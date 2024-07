ETF Ethereum: al via il trading, ok finale Sec a BlackRock & Co. Outlook da capogiro, anche con Trump?

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: parte oggi il trading degli ETF sull’Ethereum, dopo l’ok che la Sec ha dato ieri agli emittenti dei fondi che replicano la seconda criptovaluta più importante al mondo, dietro solo al Bitcoin.

Gli emittenti che hanno ricevuto l’autorizzazione sono BlackRock (BLK), Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, e 21 Shares, stando a quanto è stato reso noto dalle rispettive società.

Il semaforo verde alla quotazione degli ETF sull’Ethereum era arrivato dall’Autorità di Borsa Usa (Securities and Exchange Commission) alla fine di maggio, dopo il via libera agli ETF sul Bitcoin rilasciato nel gennaio di quest’anno.

Rimaneva tuttavia l’ok finale ai moduli S-1 delle società emittenti, che è arrivato finalmente ieri.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Sec: via libera finale al trading degli ETF sull’Ethereum

La prima pietra per il trading degli ETF sull’Ethereum era stata posata qualche mese fa, per l’appunto, quando la Sec aveva approvato in data 23 maggio la quotazione e il trading di otto ETF sull’Ethereum.

L’ok alla quotazione era stato dato a condizioni precise, inclusa la rinuncia da parte degli emittenti dello staking ETH attraverso gli ETH ETF.

Da ricordare che lo staking- come spiega Bitpanda – è il processo con cui i partecipanti a una rete guadagnano ricompense, bloccando le proprie monete nei portafogli di criptovalute per convalidare le transazioni della rete o per fornire liquidità ad altri.

Alla fine di maggio, nel dare l’ok alla quotazione di questi fondi, la Sec aveva precisato che l’ETH non è una security ma una commodity, ovvero una materia prima.

Mancava tuttavia un tassello importante per il via ufficiale al trading degli ETF sull’Ethereum, ovvero l’approvazione dei moduli S-1, i documenti che la Securities and Exchange Commission (SEC) richiede agli emittenti di depositare, per poi valutare, al fine di consentire l’offerta sul mercato di nuovi prodotti finanziari.

Ieri la grande svolta, con la Sec che ha dato la sua benedizione finale.

ETF Ethereum: parte il trading. I nomi dei fondi

Bloomberg ha riportato che l’ok della Sec è stato dato anche alla conversione da parte di Grayscale del suo Grayscale Ethereum Trust (ETHE) in un ETF spot.

Il trading oggi partirà per questi ETF:

Grayscale Ethereum Trust

Bitwise Ethereum ETF

iShares Ethereum Trust

VanEck Ethereum Trust

ARK 21Shares Ethereum ETF,

Invesco Galaxy Ethereum ETF,

Fidelity Ethereum Fund,

Franklin Ethereum ETF.

Nell’attesa della partenza del trading, l’ok definitivo della Sec al trading degli ETF sull’Ethereum ha già scatenato una vera e propria febbre di flussi in entrata nei fondi che replicano il Bitcoin.

Il sito CoinTelegraph ha riportato per esempio che l’ETF sul Bitcoin di BlackRock ha assistito ieri al boom di flussi in entrata più consistente in più di quattro mesi, con ben $523 milioni che si sono riversati nel fondo, portando il totale dei flussi a salire a 333.000 BTC, per un valore di $22 miliardi ai prezzi correnti.

Vero è che, secondo la comunità degli analisti, gli ETF sull’Ethereum raccoglieranno meno flussi in entrata, in un contesto in cui la domanda che si pongono gli investitori in criptovalute è la seguente:

il trading degli ETF sull’Ethereum scatenerà sui prezzi dell’Ether una febbre simile a quella che la quotazione degli ETF sul Bitcoin ha provocato sul Bitcoin?

Intanto, va ricordato che quell’ok alla quotazione degli ETF sul Bitcoin di gennaio ha dato il via a un ingresso di flussi in entrata negli ETF spot sul Bitcoin così significativo, al punto che il lancio di questi ETF si è confermato, come riporta un articolo di Coindesk, quello che ha avuto più successo nella storia degli ETP:

il risultato non si è fatto attendere.

I prezzi del Bitcoin sono scattati al record di sempre dopo essere schizzati di oltre il 58% nell’arco di appena due mesi.

Boom prezzi Ethereum con trading ETF?

Ora che la Sec ha dato via libera al trading degli ETF sull’Ethereum, si può anticipare un rally dei prezzi dell’Ethereum altrettanto poderoso?



