Taleb: ‘Disneyland is Over. Bolle come tumori’

“Disneyland è finita, i bambini tornino a scuola”. Nassim Nicholas Taleb, autore del “The Black Swan” , il Cigno Nero, avverte la comunità globale degli investitori, indicando che la transizione da uno status dei mercati in stile Disneyland alla realtà nuda e cruda del ritorno a scuola “non sarà facile come avvenne 15 anni fa”.

D’altronde, ha fatto notare il matematico, una generazione di tassi di interesse a zero ha dato vita a una serie massiccia di bolle di asset, rendendo più accentuate le disuguaglianze nel mondo. Ora, il brusco risveglio, con gli investitori sono stati catapultati in questa nuova realtà, totalmente diversa a quella del denaro facile a cui erano abituati: l’impressione è siano spaesati, in quanto privi di strumenti a cui ricorrere per tutelarsi dai tassi di interesse ora in rialzo.

Nassim Taleb è stato intervistato da Bloomberg, in occasione dell’evento organizzato a Miami da Universa Investments.

L’autore e promotore del concetto di Cigni Neri non ha risparmiato parole forti, definendo le bolle speculative che sono nate in questi anni alla stregua dii “tumori” presenti sul mercato.

Taleb ha usato il termine “tumori” facendo riferimento praticamente a tutto, al Bitcoin e ai prezzi del mercato immobiliare che si sono infiammati in un contesto di bassi tassi di interesse che ormai fa parte della storia. Un contesto che, a suo avviso, ha dato vita a una “ricchezza illusoria” di oltre mezzo trilione di dollari, che si dissolverà nel momento in cui sarà chiaro che, pur avendo ottenuto risultati nella sua battaglia contro l’inflazione, la Federal Reserve di Jerome Powell continuerà ad alzare i tassi.

Il padre dei Cigni Neri ha presentato il caso dell’attuale generazione di investitori che, negli ultimi 15 anni, ha dimenticato l’importanza del cash flow, ‘grazie’ all’ondata di stimoli e di denaro facile che è arrivata dalle autorità al fine di sanare le ferite provocate dalla crisi finanziaria mondiale.

Per quanto riguardo il mondo crypto, secondo Taleb il successo che ha avuto è stato semplicemente indicativo di una certa ingenuità che si è presentata sui mercati dopo anni di tassi bassi.

A tal proposito, va detto che già in passato Nassim Taleb si era scagliato contro la criptovaluta numero uno al mondo, facendo notare che il Bitcoin vale esattamente zero e scagliandosi contro chi ripeteva che la moneta digitale potesse essere una valuta o uno strumento di hedge contro l’inflazione.

Taleb aveva lanciato alert anche su debito Italia

Sulla questione tassi pari a zero, un alert era stato lanciato dal matematico sull’effetto che avrebbero avuto sui debiti. Menzionata la stessa Italia, nel 2018:

I governi pensano di poter indebitarsi gratis. Noi abbiamo dovuto prendere in prestito più di $1 trilione..e stiamo pagando qualcosa come $300 miliardi di interessi. Anni fa abbiamo vissuto una crisi del debito..nell’82 è iniziata nei paesi dell’America Latina…oggi sta colpendo i paesi core, non è più limitata alla periferia…guardate a paesi come l’Italia…e si sta avvicinando a noi.

In quegli anni Taleb avvertiva del rischio di “entrare in una spirale in cui i governi devono indebitarsi sempre di più per pagare gli interessi…come nello schema di Madoff”.

Tornando a oggi, l’economista ha rimarcato che gli asset, in questi anni, si siano gonfiati come tumori.

“In tutti questi anni, gli asset si sono gonfiati in modo folle. Come un tumore: credo che questa sia la spiegazione migliore”.

La teoria del Cigno Nero, va ricordato, è stata sviluppata dal matematico ed ex gestore di hedge fund Nassim Nicholas Taleb nel libro “The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable”.

L’espressione Black Swan-Cigni Neri è una metafora che si riferisce all’avverarsi di eventi che sono per la loro stessa stessa natura impossibili da prevedere.

Capita spesso, da quando la terminologia ha fatto il suo ingresso nel mondo della finanza che, verso la fine di ogni anno, gli analisti di diverse banche e società di investimenti si ingegnino a prevedere i Cigni Neri dell’anno successivo.

