Mancano ormai pochi giorni prima della partenza della seconda fase di “SG Trading Masters 2023”, il concorso a premi promosso da Societe Generale per farti vivere un’esperienza di trading e mettere alla prova le tue abilità con un capitale virtuale. Numerosi i premi in palio e il vincitore della graduatoria individuale potrà vincere un orologio Rolex GMT acciaio “Batman”.

Le modalità e le regole del gioco virtuale

In questa fase, che prenderà il via il 12 giugno, il concorso ha la struttura di un Trading Game. La competizione dura 15 sedute di borsa e terminerà quindi il 30 giugno.

Ciascun partecipante simulerà l’impiego di un capitale teorico iniziale di 100mila euro mediante operazioni di investimento e disinvestimento simulate in un range predeterminato di strumenti finanziari. In particolare, si potrà negoziare virtualmente una selezione di azioni italiane e certificati, Covered Warrants ed ETC/ETN di Société Genérale, quotati su Borsa Italiana. L’elenco completo dei prodotti sarà disponibile sulla piattaforma di negoziazione sviluppata da TraderLink Italia, sulla quale si svolgerà il Trading Game.

I giocatori saranno classificati secondo tre possibili graduatorie:

Una graduatoria individuale : realizzata in base alla performance conseguita dai singoli giocatori al termine delle 15 sedute di borsa;

: realizzata in base alla performance conseguita dai singoli giocatori al termine delle 15 sedute di borsa; Una graduatoria per la miglior performance giornaliera : realizzata in base alla miglior performance conseguita in una singola giornata di borsa;

: realizzata in base alla miglior performance conseguita in una singola giornata di borsa; Una graduatoria a squadre: realizzata in base alla performance conseguita da ciascuna squadra al termine delle 15 sedute di borsa.

Come ci si può iscrivere al concorso?

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate in Italia, che si qualificano come utenti non professionali. Per prendere parte alla gara, è necessario iscriversi sul sito https://sgtradingmasters.traderlink.it/register; la partecipazione prenderà il via una volta ricevuta la conferma dell’avvenuta registrazione.

Ciascun partecipante al Trading Game può, entro e non oltre una data limite fissata a mezzogiorno di venerdì 9 giugno, creare una squadra o entrare a far parte di un team già esistente. Chi richiede la creazione di una squadra verrà identificato come capo squadra e a lui potranno aggregarsi altri tre trader con i quali il capo squadra avrà condiviso il codice squadra, univoco, assegnato dalla piattaforma. La squadra deve essere costituita da 4 membri entro la data limite, in caso contrario le squadre incomplete saranno cancellate prima dell’inizio del Trading Game.

Come vengono selezionati i vincitori

In base alle performance conseguite saranno premiati i 3 partecipanti che registreranno la miglior Performance Individuale, i 3 partecipanti con la miglior Performance Giornaliera nonché le 3 squadre con la miglior Performance Squadra. Ciascuna graduatoria verrà stilata sulla base dei risultati ottenuti dai partecipanti alla fine del round del Trading Game (compreso tra il 12 e il 30 giugno).

In particolare, per la categoria a squadre verrà calcolata la media aritmetica della performance individuali di ciascuno dei quattro membri di ogni team. In caso di parimerito si applicheranno le disposizioni riportate nel regolamento del concorso.

Tutti i premi in palio per ogni graduatoria

Il concorso prevede la messa a disposizione dei seguenti premi per la graduatoria individuale: al 1° classificato Orologio Rolex GMT acciaio “Batman”; al secondo un Week End Deluxe Shopping & Gourmet; al terzo una Bicicletta elettrica E-MBT Whistle mod. B-Rush, Telaio Full Alu29″, batteria integrata 12V (cambio shimano o equivalente).

Mentre per quanto riguarda la graduatoria squadre, al primo team classificato vanno 4 iPhone14 pro max 256gb, al secondo 4 Monopattini P65E (cod. AA.00.0012.48), alla terza squadra 4 Buoni Regalo Amazon.it digitali (sotto forma di codice univoco del valore unitario di 500 euro).

Infine, per la graduatoria miglior performance giornaliera il 1° classificato verrà premiato con un TV Samsung (mod. QE65QN95BATXZT), il 2° classificato con un Segway KickScooter GT1E e al 3° classificato con un Set 3 trolley Roncato Modello “we are”.

Si ricorda che il Trading Game non comporta alcun impiego o messa a disposizione di capitale, o comunque di somme di denaro, né alcuna reale operazione di negoziazione, investimento o disinvestimento. Verrà utilizzato per il capitale teorico iniziale che indica il capitale fittizio messo a disposizione di ciascun partecipante, pari a 100.000 euro.

Concorso a premi di Societe Generale “SG Trading Masters 2023” che si svolge dal 2 maggio 2023 al 31 luglio 2023. Montepremi complessivo pari ad EURO 58.101,86€ (iva inclusa). Il Regolamento del Concorso è consultabile sul sito https://sgtradingmasters.traderlink.it.