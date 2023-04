Goldman Sachs scende del 3,5% a quota 339 dollari per azione a Wall Street in seguito ai risultati relativi al primo trimestre dell’anno. La banca di investimento ha pubblicato numeri inferiori alle attese per il primo trimestre, penalizzati dal rallentamento del giro d’affari e da una perdita considerevole relativa alla vendita del proprio portafoglio di prestiti personali – Marcus.

Goldman Sachs, i numeri

La banca di investimento ha dichiarato che l’utile relativo al primo trimestre è stato di 3,23 miliardi di dollari, in calo del 18% rispetto a un anno fa. Al confronto JPMorgan, Citigroup e Bank of America hanno riportato profitti più elevati. In termini di utile per azione si tratta di 8,79 dollari per azione, al di sopra delle stime di 8,14 dollari per azione.

Inoltre, Goldman Sachs ha registrato ricavi per il primo trimestre pari a 12,22 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto a un anno fa. Dunque sotto le stime rispetto ai 12,76 miliardi di dollari previsti dagli analisti.

“Gli eventi del primo trimestre hanno agito come uno stress test nella vita reale, dimostrando la resilienza di Goldman Sachs e delle maggiori istituzioni finanziarie degli Stati Uniti – ha commentato il CEO David Solomon – La nostra cultura di gestione del rischio profondamente radicata, la forte liquidità e la solida posizione patrimoniale ci hanno permesso di continuare a supportare i nostri clienti e fornire solide performance”. Operiamo da una posizione di forza e rimaniamo concentrati sull’esecuzione della nostra strategia per far crescere ulteriormente le nostre principali franchigie di Global Banking & Markets e Asset & Wealth Management”, ha aggiunto.

La banca guidata da David Solomon ha affermato di aver subito una perdita pesante legata al portafoglio Marcus che ha già venduto. Inoltre prevede che le perdite sui prestiti al consumo peggioreranno gradualmente in tutto il settore e i prestiti personali sono tra i prestiti al consumo più rischiosi perché spesso non sono garantiti.

Rallenta il giro d’affari a Wall Street

Goldman Sachs ha segnalato che il calo del giro d’affari rispetto al primo trimestre del 2022 riflette la diminuzione dei ricavi netti dell’area Global Banking & Markets (-16% a 8,44 miliardi di dollari, ma comunque in crescita del 30% rispetto al quarto trimestre), parzialmente compensata dall’aumento significativo dei ricavi netti di Asset & Wealth Management e Platform Solutions.

Nel dettaglio, l’area relativa ai mercati globali, segnala una riduzione del 26% a 1,58 miliardi delle commissioni dell’investment banking, il ribasso del 17% a 3,93 miliardi dei ricavi dell’area Ficc (reddito fisso, commodity e valute) e il calo del 7% a 3,02 miliardi dei ricavi dell’azionario.

I ricavi relativi alla divisione di gestione patrimoniale e asset sono saliti del 24% a 3,22 miliardi (-10% rispetto al quarto trimestre), mentre i ricavi dell’area Platform Solutions sono balzati del 110% a 564 milioni. Nel trimestre, le spese operative sono salite del 9% a 8,4 miliardi, con un efficiency ratio salito dal 59,7% al 68,7%.

I ricavi netti relativi alla divisione Equities sono stati di 3,02 miliardi, in calo del 7% rispetto al primo trimestre del 2022, a causa di ricavi netti significativamente inferiori nell’intermediazione azionaria sia in derivati che in prodotti cash. I ricavi netti nel finanziamento azionario sono stati significativamente più elevati, riflettendo principalmente l’aumento degli spread.