Ftse Mib, il calendario dei risultati del 3° trimestre 2023

Ottobre è tradizionalmente il mese in cui gli investitori attendono la pubblicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre delle società quotate italiane. Questo è un periodo cruciale per gli investitori di Piazza Affari, e non solo, in quanto si analizzano attentamente i bilanci alla ricerca di segnali sullo stato di salute delle aziende, oltre che sulle prospettive future.

Ricordiamo infatti che questi importanti rapporti trimestrali forniscono infatti una grande quantità di informazioni dettagliate sulla performance dell’azienda ma anche sul suo stato di salute e sulle sue prospettive e strategie per il futuro. Proprio per questi motivi i conti trimestrali sono particolarmente osservati e analizzati dagli investitori, poiché offrono una preziosa panoramica sui risultati finanziari delle società italiane nel periodo compreso tra luglio e settembre di quest’anno.

Il calendario dei conti trimestrali si prospetta come sempre ricco di importanti appuntamenti che potrebbero avere un impatto significativo sulla volatilità dei prezzi delle azioni.

Di seguito possiamo vedere le date in cui saranno approvati i conti trimestrali delle società del Ftse Mib, il paniere principale di Piazza Affari.

L’elenco completo delle trimestrali del Ftse Mib

Nella tabella qui sotto è riportato il calendario completo dei conti trimestrali del 3° trimestre 2023:

Trimestrali di ottobre 2023

Iniziamo la nostra carrellata proprio con le trimestrali che saranno pubblicate nel mese in corso di ottobre che promette una serie di relazioni significative.

23 ottobre 2023:

UniCredit

24 ottobre 2023:

Italgas

25 ottobre 2023:

Saipem

STMicroelectronics

26 ottobre 2023:

Campari

Eni

Mediobanca

Moncler

30 ottobre 2023:

Amplifon

31 ottobre 2023:

Stellantis

Trimestrali di novembre 2023

Di seguito le date di approvazione dei risultati per il mese di novembre.

1 novembre 2023:

Iveco

Tenaris

2 novembre 2023:

Ferrari

3 novembre 2023

Diasorin

Intesa Sanpaolo

6 novembre 2023:

Poste Italiane

7 novembre 2023:

Banca MPS

Banco BPM

CNH Industrial

Enel

FinecoBank

Recordati

8 novembre 2023:

BPER Banca

Hera

Nexi

Snam

Telecom Italia

Terna

9 novembre 2023:

Azimut

Banca Mediolanum

Inwit

Leonardo

Pirelli

Prysmian

Unipol

10 novembre 2023:

Interpump

13 novembre 2023:

Banca Generali

ERG

14 novembre 2023:

A2A

16 novembre 2023: