Silvergate liquidata, l’annuncio sui depositi

Nuovo colpo di scena nel dossier Silvergate. La banca attiva nel mondo delle criptovalute verrà liquidata. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore:

“Alla luce dei recenti sviluppi normativi e di settore, Silvergate ritiene che una chiusura ordinata delle operazioni della banca e una sua liquidazione volontaria siano la strada migliore da percorrere”, ha dichiarato Silvergate con un comunicato.

Il piano di liquidazione della Banca prevede il rimborso integrale di tutti i depositi.

Le azioni di Silvergate sono crollate di oltre il 42% nelle contrattazioni after hours. Il tonfo prosegue nella sessione odierna, pari a quasi -50% in premercato a Wall Street.

Il titolo, che aveva aperto a 150 dollari per azione il primo giorno di trading di Wall Street dell’anno scorso, vale ora meno di 5 dollari.

Crollo FTX: effetto domino. Nel mirino Silvergate

Silvergate è nata nel 1996, ma è stato solo nel 2014 che l’amministratore delegato Alan Lane ha scelto di iniziare a servire clienti di criptovalute come aveva fatto Genesis, finita ormai in bancarotta.

L’azienda si è ritagliata una nicchia di mercato offrendo l’accesso bancario a un numero crescente di startup di criptovalute.

Queste offerte si sono evolute nel SEN, il Silvergate Exchange Network, che insieme a Signet della Signature Bank, è stata fino a oggi una delle due piattaforme che hanno offerto alle società di criptovalute l’opportunità di effettuare transazioni ed erogare prestiti in dollari al di fuori dei normali orari bancari.

Alla fine del quarto trimestre del 2018, Silvergate deteneva 1,8 miliardi di dollari di depositi totali e 2 miliardi di dollari di attività. Il momento d’oro è arrivato nel 2021, con l’esplosione della febbre crypto, che ha portato la banca a veder lievitare il valore dei depositi e degli asset rispettivamente a $14,3 miliardi e $16 miliardi.

Le cose sono peggiorare con il crac di FTX, che ha portato i i depositi e gli asset totali di Silvergate a capitolare a 6,2 miliardi di dollari e 11,3 miliardi di dollari alla fine del quarto trimestre del 2022.

Il brusco calo dei depositi ha provocato il crollo del capitale rispetto al valore degli asset, ovvero del cosiddetto leverage ratio, che è scivolato dal 10,7% del terzo trimestre al 5,3%.

Il livello ha scatenato l’alert dei mercati visto che, in base alla normativa Usa, un ratio inferiore al 5% fa scattare l’intervento delle autorità bancarie.

L’effetto crac FTX di Sam Bankman-Fried ha così infettato i conti di Silvergate, che ha chiuso il quarto trimestre del 2022 con una perdita di quasi un miliardo di dollari. Ma non solo. I depositi totali da parte dei suoi clienti sono calati a 3,8 miliardi di dollari da 11,9 miliardi, nel corso dello stesso trimestre.

Esattamente una settimana fa, la società ha annunciato l’intenzione di posticipare la presentazione dei conti del 2022, citando le sfide commerciali e normative come principali ostacoli.

In seguito all’avviso, le imprese legate alle criptovalute che utilizzano la banca, come Coinbase, Paxos, Galaxy Digital e altre, hanno preso le distanze da Silvergate, accelerando ulteriori ritiri.

Da qui l’effetto domino e il panico successivo che ha colpito l’intero mercato crypto, portando la stessa Casa Bianca a monitorare la situazione.

Dopo aver sospeso il Silvergate Exchange Network (SEN) venerdì pomeriggio, Silvergate ha annunciato così la liquidazione di Silvergate Bank, banca con statuto statale, regolamentata congiuntamente dalla Federal Reserve e dallo Stato della California.

Il Dipartimento per la Protezione e l’Innovazione Finanziaria della California sta monitorando la situazione, come ha dichiarato il commissario, Clothilde Hewlett.

“Il Dipartimento sta valutando la conformità a tutte le leggi finanziarie, nonché agli obblighi di sicurezza e solidità, e sta lavorando a stretto contatto con le controparti federali competenti”.

Secondo Bloomberg la Federal Reserve ha autorizzato nel frattempo la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ad avviare colloqui con Silvergate per evitare la chiusura.

In relazione alla liquidazione, Silvergate ha assunto Centerview Partners LLC come consulente finanziario, Cravath, Swaine & Moore LLP come consulente legale e Strategic Risk Associates per fornire assistenza nella gestione del progetto di transizione.