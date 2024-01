Tassi Fed: Powell come Bce, alle prese con dilemma tagli. Ma qui il Pil scatta

E dopo la Bce, tocca alla Fed di Jerome Powell annunciare il primo atto tassi del 2024. Il Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve – banca centrale americana – si riunirà oggi, per annunciare il verdetto sui tassi domani, mercoledì 31 gennaio.

Così come è stato per la Bce, le attese degli analisti sono per un nulla di fatto anche da parte della Fed, che dovrebbe lasciare così i tassi invariati al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, record degli ultimi 23 anni. Il nodo da sciogliere, così come lo era stato la scorsa settimana per i trader che attendevano le dichiarazioni della numero uno dell’Eurotower, Christine Lagarde, è se il presidente Jerome Powell, proferirà la parola magica, ovvero se manifesterà l’intenzione di tagliare i tassi.

L’ostacolo che impedisce una riduzione imminente dei tassi si chiama Pil Usa. L’economia americana ha dato l’ennesima prova non solo di resilienza, ma anche di forza, stando agli ultimi dati: fattore che non rende urgente una mossa della Banca centrale americana, almeno nel breve.

Il punto è che, come al solito, e come nel caso della Bce, i mercati scommettono su un dietrofront sui tassi Usa piuttosto imminente: il Financial Times ne parla in un articolo, indicando che la metà circa degli investitori scommette su una sforbiciata nel mese di marzo, facendo notare tuttavia che “molti economisti puntano su un taglio verso la fine della primavera o all’inizio dell’estate”. Uno schema che, tra l’altro, riprendendo le parole di Lagarde, dovrebbe in teoria essere seguito anche dalla Banca centrale europea.

Se però il Pil dell’area euro non solo zoppica ma registra una crescita addirittura non pervenuta, nel caso del Pil Usa le cose sono un po’ diverse. Dagli ultimi dati è emerso che, nel corso del quarto trimestre del 2023, il prodotto interno lordo degli Stati Uniti ha riportato una crescita, su base annualizzata, pari a +3,3%, a conferma di come l’economia americana abbia riportando una performance più che solida, nello stesso anno in cui diversi economisti avevano paventato l’arrivo di una recessione.

Nell’intero 2023, il Pil Usa ha messo a segno una crescita del 3,1%: la migliore performance messa a segno l’anno scorso da una economia cosiddetta avanzata.

“Dall’inizio dell’anno non c’è nessun dato che lasci pensare che l’economia versi in una condizione di pericolo”, ha commentato al Financial Times Krishna Guha, ex funzionario della Fed ora presso la società Evercore ISI – Se si è un funzionario della Fed, ci sono dunque mille opzioni sulla direzione da prendere. E iniziare (a tagliare) più tardi soddisfa il desiderio di fare in modo che l’inflazione torni in modo durevole al (target del) 2%”.

Tra l’altro la forza del Pil Usa va di pari passo con una inflazione che, negli Stati Uniti, rimane piuttosto persistente. Nel mese di dicembre l’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è salito infatti del 3,4% su base annua, oltre il +3,1% di novembre, e oltre il +3,2% atteso dal consensus. L’indice core – che esclude i prezzi più volatili dei beni alimentari ed energetici – è salito del 3,9%, rallentando rispetto al +4% di novembre, ma oltre il +3,8% stimato. Vero è che la Fed guarda all’altro termometro dell’inflazione, ovvero al trend del PCE core che, nel mese di dicembre, ha segnato un rialzo inferiore, pari a +2,9%.

(in fase di scrittura)