in un contesto di tassi di interesse in calo, dopo il primo taglio della Fed. Focus anche sull’andamento delle commissioni e sui risultati dell’attività di trading, oltre alle prospettive per un’ulteriore ripresa di IPO e M&A nel 2025.

Il 17 ottobre a mercati chiusi verranno annunciati i risultati del terzo trimestre di Netflix. Gli ultimi conti del colosso dello streaming video hanno evidenziato utili migliori delle attese e una crescita degli abbonati, grazie ai piani con pubblicità e al giro di vite sugli account condivisi.

Per i conti di Meta Platforms bisognerà invece attendere il 30 ottobre, dopo la chiusura di Wall Street. Attenzione in particolare alle novità sul fronte dell’intelligenza artificiale e alla marginalità.

Non sono ancora note le date di pubblicazione dei conti di Tesla, attesa probabilmente nella stessa settimana di Netflix. Nell’ottava successiva dovrebbero uscire i risultati di Alphabet, Microsoft e Amazon, a fine mese quelli di Apple. Per Nvidia sarà necessario aspettare intorno a metà novembre.