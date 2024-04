Le quotazioni dell’oro hanno toccato ieri un nuovo massimo storico oltre i 2.300 dollari l’oncia. Tra i fattori che sostengono il rally della materia prima ci sono gli acquisti delle banche centrali, che sono tra i più importanti detentori al mondo del bene rifugio per antonomasia. Ecco quali sono i Paesi che possiedono più oro e per quali motivi lo detengono.

Nuovo massimo storico per l’oro

Da inizio anno l’oro ha messo a segno un guadagno dell’11%, toccando ieri un picco intraday di 2.305 dollari l’oncia per poi ritracciare leggermente a 2.293$/oz.

Il metallo prezioso per eccellenza sta beneficiando di un contesto caratterizzato dalle persistenti tensioni geopolitiche in Ucraina e nel Medio Oriente e dalle aspettative di tagli dei tassi di interesse, che ridurranno i rendimenti di altre asset class.

Negli ultimi mesi, la domanda di oro ha registrato un aumento sia da parte di investitori istituzionali, sia soprattutto per quanto riguarda le banche centrali. Queste ultime hanno continuato ad acquistare oro fisico al ritmo di circa 40 tonnellate al mese da inizio anno. La Banca Popolare cinese, in particolare, ha rimpolpato le proprie riserve auree per sedici mesi consecutivi (a febbraio). Per gli analisti, è probabile che le banche centrali continuino su questa strada nei prossimi mesi, continuando ad acquistare oro.

Banche centrali tra i principali detentori al mondo

L’oro rappresenta una componente fondamentale delle riserve detenute dalle banche centrali, grazie alle sue caratteristiche di sicurezza, liquidità e rendimento – tre obiettivi chiave di investimento. Gli istituti nazionali sono importanti detentori di oro e contano all’incirca per un quinto del totale di oro estratto ad oggi a livello globale.

Ecco i dati sulle riserve auree del World Gold Council, compilati sulla base dei dati del Fondo Monetario Internazionale. Le statistiche tengono traccia degli acquisti e delle vendite segnalati dalle banche centrali, oltre all’oro come percentuale delle loro riserve internazionali.

A livello nazionale, i maggiori detentori di oro fisico sono gli Stati Uniti con 8.133 tonnellate, seguiti da Germania e Italia:

Country Region FX Reserves Total Reserves Gold Reserves Tonnes Gold Reserves Millions Holdings % United States of America North America 234.111 777.610 8.133 543.499 69,89 Germany Western Europe 100.392 324.425 3.353 224.033 69,06 Italy Western Europe 84.819 248.658 2.452 163.838 65,89 France Western Europe 79.201 242.046 2.437 162.845 67,28 Russian Federation Central and Eastern Europe 442.537 598.417 2.333 155.880 26,05 China East Asia 3.301.320 3.450.695 2.235 149.375 4,33 Switzerland Western Europe 755.904 818.448 1.040 62.544 7,64 Japan East Asia 1.238.541 1.295.071 846 56.530 4,37 India South Asia 574.872 628.569 804 53.697 8,54 Netherlands Western Europe 29.219 70.145 612 40.926 58,34

Fonte: World Gold Council

Considerando le riserve totali, la Cina è il principale detentore, mentre gli Usa sono quinti e l’Italia quindicesima.

Country Region FX Reserves Total Reserves Gold Reserves Tonnes Gold Reserves Millions Holdings % China East Asia 3.301.320 3.450.695 2.235 149.375 4,33 Japan East Asia 1.238.541 1.295.071 846 56.530 4,37 Switzerland Western Europe 755.904 818.448 1.040 62.544 7,64 United States of America North America 234.111 777.610 8.133 543.499 69,89 India South Asia 574.872 628.569 804 53.697 8,54 Russian Federation Central and Eastern Europe 442.537 598.417 2.333 155.880 26,05 Taiwan, China East Asia 564.009 589.485 424 25.476 4,32 Saudi Arabia Middle East & North Africa 439.124 458.552 323 19.429 4,24 Hong Kong SAR East Asia 415.580 415.705 2 125 0,03 South Korea East Asia 408.085 414.367 104 6.281 1,52 Singapore South East Asia 344.592 359.963 230 15.371 4,27 Brazil Latin America & Caribbean 346.424 355.088 130 8.664 2,44 Germany Western Europe 100.392 324.425 3.353 224.033 69,06 Italy Western Europe 84.819 248.658 2.452 163.838 65,89 France Western Europe 79.201 242.046 2.437 162.845 67,28 Thailand South East Asia 208.281 224.596 244 16.315 7,26 Mexico Latin America & Caribbean 206.351 214.379 120 8.027 3,74 Poland Central and Eastern Europe 169.999 193.968 359 23.969 12,36 United Kingdom Western Europe 157.341 178.075 310 20.734 11,64

Fonte: World Gold Council

L’Italia ai primi posti fra i possessori

La Banca d’Italia, come spiega lo stesso sito dell’istituto, è in realtà il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca e il Fondo monetario internazionale. A seguito del conferimento alla BCE di 141 tonnellate, Bankitalia possiede 2.452 tonnellate (metriche), un quantitativo costituito prevalentemente da lingotti (95.493) e in misura inferiore da monete.

Le riserve auree sono parte integrante delle riserve valutarie ufficiali del Paese e rappresentano un presidio di sicurezza per lo svolgimento delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d’Italia. Hanno la funzione di rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario italiano e dell’euro, soprattutto in presenza di rischi geopolitici o legati alla congiuntura economica internazionale. Le riserve in oro sono gestite direttamente dalla Bce.

Dove si trova l’oro italiano

L’oro dell’Istituto è custodito prevalentemente nei caveau della Banca d’Italia e in parte presso alcune banche centrali.

La scelta di decentralizzare deriva da ragioni storiche, legate ai luoghi in cui l’oro fu acquistato, ma anche da una strategia di diversificazione finalizzata alla minimizzazione dei rischi e dei costi. Una parte delle riserve viene infatti mantenuta presso le principali piazze di negoziazione dell’oro, per agevolarne la vendita in caso di necessità, minimizzando i costi di trasporto.

La gran parte dell’oro italiano è custodito in Italia e negli Usa, ma per i motivi esposti viene detenuto in parte anche in Svizzera e nel Regno Unito:

Depositario Tonnellate % Regno Unito 141,2 5,76 Svizzera 149,3 6,09 Stati Uniti 1.061,50 43,29 Italia 1.100,00 44,86 Totale 2.452,00 100

I motivi per cui le banche centrali detengono oro

L’oro può essere utilizzato dalle banche centrali per diversi motivi: l’acquisto o la vendita della materia prima possono essere effettuati sia per scopi finanziari, sia per variare il livello delle riserve.

Inoltre, l’oro può essere dato in deposito per ricavare un reddito e infine può essere utilizzato come garanzia per ottenere dei prestiti sul mercato.

Le caratteristiche dell’oro

Per sua natura, l’oro si distingue dalla maggior parte dei metalli e viene identificato da sempre come il bene rifugio per eccellenza.

È un elemento incorruttibile, che non arrugginisce e non si ossida. Inoltre, è facile da trasportare e conservare, ma anche estremamente duttile e relativamente semplice da lavorare.

L’oro non è soggetto al rischio di solvibilità, non essendo “emesso” da alcun governo o banca centrale, ed è per natura scarso, fattori che lo rendono ideale per la conservazione di valore e come mezzo di scambio.