Stm: trimestrale in uscita il 25 aprile, le attese sui conti

Questa settimana le trimestrali di Piazza Affari entreranno nel vivo con i conti, tra gli altri del produttore di chip STMicroelectronics. L’azienda italo-francese diffonderà i risultati giovedì 25 aprile, prima dell’apertura di Borsa Italiana. Gli analisti prevedono per Stm un calo dei ricavi e dei profitti, ma l’attenzione si focalizzerà soprattutto sulle prospettive nei mercati finali per capire l’andamento della domanda di semiconduttori, dopo le indicazioni giunte negli ultimi giorni da colossi come la taiwanese TSMC e l’olandese Asml Holding.

Ricavi e utili Stm previsti in rallentamento nel 1Q 2024

Il consensus degli analisti interpellati da Bloomberg indica per i primi tre mesi dell’anno ricavi in flessione del 15% anno su anno a 3,61 miliardi di dollari.

Il gross margin di Stm è previsto in calo al 42,3%, l’Ebit a 624 milioni e l’utile netto a 542 milioni, con un -48% per entrambi gli indicatori.

A livello di prodotto, nella business unit ADG (Automotive & Discrete) sono stimati ricavi per 1,84 miliardi e un reddito operativo di 529 milioni. Con riferimento ad AMS (Analog, Mems & Sensors) si prevedono entrate pari a 813 milioni e un Ebit di 101 milioni e per quanto riguarda MDG (Microcontrollers & Digital Ics) un giro d’affari di 1,03 miliardi e un utile operativo di 211 milioni.

Le indicazioni di TMSC sul mercato dei chip

Negli ultimi giorni, il panorama del mercato dei semiconduttori ha mostrato segnali discordanti. TSMC, il gigante taiwanese e principale fornitore di chip per colossi come Nvidia ed Apple, ha reso noti dati finanziari positivi, con un incremento dei ricavi del 16,5% e un aumento dell’utile netto dell’8,9%. Inoltre, ha prospettato per il secondo trimestre entrate che superano le aspettative degli analisti, con previsioni di fatturato tra i 19,6 e i 20,4 miliardi di dollari, rispetto ai 19,1 miliardi previsti dal consensus.

Tuttavia, nonostante questi risultati favorevoli, TSMC ha ridimensionato le aspettative di crescita del mercato dei semiconduttori per il 2024 – escludendo i chip di memoria – a circa il 10%, un calo rispetto alla precedente stima di oltre il 10%. “L’incertezza macroeconomica e geopolitica persiste, pesando potenzialmente sulla fiducia dei consumatori e sulla domanda del mercato finale,” ha dichiarato l’amministratore delegato C. C. Wei.

Prosegue la debolezza per smartphone e pc, boom AI

Al momento, la richiesta di chip che favoriscono lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sta equilibrando la debolezza nei mercati degli smartphone e dei personal computer. Tuttavia, alcuni investitori esprimono preoccupazioni riguardo la sostenibilità di tale domanda di chip AI nel lungo termine. Questi dubbi hanno rallentato la crescita del titolo Nvidia, che ha visto una riduzione del 10% dal suo precedente picco.

Questa settimana, ASML Holding, il principale fornitore di macchinari avanzati per la litografia ultravioletta estrema, necessari per la produzione di chip, ha annunciato ordini molto al di sotto delle aspettative, con soli 3,6 miliardi di euro nel primo trimestre, a fronte di stime di 4,63 miliardi, a causa della debole domanda di chip per smartphone e pc. Altre aziende, come Intel, annunceranno presto i loro risultati finanziari e le previsioni per l’anno in corso.