Il titolo Samsung è balzato sui massimi da gennaio 2021, dopo aver annunciato utili da capogiro nel secondo trimestre, grazie anche alla domanda di soluzioni per l’intelligenza artificiale. Nel frattempo, il colosso sudcoreano si prepara a un nuovo sciopero dei lavoratori e all’evento della prossima settimana, in cui annuncerà i nuovi prodotti.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Samsung: utili 2Q in aumento di 15 volte su base annua

Le azioni Samsung hanno chiuso la seduta di oggi in rialzo del 3% a 87.100 won, sui massimi da oltre tre anni, portando i guadagni da inizio anno all’11% circa, più dell’indice di riferimento Kospi (+8%), ma molto meno del rivale SK Hynix (+67%).

Samsung ha rilasciato una guidance nettamente superiore alle attese, prevedendo per il trimestre aprile-giugno un utile operativo intorno ai 10,4 trilioni di won, circa 15 volte superiore ai 670 miliardi di won di un anno fa. Le stime erano di circa 8,5 trilioni di won.

L’azienda si aspetta ricavi tra i 73 e i 75 trilioni di won, sostanzialmente in linea con il consensus degli analisti, rispetto ai 60,01 trilioni di won di un anno fa.

Domanda AI spinge i prezzi delle memorie

Dopo le difficoltà del 2023, legate al calo della domanda di chip di memoria ed elettronica di consumo, Samsung sta beneficiando della domanda di intelligenza artificiale generativa, che ha fatto aumentare i prezzi dei suoi processori. L’azienda ha puntato molto su questa tecnologia con il suo smartphone Galaxy S24 Ultra, che offre funzionalità per modificare foto e cercare oggetti online utilizzando l’AI.

Nvidia, il principale beneficiario del rally dell’intelligenza artificiale, starebbe considerando Samsung come un potenziale fornitore di chip HBM (High bandwidth memory), componenti avanzati cruciali per l’AI. Tuttavia, il gigante sudcoreano sarebbe in ritardo sulle forniture e per il momento sta massimizzando i profitti grazie ai prezzi di vendita più elevati di memorie DRAM e NAND.

L’ottimismo sull’intelligenza artificiale è uno dei motivi alla base del rally azionario nell’ultimo anno, che mercoledì ha spinto gli indici S&P 500 e Nasdaq a registrare nuovi record. La protagonista di questa cavalcata è stata proprio Nvidia, il cui valore di mercato è aumentato del 159% dall’inizio del 2024, fino all’attuale market cap di 3.155 miliardi di dollari. La società californiana ha conquistato per breve tempo anche il primato di capitalizzazione, per poi scivolare nuovamente alle spalle di Microsoft e Apple.

Lavoratori Samsung preparano sciopero di tre giorni

La prossima settimana, Samsung dovrà affrontare un possibile sciopero di tre giorni, a partire da lunedì 8 luglio. Il principale sindacato dell’azienda, il National Samsung Electronics Union (Nseu), chiede un miglioramento delle condizioni di lavoro e non esclude la possibilità di uno sciopero generale a tempo indeterminato nel caso in cui le sue richieste non verranno soddisfatte.

Nel dettaglio, l’Nseu – che conta circa 28mila membri, un quinto della forza lavoro di Samsung – chiede un giorno in più di ferie annuali, l’introduzione di un sistema di bonus più trasparente e un aumento degli stipendi pari al 6,5% (a fronte dello scatto del 5,1% proposto dall’azienda).

Gli effetti dello sciopero, che promette di fermare le attività negli impianti di produzione, dipenderanno secondo gli analisti dal numero dei partecipanti. Nonostante la maggior parte della produzione dell’azienda sia automatizzata, i macchinari sono infatti azionati da personale qualificato.

Per gli esperti, lo sciopero “potrebbe essere visto come un segnale del calo di fedeltà dei dipendenti, derivante da retribuzioni deludenti rispetto ai rivali di Samsung”.

Samsung lancia i nuovi prodotti il 10 luglio

Lo sciopero dovrebbe terminare proprio il 10 luglio. Nello stesso giorno è in programma il Samsung Unpacked 2024, l’evento in diretta streaming in cui l’azienda lancerà i nuovi prodotti.

In particolare, il gigante sudcoreano dovrebbe presentare le nuove generazioni dei Galaxy Fold e Flip.

Nell’ultimo evento Unpacked di gennaio 2024 sono stati lanciati i dispositivi Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24 e Galaxy AI.