Il fondo sovrano norvegese ha ridotto l’esposizione nei confronti delle società del gruppo Adani a seguito delle valutazioni del rischio sugli investimenti, ha affermato l’amministratore delegato, Nicolai Tangen.

Il più grande fondo al mondo con sede a Oslo detiene circa 200 milioni di dollari di azioni del gruppo Adani, che sono crollate in dopo le accuse di frode da parte della società d’investimento Hindenburg Research, rispetto al precedente esposizione di circa 800 milioni di dollari, ha detto ai giornalisti Nicolai Tangen martedì.

“Negli ultimi anni abbiamo diminuito la nostra esposizione al gruppo”, risultando in una “massiccia posizione di (underweight) sottopeso”, ha affermato Tangen. “Abbiamo ceduto delle partecipazioni in base alle valutazioni del rischio negative”, ha aggiunto.

Il fondo petrolifero ha ridotto le sue posizioni nelle società Adani a causa di rischi quali potenziale corruzione, danni ambientali e violazioni dei diritti umani.

I commenti arrivano dopo le accuse di manipolazione di mercato e frode da parte dell’hedge fund, Hindenburg Research, che stanno mettendo sotto pressione il conglomerato indiano e il fondatore, Gautam Adani.

Le partecipazioni del fondo nelle società del gruppo Adani

Il fondo da 1,3 trilioni di dollari della Norvegia, replica in gran parte un indice di riferimento deciso su un quadro formale imposto dal parlamento. Il fondo cerca di ottenere il massimo nonostante il suo limitato margine di manovra per cercare di battere il benchmark su cui è misurato, inclusa la sottoponderazione di alcune azioni sulla base di valutazioni del rischio.

Secondo quanto riporta Bloomberg, dopo un aggiornamento del portafoglio del fondo si nota che alla fine del 2022, il fondo deteneva una partecipazione di 84 milioni di dollari in Adani Total Gas, una posizione di 53 milioni di dollari in Adani Green Energy e 63 milioni di dollari in Adani Ports & Special Economic Zone. Quest’ultima posta sotto osservazione dal fondo per il rischio inaccettabile che la società contribuisca a gravi violazioni dei diritti delle persone in condizioni di guerra.

Fondo sovrano norvegese, rosso in bilancio di $164 miliardi nel 2022

Proprio oggi il fondo ha pubblicato perdite record di $ 164 miliardi per l’intero esercizio 2022, a causa delle condizioni di mercato “molto insolite”.

Il Government Pension Fund Global, tra i maggiori investitori al mondo, ha registrato un rendimento del -14,1% per lo scorso anno, che è una performance migliore di 0,88% rispetto al rendimento del suo indice di riferimento.

La precedente perdita maggiore del fondo è stata di 633 miliardi di corone nel 2008 durante la crisi finanziaria globale.

Il fondo più grande al mondo è attivo dagli anni ’90 per investire gli extraprofitti dello stato relative al settore petrolifero e del gas norvegese. Ad oggi, il fondo è investito in oltre 9.300 società in 70 paesi in tutto il mondo.