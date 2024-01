Gli Stati Uniti d’America si preparano per elezioni presidenziali di fine anno. Gli americani, infatti, saranno chiamati alle urne il nel corso del mese di novembre per eleggere il prossimo presidente. La persona che si andrà a sedere nello Studio Ovale della Casa Bianca sarà a capo di una delle più importanti economie mondiali ed avrà una grande influenza sia sulle persone che vivono negli Usa e nel resto del mondo. Questo è il motivo per il quale l’esito delle elezioni statunitensi è importante per tutti.

A dominare il sistema politico statunitense sono due partiti:

il Partito Democratico è un partito liberale, con un’agenda imperniata principalmente sui diritti civili e al cui centro vi è un’ampia rete di sicurezza sociale. Nell’agenda trovano spazio alcune misure per affrontare il cambiamento climatico. È il partito dell’attuale presidente Joe Biden .

è un partito liberale, con un’agenda imperniata principalmente sui diritti civili e al cui centro vi è un’ampia rete di sicurezza sociale. Nell’agenda trovano spazio alcune misure per affrontare il cambiamento climatico. È il partito dell’attuale presidente . il Partito Repubblicano è un partito politico conservatore. Nel tempo si è distinto per la riduzione delle tasse e per aver difeso il diritto alle armi. oltre che per puntare a delle norme di severe e restrittive per l’immigrazione e l’aborto.

Elezioni presidenziali Usa: le date

Negli Stati Uniti d’America le elezioni si terranno il 5 novembre 2024. Quella in arrivo quest’anno è la sessantesima elezione presidenziale nel corso della storia degli Usa.

Lo scorso 25 aprile 2023, il presidente Joe Biden ha annunciato la propria candidatura per un secondo mandato, insieme alla Kamala Harris. Anche Donald Trump ha ufficializzato la sua ricandidatura per un secondo mandato, nel suo caso non consecutivo.

Il vincitore delle elezioni che si terranno il 5 novembre 2024 presterà giuramento al Campidoglio di Washington il 20 gennaio 2025.

I candidati a presidente degli Stati Uniti d’America

Come abbiamo accennato in precedenza, le elezioni politiche negli Stati Uniti d’America sono caratterizzate dalla presenza di due partiti politici molto importanti: il Democratico ed il Repubblicano. Nella politica statunitense, entrambi, hanno un ruolo molto importante ed esercitano un’influenza sull’intero processo politico e sulle elezioni a tutti i livelli di governo.

Come abbiamo anticipato in precedenza, nel corso del mese di novembre 2022 Donald Trump ha annunciato la sua seconda candidatura. Nella primavera del 2023, invece, lo ha fatto l’attuale presidente Joe Biden. Ma vediamo quali sono i principali candidati. Per i democratici alle primarie concorrono:

Joe Biden

Nato il 20 novembre 1942 e il 46° presidente degli Stati Uniti. È entrato in carica il 20 gennaio 2021. Biden è un esponente dell’area moderata del partito e prima di diventare un politico a tempo pieno è stato un avvocato, prestando la propria attività anche come difensore d’ufficio.

Il suo debutto nella politica avvenne nel 1972 – allora aveva 29 anni – quando è stato eletto per la prima volta senatore federale in rappresentanza del Delaware. Era il settimo componente più giovane della camera alta nella storia degli Stati Uniti. Riconfermato per sei mandati consecutivi, si è occupato principalmente di politica estera e di giustizia. Fu vice presidente sotto l’amministrazione di Barack Obama.

Marianne Williamson

Nata l’8 luglio 1952 è una politica, attivista e scrittrice. Ha pubblicato una decina di libri, quattro dei quali riconosciuti come best seller dal New York Times. Ha fondato Project Angel Food, un programma che si occupa di portare a domicilio i pasti alle persone affette da AIDS, che non si possono muovere da casa. È spesso presente nei programmi televisivi condotti da Oprah Winfrey

Dean Phillips

Nato il 20 gennaio 1969 è un imprenditore e politico, attualmente membro della Camera dei Rappresentanti per lo Stato del Minnesota.

