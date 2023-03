Chen (Bitget), “Scenario positivo per le crypto dopo i crolli del 2022”

Dopo il crollo di FTX e un annus horribillis per il mercato delle criptovalute, la domanda che si fanno gli investitori in crypto asset è quali sono le prospettive per il 2023 e come si evolverà il settore dopo il grande assestamento che ha vissuto nel 2022.

Abbiamo intervistato Gracy Chen, Managing Director di Bitget sulle prospettive per il mercato nel 2023, gli obiettivi di lungo termine di Bitget e il ruolo delle donne nel mondo degli asset digitali. Inoltre, Chen ci ha illustrato i dettagli relativi all’accordo per l’integrazione con la piattaforma di trading online, Tradingview.

Qui potete visionare l’intervista concessa in esclusiva a Finanzaonline.