C’è chi prevede addirittura un boom dei prezzi dell’Ethereum fino a +90%.

Si tratta di André Dragosch, responsabile della divisione crypto asset manager di ETC Group che, interpellato da Dow Jones ha affermato che, “sebbene prevediamo flussi netti in entrata significativamente inferiori negli ETF sull’Ethereum, rispetto agli ETF sul Bitcoin, riteniamo che l’impatto sui prezzi sarà molto significativo dal momento che l’Ether ha una sensibilità più alta ai flussi degli ETP“.

I prezzi dell’Ether, ha spiegato Dragosch, hanno infatti una sensibilità media ai flussi globali verso gli ETP di 6,15 circa, rispetto a 1 circa del Bitcoin.

Ciò significa che un rialzo dell’1% a settimana degli AUM degli ETH ETP globali produce in media un guadagno dell’Ether, su base settimanale, del 6,15%.

Partendo da questo rapporto, l’esperto ha predetto che un aumento del 15% del valore degli asset gestiti dai fondi (AUM) potrebbe scatenare un rally del 92% per i prezzi dell’Ethereum.

Al momento i prezzi dell’Ethereum segnano un ritracciamento, a 3.450 dollari circa.

Annuncio BlackRock. E il ceo conferma fiducia nel Bitcoin

Ieri BlackRock ha intanto confermato il via libera della Sec al trading del suo iShares Ethereum Trust ETF (ETHA):

“I nostri clienti sono sempre più interessati ad aumentare la loro esposizione verso gli asset digitali attraverso

exchange-traded products (ETPs) che forniscono un accesso conveniente, liquidità e trasparenza”, ha commentato Jay Jacobs, responsabile della divisione di ETF tematici e attivi Usa del gigante americano.

Già lo stesso ceo di BlackRock Larry Fink aveva definito il Bitcoin, in una intervista rilasciata alla CNBC, “uno strumento finanziario legittimo”, aggiungendo di credere che la criptovaluta numero uno al mondo avesse “un ruolo nei portafogli” di investimento.

Dove saranno scambiati ETF Ethereum. Trump farà da assist?

Tornando al via libera della Sec al trading degli ETF sull’Ethereum, stando a quanto riporta Bloomberg la maggior parte dei nuovi ETF sarà scambiata sul CBOE exchange, mentre il Grayscale Ethereum Trust, il Grayscale Ethereum Mini Trust e il Bitwise Ethereum ETF saranno quotati sul New York Stock Exchange.

L’ETF iShares Ethereum Trust sarà scambiato sul Nasdaq.

Intanto, sostenitore del mondo delle criptovalute si sta confermando sempre di più l’ex presidente e candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, che accusa da un po’ l’amministrazione del presidente Joe Biden di aver regolamentato in modo eccessivo il settore e i suoi player dopo la crisi che ha colpito il mondo crypto nel 2022.

Per Trump, che in precedenza aveva bollato il Bitcoin “scam” ora le criptovalute sono addirittura “incredibili” , come emerge dall’intervista che il candidato all’Election Day ha rilasciato a Bloomberg e che è stata pubblicata la scorsa settimana, nel corso della quale il tycoon ha parlato anche di tassi di interesse, Fed e tasse.

Il cosiddetto “Trump Trade” includerebbe di fatto tra i punti cardine le scommesse sul mondo crypto, tanto che l’attentato contro Trump di venerdì 13 luglio, nell’aumentare ulteriormente la popolarità dell’ex presidente Usa, ha scatenato una vera e propria febbre sul Bitcoin.

LEGGI ANCHE

Elezioni Usa, Trump: con me tassi di interesse e costi energia più bassi. Basta a inflazione peggiore di sempre con Biden

Elezioni Usa e mercati: Biden si ritira, con Kamala Harris a rischio il ‘Trump Trade’?

David Pascucci, analista di XTB, fa notare in una nota odierna il dietrofront dei prezzi del Bitcoin, scrivendo in una nota che “il Bitcoin cede i massimi nella sessione notturna andando a perdere circa il -1,5% portandosi in area 66500”.

Pascucci segnala che “sono giá 4 giorni che Bitcoin viene venduto da questi livelli, a conferma che l’attuale zona dei massimi mensili é una zona sensibile, probabilmente un movimento di aggiustamento prima del movimento mensile tanto atteso, ossia un ribasso importante che potrebbe riportare Bitcoin verso i minimi visti nelle settimane precedenti e anche oltre”.

“La dinamica su questo asset é molto particolare, é la prima volta che vediamo Bitcoin rimanere sui massimi per cosí tanto tempo”, ha concluso l’analista.