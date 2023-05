Tesla: il titolo più popolare dalla Silent Generation alla Gen Z

Tesla, il titolo del colosso delle auto elettriche fondato e gestito da Elon Musk, si conferma il più gettonato di ciascuna generazione, che si tratti della Silent Generation, dei Millennials, della Generation X, Generation Z. Le azioni occupano la prima posizione anche nella top dei titoli su cui puntano i Baby Boomer.

Sono queste le conclusioni a cui è arrivata l’analisi sul trading del primo trimestre, il “Q1 Trading Report”, che è stata stilata dalla piattaforma di trading CMC Markets.

Dal report è emerso, anche, che Apple e Amazon si sono confermate rispettivamente al secondo e terzo posto delle classifiche dei titoli più popolari tra diverse generazioni.

Altra curiosità: la Silent Generation ha battuto la Gen Z nell’avere successo facendo trading sulle azioni.

Veniamo alle classifiche dei titoli più popolari tra gli investitori delle diverse generazioni, da cui emerge come Tesla sia il titolo Number 1.

I preferiti della Silent Generation

Tesla Inc. Lloyds Banking NVIDIA Corp. Apple Inc. Barclays PLC Netflix AMD. JP Morgan Chase Rolls-Royce Holdings PLC Taylor Wimpey

La Silent Generation si distingue per essere l’unica generazione che punta sulle azioni Rolls-Royce Holdings: proprio questi titoli si sono messi in evidenza nel primo trimestre per essere stati quelli che hanno riportato il rally più sostenuto alla borsa di Londra.

Ancora, la Silent Generation è anche quella che disdegna Amazon. Il titolo del colosso dell’e-commerce made in Usa non compare, infatti, nella classifica delle azioni preferite da questa generazione.

Il motivo per cui la Silent Generation batte la Gen Z nello stock trading, si legge nell’analisi di CMC Markets, è rappresentato dal fatto che questa generazione tende ad adottare una strategia di portafoglio di tipo “hold”, ovvero a conservare i titoli di cui ha fatto shopping, senza venderli subito.

La Top 10 dei Baby Boomer

Tesla è al primo posto anche della Top 10 delle azioni preferite dalla generazione dei Baby Boomer, che è la seguente:

Tesla Inc. Apple Inc. Amazon.com Inc Alibaba Group NVIDIA Corp Meta Platforms Inc Lloyds Banking Microsoft Corp Alphabet Inc – Class A Barclays PLC

Riguardo alla generazione dei Baby Boomer, CMC Markets fa notare che la classifica delle azioni più popolari è molto simile alla Top 10 della Silent Generation, a cui non per niente appartengono individui che tendono a essere tradizionalisti e patriottici.

Secondo l’analisi pubblicata alla fine del 2022 dal National Investment Center ‘Boomer vs. Silent Generation‘ , la Silent Generation conta 19 milioni di persone, nate tra il 1928 e il 1945. (la generazione dei Baby Boomer comprende invece i nati tra il 1946 e il 1964).

Tesla svetta anche tra i preferiti della Gen X

Arriviamo alla Generazione X e alla relativa Top 10. Vale la pena di ricordare che la Generation X comprende i nati tra il 1965 e il 1981.

La classifica delle azioni preferite da questa generazione è la seguente:

Tesla Inc Apple Inc Amazon.com Onc Alibaba Group NVIDIA Corp Meta Platforms Inc Microsoft Corp Alphabet Inc – Class A Coinbase Global Inc Credit Suisse

Su tale classifica, va fatto un appunto che riguarda Credit Suisse, la banca entrata nel mese di marzo nella galassia della rivale di casa UBS con una operazione di salvataggio che è stata orchestrata dalle autorità svizzere. Una operazione che ha fatto gridare allo scandalo diversi obbligazionisti per il caso dei bond azzerati.

La Generation X è l’unica generazione la cui Top Ten include Credit Suisse.

CMC Markets precisa inoltre che questa è anche la generazione più vecchia che ha tra le sue preferenze anche le azioni di una piattaforma di criptovalute. Il riferimento è alla presenza, nella Top Ten, di Coinbase.

I 10 titoli Top dei Millennials

Passiamo alla generazione dei Millennials. Anche in questo caso, così come in tutti gli altri, Tesla svetta come titolo primo nella classifica delle azioni preferite.

Tesla Inc Apple Inc Alibaba Group NVIDIA Corp Amazon.com Inc Meta Platforms Inc Alphabet Inc – Class A Microsoft Corp Coinbase Global Inc NIO Inc

I Millennials si confermano l’unica generazione la cui Top Ten include NIO.

I Millennials sono anche la generazione che non sembra amare particolarmente Amazon. Le azioni della Big Tech compaiono infatti in questo caso soltanto alla quinta posizione, occupando il posto più basso tra le varie classifiche delle diverse generazioni.

Tesla onnipresente, Number 1 anche per la Gen Z

Infine, c’è la Generation Z. Di seguito la Top 10 delle azioni preferite da questa generazione:

Tesla Inc

Apple Inc

Amazon.com Inc

Meta Platforms Inc

NVIDIA Corp

Microsoft Corp

GameStop Corp

Coinbase Global Inc

Netflix

Alphabet Inc – Class A

La Gen Z, fanno notare da CMC Markets, è l’unica generazione che vede in classifica spiccare una meme stock, ovvero GameStop, protagonista della mania sulle meme stocks esplosa a Wall Street all’inizio del 2021.

Allo stesso tempo, la Gen Z è l’unica generazione che, insieme alla Silent Generation, vede spiccare nella classifica delle Top 10 il titolo Netflix.