Tesla: la preview del terzo trimestre, salgono le consegne ma attenzione ai margini e novità Robotaxi

Occhi puntati su Tesla, la quale si prepara a pubblicare domani, dopo la chiusura di Wall Street, i risultati finanziari del terzo trimestre 2024, con molte incognite sulle prospettive di crescita, margini ed un contesto competitivo sempre più complesso. I primi indicatori, inclusi i dati su produzione e consegna già diffusi, offrono un quadro interessante ma con segnali contrastanti per gli analisti, dopo i tonfi sul Nasdaq delle ultime sedute di negoziazione per le delusioni sul fronte Robotaxi.

Ricavi ed EPS: attese positive, ma margini sotto pressione

Analisti ed addetti ai lavori attendono interessati i dati economico-finanziari del terzo trimestre 2024 per Tesla, previsti per domani 23 ottobre dopo la chiusura di Wall Street. Secondo il consensus Bloomberg, Tesla dovrebbe riportare ricavi pari a $ 25,4 miliardi ed un EPS di $ 0,506 per il Q3 2024, rispecchiando un anno complesso caratterizzato da diverse sfide per l’azienda di Austin. Un trimestre poco mosso e previsto in leggera diminuzione rispetto al Q2 2024, quando i ricavi si attestavano sul livello di $ 25,5 miliardi ed un EPS di $ 0,52, segnando rispettivamente un -0,4% e -2,7%. Confronto dai tratti dolceamari anche su base annuale, con i precedenti ricavi registratesi in area $ 23,35 miliardi ed un EPS pari a $ 0,66, trimestre pertanto atteso in positivo sul fronte del fatturato (+8,8%) ma con una diminuzione lato EPS (-23,3%).

Tra i principali focus per gli analisti ci saranno i risultati e gli impatti legati agli incentivi ed i tagli di prezzo sui modelli chiave, come il Model 3, ritenuti necessari per far fronte ad un contesto competitivo caratterizzato da una sempre maggior saturità. Questi potrebbero infatti esercitare pressione sui margini operativi, rendendo più difficile per l’azienda mantenere livelli di profittabilità in linea con le attese da parte degli operatori di mercato​. Tuttavia, in questo trimestre Tesla ha già preventivamente comunicato che sul fronte produzione sono stati fabbricati circa 470.000 veicoli, di cui consegnati poco meno di 463.000. Sebbene questi risultati segnino un incremento del +6% su base annua, rimangono leggermente inferiori alle previsioni degli analisti, che si aspettavano almeno 485.000 consegne. Per questo motivo il divario solleva dubbi sulla capacità dell’azienda di raggiungere il precedente ambizioso target di 2 milioni di veicoli consegnati entro la fine dell’anno​.

Prospettive future e Robotaxi: chiavi di volta per i target annuali

Nonostante l’aumento delle vendite in Cina, che rimane un mercato chiave per Tesla, l’azienda dovrà affrontare un Q4 cruciale per raggiungere il suo obiettivo annuale. I risultati del Q3 2024 rappresentano un potenziale passo avanti rispetto alla prima metà dell’anno se le attese saranno confermate, o battute, ma per Tesla bisognerà capire se la strategia che mira ad offrire incentivi per stimolare la domanda, e renderla stabile soprattutto negli Stati Uniti, sarà sufficiente al fine di mantenere la crescita prevista​. Mentre gli analisti prevedono risultati solidi per il terzo trimestre, Tesla dovrà affrontare importanti sfide nei prossimi mesi, con margini di profitto sotto pressione e una competizione sempre più agguerrita nel settore dei veicoli elettrici. Le attese del consensus Bloomberg per il full year 2024 sono di $ 99,5 miliardi di ricavi (96,8 mld nel 2023) ed EPS di $ 1,886 ($ 4,3 nel 2023).

Altro tema centrale per i prossimi mesi saranno le novità sul fronte Robotaxi di Tesla. Il 10 ottobre Elon Musk ha presentato alcuni prototipi di taxi autonomi, ma non ha fornito molti dettagli tecnici e ha sorvolato argomenti come la regolamentazione o se l’azienda possiederà e gestirà la propria flotta di Cybercabs. Il Ceo si è limitato a svelare una berlina a due posti, dichiarando che la produzione potrebbe iniziare nel 2026 e che il veicolo potrebbe costare meno di $30,000. Musk ha fatto un giro su uno di questi veicoli mentre si dirigeva sul palco dell’evento automobilistico a Burbank, California. Ha anche mostrato un concetto di Robovan dal look futuristico, che potrebbe trasportare fino a 20 persone, oltre a versioni aggiornate del robot umanoide di Tesla, chiamato Optimus.

Outlook grafico per il titolo

Continua il giro di giostra sulle montagne russe per il titolo di Tesla quotato al Nasdaq, confermando un 2024 caratterizzato principalmente da elevata incertezza e volatilità. Dopo un tentativo di ripresa nel finale di settembre, il prezzo di Tesla ha ricominciato a scendere riportandosi su un livello di minimo a un mese, segnando nel complesso un -12% circa da inizio ottobre.

In ottica di continuazione della narrazione sul titolo, le prospettive della precedente analisi si sono rivelate fin qui in parte esatte, confermando l’attuale assenza di significatività nei movimenti. Sul cuneo rialzista (in verde) si è sviluppato un test di rottura giungendo anche a target, ma sulla resistenza dinamica (in blu), che rappresenta anche la trendline di medio periodo, si è verificato un deciso rigetto del tentativo di inversione. La difficoltà fin qui registrata ha avuto un’ulteriore spinta ribassista con la rottura del primo supporto statico (in giallo) in area $ 233,33, portando successivamente il prezzo anche al di sotto del primo supporto dinamico (in blu). Qualora le attese sulla pubblicazione dei conti non dovessero essere rispettate, attenzione ad una potenziale movimentazione ulteriormente al ribasso, con l’area target sul primo supporto statico successivo sul livello di $206,86.

Debolezza attuale che si manifesta e carpisce anche dal grafico del RSI a 14 periodi, sul quale qualche scricchiolio era potenzialmente anticipabile alla rottura ribassista dei supporti statici (in viola) e di quello dinamico (in verde). Anche sul fronte dei volumi le notizie non sono confortanti, caratterizzati da una diminuzione costante e dalla presenza di correnti in vendita fortemente superiori rispetto a quelle in acquisto. Alert puntati per domani in tarda serata, quando i dati indicheranno, molto probabilmente, la strada per il prossimo periodo.