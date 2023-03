Nissan, schiaffo S&P: il rating ora è ‘junk’

Nissan: arriva la stangata Standard & Poor’s

Il rating di Nissan è stato ridotto a “junk” da S&P Global Ratings, l’ultima battuta d’arresto per la casa automobilistica che ha lottato per aumentare la redditività negli anni successivi all’arresto dell’ex presidente Carlos Ghosn e al passaggio verso l’elettrificazione delle auto.

Il rating della casa automobilistica giapponese è stato tagliato di un notch a BB+.

S&P ha motivato la decisione, definendo “improbabile” una forte ripresa degli utili e delle vendite, a causa delle persistenti turbolenze della catena di approvvigionamento e per gli alti costi del settore.

LEGGI ANCHE

Nissan-Renault ridefiniscono l’alleanza e programmano investimenti congiunti nell’elettrificazione

Nissan e Renault annunciano revisione alleanza storica iniziata nel 1999

Scure di S&P su Nissan

Sebbene Nissan si sia ripresa da due anni di perdite e punti a un utile operativo di 360 miliardi di yen (2,7 miliardi di dollari) per l’anno fiscale che si conclude questo mese, c’è una scarsità di nuovi modelli che attraggono gli acquirenti di auto.

L’indebolimento dello yen nel corso del 2022 ha contribuito a incrementare le entrate, compensando i problemi di produzione, ma questo vantaggio sta svanendo con il rafforzamento della valuta.

“La performance dell’azienda è stata fiacca per più di tre anni“, ha ricordato l’agenzia di rating S&P in un comunicato – E noi ora prevediamo che i suoi utili rimarranno più deboli di quanto ipotizzato in precedenza, data la prospettiva di un altro anno difficile nel 2023″.

Il declassamento segna un altro colpo per la casa automobilistica che Ghosn ha cercato di trasformare in un colosso globale espandendo l’alleanza con Renault SA e Mitsubishi ad altre case automobilistiche.

Ma proprio l’arresto di Ghosn per accuse di cattiva condotta finanziaria ha messo fine a queste ambizioni.

La grande fuga di Carlos Ghosn, l’ex capo di Renault è scappato in Libano

Ghosn: avrei potuto guidare Fiat, ma dissi no e arrivò Marchionne

La redditività di Nissan continuerà a rimanere indietro rispetto ai suoi concorrenti per i prossimi uno o due anni, ha aggiunto S&P.

L’agenzia ha dichiarato di aspettarsi che i problemi della catena di approvvigionamento persisteranno, ritardando la ripresa delle vendite negli Stati Uniti e in Europa , in un contesto in cui aumentano le pressioni affinché le aziende abbassino i prezzi delle auto.

Il rating “junk” significa che Nissan dovrà sostenere costi più elevati per vendere obbligazioni in valuta estera all’estero.

L’azienda di Yokohama ha venduto un’obbligazione di sostenibilità denominata in yen a gennaio, mentre l’ultima volta ha venduto obbligazioni in dollari e in euro nel 2020.

Il prezzo della sua obbligazione denominata in dollari con scadenza 2027 è sceso di 0,2 centesimi a 91,1 centesimi di dollaro martedì. Dall’inizio di febbraio, il valore del bond di Nissan è sceso di circa 3 centesimi.

Tra gli emittenti obbligazionari giapponesi con rating “junk” figurano SoftBank e Rakuten, con valutazioni pari rispettivamente a BB+ e BB da S&P.

Nissan: le stime di S&P sulle vendite di auto

Oltre a tagliare il rating della casa automobilistica a “junk”, Standard & Poor’s ha comunicato di stimare per Nissan una vendita di auto compresa tra 3,6 e 3,7 milioni di unità nell’anno fiscale che si concluderà a marzo 2024, al di sotto dei 5,4 milioni di unità previsti dalla strategia aziendale a lungo termine.

S&P prenderà in considerazione la possibilità di alzare il rating se, nei prossimi 12-18 mesi, Nissan riuscirà a migliorare significativamente le vendite e ad aumentare il flusso di cassa.

Ma il rating potrebbe essere anche ulteriormente abbassato, ha detto l’agenzia, se il flusso di cassa operativo diventasse negativo a lungo termine, se la base finanziaria dell’azienda fosse influenzata da grandi investimenti strategici o se la sua posizione di mercato diminuisse ulteriormente in Nord America o in Cina.