Ha studiato all’Università Brown e ha conseguito un master in business administration presso l’Università del Minnesota. È stato, nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2012, presidente e Ceo della Phillips Distilling Company. Successivamente fu proprietario della Talenti Gelato, una delle marche di gelati più vendute negli Usa.

I candidati repubblicani che concorrono alle elezioni primari sono:

Donald Trump

Nato il 14 giugno 1946 è un personaggio televisivo, imprenditore e politico. Donald Trump è stato il 45° presidente degli Usa, dal 2017 al 2021. Ha un patrimonio stimato – nel 2023 – in 2,5 miliardi di dollari. Grazie alle sue strategie di gestione del marchio è riuscito a diventare un personaggio celebre in tutto il mondo.

Ron DeSantis

Nato il 14 settembre 1978 è un ex militare e politico. È governatore della Florida dal 14 gennaio 2019.

Sostanzialmente è un conservatore che è legato al Tea Party. Famoso anche per sostenere dal 2015 la lobby fondamentalista protestante Family Research Council Action PAC.

Nikki Haley

Nata il 20 gennaio 1972. Politica nota per essere un rappresentante permanente alle Nazioni Unite. Governatrice della Carolina del Sud dal 2011 al 2017.

Ha affermato la volontà degli Stati Uniti, in qualità di rappresentante delle Nazioni Unite, di usare la forza militare in risposta ai test missilistici del 2017 effettuati dalla Corea del Nord.

Asa Hutchinson

Nato il 3 dicembre 1950. È un politico ed è stato il governatore dell’Arkansas dal 2015 al 2023. È diventato famoso per essere stato uno dei più critici nei confronti di Donald Trump.

Vivek Ramaswamy

Nato il 9 agosto 1985. Uno dei più giovani candidati. È un giornalista ed imprenditore. Nel 2016 si è classificato al ventiquattresimo posto tra gli imprenditori più ricchi sotto i 40 anni. Il suo patrimonio stimato ammonta a 600 milioni di dollari. I suoi investimenti si concentrano principalmente nell’industria biotecnologica e farmaceutica. È, infatti, il fondatore di Roivant Sciences.

Come funzionano le elezioni primarie

Come verranno scelti i candidati alle elezioni Usa tra i candidati alle elezioni 2024? A determinare chi si candiderà saranno le primarie di inizio 2024.

Le primarie costituiscono il processo elettorale attraverso il quale ogni singolo partito sceglie il proprio candidato per le elezioni presidenziali. Non sono vincolate dalla Costituzione, anche se ormai da quasi un secolo i partiti hanno scelta questa strada per determinare il futuro candidato.

Si tengono nell’arco di cinque mesi e coinvolgono tutti gli stati della federazione (sono 50). Nelle primarie vengono designati i delegati incaricati che dovranno partecipare alla convention generale del partito, dove verrà proclamato ufficialmente il candidato presidente e il candidato vicepresidente.

Volendo sintetizzare al massimo come funziona è possibile affermare che ogni Stato o territorio assegna ai candidati i propri delegati, basandosi sui risultati delle consultazioni che si sono tenuti a livello statale. I delegati partecipano alla convention nazionale del partito, nella quale verranno determinati il programma e il duo di candidati alla presidenza e alla vicepresidenza.

Elezioni primarie 2024: chi sono i favoriti

Per i democratici, attualmente i sondaggi stimano Joe Biden, l’attuale presidente, possa essere la scelta del quasi 70% degli elettori. Per i repubblicani il favorito sembra essere Donald Trump, che stando a quanto emerso dagli ultimi sondaggi potrebbe raccogliere una percentuale compresa tra il 45% ed il 53% delle preferenze.

Come funzionano le elezioni USA

Negli Stati Uniti d’America le elezioni avvengono ogni quattro anni e si svolgono il martedì che segue il primo lunedì di novembre. In alcuni Stati, però, le elezioni si aprono con alcune settimane di anticipo.

Le procedure di voto vengono gestite dai consigli elettorali locali. In questa fase è prevista l’elezione dei cosiddetti Elettori Presidenziali, i quali vengono scelti all’interno di ogni singolo Stato e sono pari al numero dei deputati e dei senatori che sono attribuiti a quel determinato Stato. Questi Elettori Presidenziali voteranno a scrutinio segreto il Presidente e il suo Vicepresidente.