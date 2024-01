Trimestrali big tech Usa: giovedì i conti di Amazon, analisti vedono nuovo balzo ricavi per stagione shopping

Comparto tech protagonista in settimana per la stagione delle trimestrali. Tra le protagoniste alcune delle società che fanno parte dei “Magnifici 7” (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon e Tesla): domani sono in calendario i numeri Microsoft e quelli di Alphabet, mentre il primo febbraio andranno in scena i risultati di Apple, Meta e Amazon.

“Per il settore tech americano le attese di crescita di fatturato saranno le determinanti della settimana, a partire da Microsoft e Alphabet-Google. Le 8 società della tabella vedono il fatturato 2023 salire dell’8% in media con un ulteriore accelerazione a +13% a/a nel 2024″, segnala Gianni Piazzoli, Chief Investment Officer di Vontobel Wealth Management SIM, aggiungendo che “gli analisti faranno il loro lavoro di aggiustamento delle stime 2024 dopo la pubblicazione dei dati trimestrali a mercati chiusi, ma si spera in tante conferme dei profili di crescita. Solo così si potrà giustificare un PE medio ponderato di queste 8 società che per il 2024 è di circa 30 volte.

Adesso, entriamo nel dettaglio dei numeri del colosso di Seattle fondato da Bezos, con le attese del mercato.

Amazon, atteso nuovo balzo di utili e ricavi a fine 2023

Entra nel vivo per il comparto tech Usa l’earning season. Il primo febbraio pubblicherà anche Amazon i conti per l’ultimo trimestre dell’anno che coincide con il periodo dello shopping natalizio. Ma dopo le forti performance del terzo trimestre 2023, quali sono le attese del mercato? Si parte dalla guidance fornita dal management in occasione dei risultati del penultimo quarter. Nel dettaglio, nel quarto trimestre le vendite netto sono attese nel range compreso tra 160-167 miliardi di dollari, ossia una crescita tra il 7-12% rispetto all’ultimo trimestre 2022, mentre il risultato operativo dovrebbe attestarsi tra 7-11 miliardi (contro i 2,7 miliardi dell’analogo periodo nel 2022).

Osservando le stime degli analisti intepellati da Bloomberg, il quarto trimestre dovrebbe chiduersi per Amazon con un fatturato di circa 166,2 miliardi di dollari (+11,4% a/a), mentre il profitto operativo dovrebbe essere pari a 10,5 miliardi. In termini di utile per azione (Eps) le attese del consensus Bloomberg indicano 1,047 dollari e un utile netto di 11,25 miliardi (+46,2% a/a) nelle versione adjusted.

Per Amazon il terzo trimestre del 2023 era stato archiviato con un fatturato di 143,1 miliardi, meglio dei 141,4 miliardi attesi, in crescita del 13% su base annua. L’utile netto è più che triplicato a 9,9 miliardi, o 94 centesimi per azione, rispetto ai 2,9 miliardi, o 28 centesimi per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto include un guadagno di $1,2 miliardi incassato da Amazon con l’investimento da 1,2 miliardi nel gruppo produttore di auto elettriche Rivian. L’utile per azione pari a 94 centesimi, superiore rispetto ai 58 centesimi attesi da LSEG, ex Refinitiv.

Morningstar: focus su crescita AWS e outlook advertising

In vista dei conti che verranno diffusi il primo febbraio dopo la chiusura di Wall Street, gli analisti di Morningstar assegnano ad Amazon un rating “3 stelle” e un fair value di 155 dollari. Con due fattori critici di crescita nel medio termine che saranno, secondo gli esperti, AWS e la pubblicità.

“Nel lungo termine, ci attendiamo che l’e-commerce continuerà a ritagliarsi delle quote di mercato nei confronti dei rivenditori fisici, con Amazon che dovrebbe guadagnare ulteriori quote online”, sottolineano da Morningstar indicando come “nel medio termine il Covid abbia stimolato una certa domanda, modificando le abitudini e i comportamenti dei consumatori e penetrando in alcune categorie retail che in passato non erano riuscite a guadagnare altrettanto terreno online, come generi alimentari, farmacia o beni di lusso”.

Mondo internet: Amazon è la top pick di JPMorgan

Amazon rimane la top pick di JPMorgan tra le società a grande capitalizzazione nel mondo internet. Un’indicazione che gli analisti della casa d’affari americana hanno fornito in un report dello scorso dicembre dal titolo “Internet 2024 Outlook”. Secondo le previsioni di JPMorgan, Amazon dovrebbe registrare ricavi totali in crescita del 13% a cambi costanti (rispetto al +11% del 2023), supportato da una nuova accelerazione sia per i servizi di cloud computing Amazon Web Services, sia nelle vendite al dettaglio. Per il cloud, ci attendiamo per AWS un rialzo al ritmo del 17% contro il +13% del 2023. Confermata la valutazione Overweight, con un target price di 190 dollari.