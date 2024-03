Sale l’attesa per la conferenza annuale sull’intelligenza artificiale di Nvidia, che si terrà settimana prossima dal 18 al 21 marzo e le aspettative sul produttore di semiconduttori sono altissime. Gli investitori si aspettano che il ceo Jensen Huang fornirà notizie sulle GPUs ovvero le unità di elaborazione grafica, consolidando la leadership nel settore, sostenendo la stellare performance del titolo in borsa. In attesa dell’evento tech dell’anno gli analisti di Wedbush Securities e Bank of America (BofA) hanno alzato l’obiettivo di prezzo sul titolo.

Nvidia, sale l’attesa per l’evento sull’AI

Nvidia GTC, l’evento tecnologico sulle unità di elaborazione grafica dell’azienda è diventato una conferenza globale sull’intelligenza artificiale di estrema importanza per gli sviluppatori. Si svolgerà dal 18 al 21 marzo a San Jose, California, con l’amministratore delegato Jensen Huang che parlerà nel giorno dell’inaugurazione. Dai commenti di Huang dipenderà la performance del titolo Nvidia e la continuazione del rally che ha messo in atto da inizio anno (+80%).

Di solito l’evento inizia con il ceo Huang e la sua presentazione dei nuovi prodotti e una descrizione della sua ultima visione sulla direzione che prenderà la tecnologia della società. Quest’anno il focus sarà sulla presentazione delle innovazioni che possano replicare il successo dei chip H100 per i data center e consolidare la posizione di leader in questo mercato.

La conferenza di quest’anno ha un peso maggiore in seguito all’avanzata del titolo Nvidia in borsa. Nel 2024 la capitalizzazione di mercato della società è cresciuta di 1.000 miliardi di dollari rendendola il titolo con la migliori prestazioni nell’indice principale lo S&P 500.

Inoltre una consolidamento della leadership della società tecnologia nel settore delle schede grafiche potrebbe migliorare la recente volatilità sul titolo dopo l’ultimo aggiornamento dei massimi storici il 7 marzo.

Wedbush e BofA alzano il target price di Nvidia

In attesa dell’evento, soprannominato dagli analisti della Bank of America guidati da Vivek Arya “AI Woodstock”, la banca ha alzato il proprio obiettivo di prezzo sulla società. Gli analisti di BofA hanno alzato il target price su Nvidia a $1.100 da $925 indicati prima della conferenza della società.

Nonostante il valore del titolo è quasi quadruplicato negli ultimi 12 mesi, la valutazione di Nvidia suggerisce che c’è ancora spazio per ulteriori guadagni, secondo BofA. Le azioni ora vengono scambiate a un multiplo inferiore rispetto a quando ChatGPT è stato lanciato nel novembre 2022, si legge nel report di Arya.

E il sentiment in generale è estremamente ottimista riguardo l’evento di Nvidia. La società ha 60 “buy” rating, sette “hold” e zero “sell”, tra gli analisti monitorati da Bloomberg.

Anche Wedbush Securities ha aumentato l’obiettivo di prezzo su Nvidia da $850 a $1.000, in attesa della conferenza GTC 2024. Si prevede che la conferenza, incentrata sull’intelligenza artificiale, genererà notizie prevalentemente positive e fungerà da catalizzatore positivo a breve termine.

Gli analisti stanno mostrando un vivo interesse per il lancio del nuovo chip B100 di Nvidia e per le opportunità di mercato per l’elaborazione dei dati accelerata. L’analista di Wedbush, Matt Bryson ha evidenziato l’importanza delle novità sulle strategie di Nvidia e ulteriori indicazioni sulla domanda per il B100. Inoltre conferma l’importanza della roadmap dei prodotti Nvidia post-2025.

Secondo Wedbush la domanda per i prodotti AI di Nvidia continua ad essere robusta e i dati dell’azienda indicano che la GPU Technology Conference della prossima settimana sosterrà il sentiment positivo nei confronti dell’azienda.