Il gas naturale e Tesla sono i due asset più scambiati in Italia, secondo i nuovi dati di +Insights che prendono in considerazione il periodo dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2023.

I dati, estratti dalla nuova ed esclusiva feature del broker inglese Plus500, +Insights, fanno luce sugli strumenti più scambiati, sulla piattaforma di trading di CFD di Plus500, negli ultimi 12 mesi. Il recente rally del titolo (+90%) da inizio anno ha restituito al CEO di Tesla, Elon Musk, il primo posto nella classifica esclusiva di Bloomberg Billionaires Index.

Top 10 degli strumenti più scambiati in Italia

Secondo i dati di +Insight emerge che gli strumenti più scambiati in Italia sono i CFD su gas naturale e azioni Tesla. Mentre il secondo e il terzo strumento più scambiati in Italia sono l’indice Nasdaq 100 e il Petrolio. In termini di singoli titoli la seconda e la terza azione più scambiate sono i due giganti del tech USA Amazon e Meta.

La top 10 dei titoli più scambiati in Italia è costituita da una maggioranza di tre società tecnologiche: Meta, Apple e Snap. Inoltre, ci sono due società produttrici di macchine elettriche: Tesla e NIO. Seguiti dalle società Credit Suisse, Aurora Cannabis, Uniper e Netflix.

Nella top ten generale gli investitori italiani hanno preferito gli indici, comprendenti quattro dei primi dieci strumenti più scambiati, seguiti da tre valute, due CFD sull’energia e oro.

La lista dei dieci titoli più scambiati in Italia è costituita da una maggioranza di tre società tecnologiche: Meta, Apple e Snap. Inoltre, ci sono due società di produzione automobilistica: Tesla e NIO. Seguiti da Credit Cruisse, Aurora Cannabis, Uniper e Netflix.

Tesla in rally (+90%) da inizio anno

Nel frattempo il rally del titolo Tesla, iniziato all’inizio del 2023 prosegue con piane forza, proprio ieri il titolo ha chiuso in rialzo dell’1,5% a 224 dollari per azione. Questo in seguito all’aggiornamento sul sito ufficiale della società, che ha confermato che i due modelli di auto Model 3 e Model Y possono beneficiare di un credito d’imposta di $ 7.500 grazie al programma Inflation Reduction Act, presentato dall’amministrazione Biden. In altre parole questi due modelli possono essere acquistati per un prezzo di $ 22.830, combinando incentivi federali e statali. In precedenza, la versione più economica Model 3 Rear-Wheel Drive (RWD) si qualificava per metà dell’importo.